Das Spiel zwischen Sturm Graz und Marseille beginnt am 22.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Sturm Graz gegen Marseille

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 12:45 Graz-Liebenau Stadium

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs Marseille heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sturm Graz und Marseille wird live auf RTL+ übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Sturm Graz vs. Marseille: Spielvorschau

Im Graz-Liebenau-Stadion empfängt Sturm Graz Olympique de Marseille in der Europa League – ein Duell zweier Klubs, die sich in der Tabelle in gefährlicher Nähe zur unteren Hälfte befinden und dringend Punkte benötigen.

Für Sturm Graz ist die Partie eine Chance zur Wiedergutmachung. Nach der 3:0-Niederlage gegen Bournemouth im letzten Europa-League-Spiel hat Fabio Ingolitschs Mannschaft zuletzt in der Bundesliga mit einem beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen Grazer AK Stärke gezeigt – ein klares Signal, dass die Formkurve wieder nach oben zeigt.

Marseille hingegen reist mit gemischten Gefühlen an. Die 0:1-Heimniederlage gegen Olympiakos hat die Schwäche der Mannschaft von Bruno Genesio im europäischen Wettbewerb erneut offenbart. In der Ligue 1 sorgte zuletzt ein überzeugender 5:2-Auswärtssieg in Angers für etwas Aufbruchsstimmung – doch in der Europa League warten die Marseillais noch auf den ersten Punkt.

Die Ausgangslage ist klar: Sturm Graz hat zu Hause Rückenwind, während Marseille unter Druck steht, endlich anzuschreiben. Beide Teams wissen, dass eine weitere Niederlage die eigene Europa-League-Kampagne ernsthaft gefährden würde.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.





Sturm Graz vs. Marseille: Aufstellungen

Form

Sturm Graz kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein souveränes 6:1 gegen Grazer AK in der Bundesliga – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt. Zuvor gab es allerdings ein klares 0:3 gegen RB Salzburg sowie die 0:3-Niederlage gegen Bournemouth in der Europa League. Insgesamt erzielte Sturm Graz in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte sieben.

Marseille weist ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf. Der letzte Auftritt war ein starkes 5:2 in Angers, bei dem die Mannschaft ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Dem gegenüber stehen jedoch zwei Europa-League-Niederlagen – 1:4 gegen Beşiktaş und 0:1 gegen Olympiakos. Insgesamt traf Marseille zehnmal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Die Bilanz zwischen beiden Klubs ist überschaubar: Aus zwei bekannten Aufeinandertreffen, beide in der Champions League im Jahr 1999, geht Marseille als knapper Gesamtsieger hervor. Beim letzten Duell setzte sich Sturm Graz zu Hause mit 3:2 durch, nachdem Marseille das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hatte. Die historische Serie zwischen diesen beiden Klubs ist damit ausgeglichen und liefert keiner Seite einen klaren psychologischen Vorteil.

Sturm Graz vs. Marseille: Die Tabellen

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