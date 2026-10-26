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Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs. Lyon heute live im TV und Livestream?

Paris Saint-Germain - Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Frankreich Ligue 1

In der Ligue 1 spielt Paris Saint-Germain gegen Lyon. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Lyon beginnt am 26.10.2026, 20:30.

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Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Lyon

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8
Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs Lyon heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen PSG und Lyon ist live auf DAZN zu sehen. Alle Übertragungsdetails finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

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Paris Saint-Germain vs. Lyon: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt Olympique Lyonnais am Montag, den 26. Oktober 2026, im Parc des Princes zum Ligue-1-Gipfeltreffen. Das Spiel wurde ursprünglich für den Sonntag angesetzt, auf Anordnung der Pariser Polizeipräfektur jedoch auf Montag verlegt – wegen großangelegter Demonstrationen in der Stadt.

PSG reist mit breiter Brust in diese Partie: Unter der Woche bezwang Luis Enriques Mannschaft den FC Barcelona mit 4:2 in der Champions League und unterstrich damit eindrucksvoll die eigene Klasse. In der Ligue 1 steht das Team mit 14 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz – punktgleich mit Lyon, das den vierten Rang belegt.

Lyon unter Paulo Fonseca reist mit gemischten Gefühlen nach Paris. Zuletzt setzte es eine 3:0-Niederlage gegen Hoffenheim in der Europa League, zuvor unterlag man in der Ligue 1 mit 2:1 gegen Lens. Dass die Lyoner zu Siegen fähig sind, zeigten sie zuletzt mit einem 2:1-Erfolg gegen Nizza sowie einem beeindruckenden 4:0 bei Rennes.

Die Partie erhält zusätzliche Brisanz durch die Personallage bei PSG. Khvicha Kvaratskhelia hat sich im Barcelona-Spiel das vordere Kreuzband gerissen und fällt für den Rest der Saison aus. Auch Marquinhos laboriert an einem Oberschenkelproblem und steht für Montag fraglich. Luis Enrique hat jedoch betont, dass die Mannschaft als Einheit stark genug ist, um diese Ausfälle aufzufangen.

Für PSG geht es darum, die Tabellenführung zu übernehmen. Ein Sieg würde den Rückstand auf Lyon in Tore umwandeln und den Klub an die Spitze der Ligue 1 katapultieren. Lyon hingegen will die eigene Position verteidigen – und hat dabei die Erinnerung an den 2:1-Sieg im Parc des Princes in der vergangenen Saison im Rücken.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen dazu, wie und wo Sie das Spiel live verfolgen können.


Paris Saint-Germain vs. Lyon: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs Lyon Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovLucas HernándezLucas HernándezA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizF. TorresF. TorresOusmane DembéléOusmane DembéléDésiré DouéDésiré DouéD. GreifD. GreifMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Lyon

Trainer

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Form

PSG

PSG - Form

OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
OL

OL - Form

REN
S4-0
RCL
N2-1
CRY
S3-2
NCE
S2-1
TSG
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

PSG hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen und zeigt sich in bestechender Form. Zuletzt bezwang die Mannschaft Barcelona mit 4:2 in der Champions League, zuvor schlug sie Manchester City auswärts mit 4:2 in der gleichen Wettbewerb. In der Ligue 1 gewann PSG gegen Straßburg (3:1 auswärts) und Le Mans (3:1 zu Hause) sowie mit 2:1 in Marseille. Über diese fünf Spiele erzielte PSG 14 Tore und kassierte sechs.

Lyon kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Paris. Die jüngste Partie endete mit einer 3:0-Niederlage gegen Hoffenheim in der Europa League. Zuvor gewann Lyon 2:1 gegen Nizza und 3:2 gegen Crystal Palace in der Europa League, verlor aber 2:1 gegen Lens in der Ligue 1. Der deutlichste Auftritt war das 4:0 bei Rennes. In diesen fünf Spielen erzielte Lyon neun Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenLyon
4
0
1
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
END
Frankreich Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
END
Frankreich Coupe de France
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
12Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. April 2026 in der Ligue 1 statt: Lyon gewann damals im Parc des Princes mit 2:1. Davor siegte PSG zweimal auf Lyons Platz – jeweils mit 3:2 im November 2025 und im Februar 2025. Aus den letzten fünf direkten Duellen – darunter auch ein Coupe-de-France-Finale im Mai 2024 – holte PSG drei Siege, Lyon zwei.

Paris Saint-Germain vs. Lyon: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
RennesRennesREN
85121814+416
S
N
S
N
S
2
LilleLilleLIL
8431116+515
U
U
S
N
S
3
AS MonacoAS MonacoASM
8431117+415
U
N
U
S
U
4
LyonLyonOL
7421135+814
S
N
S
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
S
S
S
S
N
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
N
S
N
S
U
7
LensLensRCL
84131612+413
S
S
S
N
U
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
S
S
S
N
N
9
LorientLorientLOR
833276+112
U
S
S
N
U
10
NizzaNizzaNCE
8323810-211
S
N
S
S
N
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
U
S
U
S
U
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
U
S
N
S
S
13
BrestBrestB29
82331412+29
N
U
S
N
N
14
AngersAngersSCO
8224915-68
U
N
N
S
U
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
U
N
N
S
U
16
StraßburgStraßburgSTR
82151218-67
N
N
N
N
U
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
U
N
N
N
N
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
N
N
N
N
U
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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