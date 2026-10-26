Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Lyon beginnt am 26.10.2026, 20:30.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Lyon

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 26. Okt. 2026 - 15:30 Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs Lyon heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen PSG und Lyon ist live auf DAZN zu sehen. Alle Übertragungsdetails finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Paris Saint-Germain vs. Lyon: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt Olympique Lyonnais am Montag, den 26. Oktober 2026, im Parc des Princes zum Ligue-1-Gipfeltreffen. Das Spiel wurde ursprünglich für den Sonntag angesetzt, auf Anordnung der Pariser Polizeipräfektur jedoch auf Montag verlegt – wegen großangelegter Demonstrationen in der Stadt.

PSG reist mit breiter Brust in diese Partie: Unter der Woche bezwang Luis Enriques Mannschaft den FC Barcelona mit 4:2 in der Champions League und unterstrich damit eindrucksvoll die eigene Klasse. In der Ligue 1 steht das Team mit 14 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz – punktgleich mit Lyon, das den vierten Rang belegt.

Lyon unter Paulo Fonseca reist mit gemischten Gefühlen nach Paris. Zuletzt setzte es eine 3:0-Niederlage gegen Hoffenheim in der Europa League, zuvor unterlag man in der Ligue 1 mit 2:1 gegen Lens. Dass die Lyoner zu Siegen fähig sind, zeigten sie zuletzt mit einem 2:1-Erfolg gegen Nizza sowie einem beeindruckenden 4:0 bei Rennes.

Die Partie erhält zusätzliche Brisanz durch die Personallage bei PSG. Khvicha Kvaratskhelia hat sich im Barcelona-Spiel das vordere Kreuzband gerissen und fällt für den Rest der Saison aus. Auch Marquinhos laboriert an einem Oberschenkelproblem und steht für Montag fraglich. Luis Enrique hat jedoch betont, dass die Mannschaft als Einheit stark genug ist, um diese Ausfälle aufzufangen.

Für PSG geht es darum, die Tabellenführung zu übernehmen. Ein Sieg würde den Rückstand auf Lyon in Tore umwandeln und den Klub an die Spitze der Ligue 1 katapultieren. Lyon hingegen will die eigene Position verteidigen – und hat dabei die Erinnerung an den 2:1-Sieg im Parc des Princes in der vergangenen Saison im Rücken.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen dazu, wie und wo Sie das Spiel live verfolgen können.





Paris Saint-Germain vs. Lyon: Aufstellungen

Form

PSG hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen und zeigt sich in bestechender Form. Zuletzt bezwang die Mannschaft Barcelona mit 4:2 in der Champions League, zuvor schlug sie Manchester City auswärts mit 4:2 in der gleichen Wettbewerb. In der Ligue 1 gewann PSG gegen Straßburg (3:1 auswärts) und Le Mans (3:1 zu Hause) sowie mit 2:1 in Marseille. Über diese fünf Spiele erzielte PSG 14 Tore und kassierte sechs.

Lyon kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Paris. Die jüngste Partie endete mit einer 3:0-Niederlage gegen Hoffenheim in der Europa League. Zuvor gewann Lyon 2:1 gegen Nizza und 3:2 gegen Crystal Palace in der Europa League, verlor aber 2:1 gegen Lens in der Ligue 1. Der deutlichste Auftritt war das 4:0 bei Rennes. In diesen fünf Spielen erzielte Lyon neun Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. April 2026 in der Ligue 1 statt: Lyon gewann damals im Parc des Princes mit 2:1. Davor siegte PSG zweimal auf Lyons Platz – jeweils mit 3:2 im November 2025 und im Februar 2025. Aus den letzten fünf direkten Duellen – darunter auch ein Coupe-de-France-Finale im Mai 2024 – holte PSG drei Siege, Lyon zwei.

Paris Saint-Germain vs. Lyon: Die Tabellen

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