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Europa League
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Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs. Marseille heute live im TV und Livestream?

Sturm Graz - Marseille
Sturm Graz
Marseille
Europa League

In der Europa League spielt Sturm Graz gegen Marseille. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sturm Graz und Marseille beginnt am 22.10.2026, 18:45.

DeutschlandRTL+

Anstoßzeit Sturm Graz gegen Marseille

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Europa League - Spielwoche 3
Graz-Liebenau Stadium

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs Marseille heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sturm Graz und Marseille wird live auf RTL+ übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Sturm Graz vs. Marseille: Spielvorschau

Im Graz-Liebenau-Stadion empfängt Sturm Graz Olympique de Marseille in der Europa League – ein Duell zweier Klubs, die sich in der Tabelle in gefährlicher Nähe zur unteren Hälfte befinden und dringend Punkte benötigen.

Für Sturm Graz ist die Partie eine Chance zur Wiedergutmachung. Nach der 3:0-Niederlage gegen Bournemouth im letzten Europa-League-Spiel hat Fabio Ingolitschs Mannschaft zuletzt in der Bundesliga mit einem beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen Grazer AK Stärke gezeigt – ein klares Signal, dass die Formkurve wieder nach oben zeigt.

Marseille hingegen reist mit gemischten Gefühlen an. Die 0:1-Heimniederlage gegen Olympiakos hat die Schwäche der Mannschaft von Bruno Genesio im europäischen Wettbewerb erneut offenbart. In der Ligue 1 sorgte zuletzt ein überzeugender 5:2-Auswärtssieg in Angers für etwas Aufbruchsstimmung – doch in der Europa League warten die Marseillais noch auf den ersten Punkt.

Die Ausgangslage ist klar: Sturm Graz hat zu Hause Rückenwind, während Marseille unter Druck steht, endlich anzuschreiben. Beide Teams wissen, dass eine weitere Niederlage die eigene Europa-League-Kampagne ernsthaft gefährden würde.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.


Sturm Graz vs. Marseille: Aufstellungen

Sturm Graz vs Marseille Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Ingolitsch

Form

SGR

SGR - Form

SAL
N3-0
FAC
S3-1
WIE
S0-2
BOU
N3-0
GAK
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
OM

OM - Form

BJK
N4-1
PSG
N1-2
TRO
S0-2
OLY
N0-1
SCO
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sturm Graz kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein souveränes 6:1 gegen Grazer AK in der Bundesliga – ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt. Zuvor gab es allerdings ein klares 0:3 gegen RB Salzburg sowie die 0:3-Niederlage gegen Bournemouth in der Europa League. Insgesamt erzielte Sturm Graz in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte sieben.

Marseille weist ebenfalls drei Siege und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf. Der letzte Auftritt war ein starkes 5:2 in Angers, bei dem die Mannschaft ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Dem gegenüber stehen jedoch zwei Europa-League-Niederlagen – 1:4 gegen Beşiktaş und 0:1 gegen Olympiakos. Insgesamt traf Marseille zehnmal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Sturm GrazUnentschiedenMarseille
1
0
1
Champions League
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
3
Marseille badge
Marseille
OM
2
END
Champions League
Marseille badge
Marseille
OM
2
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
0
END
3Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die Bilanz zwischen beiden Klubs ist überschaubar: Aus zwei bekannten Aufeinandertreffen, beide in der Champions League im Jahr 1999, geht Marseille als knapper Gesamtsieger hervor. Beim letzten Duell setzte sich Sturm Graz zu Hause mit 3:2 durch, nachdem Marseille das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hatte. Die historische Serie zwischen diesen beiden Klubs ist damit ausgeglichen und liefert keiner Seite einen klaren psychologischen Vorteil.

Sturm Graz vs. Marseille: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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