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Wer zeigt / überträgt Paderborn vs. Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Paderborn - Hamburger SV
Paderborn
Hamburger SV
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Paderborn gegen Hamburger SV. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paderborn und Hamburger SV beginnt am 24.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Paderborn gegen Hamburger SV

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Bundesliga - Spielwoche 7
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Wer zeigt / überträgt Paderborn vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paderborn und dem Hamburger SV ist live über WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. Wer lieber alle Samstagsspiele parallel verfolgen möchte, findet die Samstagskonferenz bei DAZN.

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Paderborn vs. Hamburger SV: Spielvorschau

In der Home Deluxe Arena in Paderborn empfängt der SC Paderborn den Hamburger SV zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf beziehungsweise im Rennen um die obere Tabellenhälfte.

Paderborn steht unter Druck. Trainer Ralf Kettemann sucht nach Konstanz, nachdem seine Mannschaft zuletzt in der Liga geschwächelt hat. Ein Auswärtssieg gegen DC United sorgte zwischenzeitlich für etwas Selbstvertrauen, doch in der Bundesliga braucht Paderborn dringend Punkte.

Der Hamburger SV reist mit Rückenwind nach Paderborn. Trainer Merlin Polzin konnte zuletzt drei Siege aus den vergangenen fünf Pflichtspielen verbuchen – darunter ein 2:3-Auswärtserfolg bei Hoffenheim. Die Rothosen zeigen sich in dieser Saison formstärker als ihr Gegner.

Besonders auffällig beim HSV: Yussuf Poulsen steht in der voraussichtlichen Startelf und dürfte im Angriff eine zentrale Rolle spielen. Paderborn hingegen muss auf eine Reihe verletzter Spieler verzichten, was die Aufgabe für Kettemann zusätzlich erschwert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Paderborn vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Paderborn vs Hamburger SV Voraussichtliche Aufstellungen

3-3-2-2
Paderborn crest
Paderborn
SCP
page.match.formation.title
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
3-5-1-1
N. NollN. NollR. ObermairR. ObermairJ. ter HorstJ. ter HorstM. HansenM. HansenL. CurdaL. CurdaS. CastanedaS. CastanedaT. SchellerT. SchellerL. UlrichL. Ulrichteam-logoG. VidovicS. TiggesS. TiggesS. MarinoS. MarinoD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesN. CapaldoN. CapaldoS. BornauwS. BornauwW. OmariW. OmariA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaF. VieiraF. VieiraB. NadirB. NadirM. MuheimM. MuheimAlbert GrönbäkAlbert GrönbäkZ. El OuahdiZ. El OuahdiY. PoulsenY. Poulsen
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
3-3-2-2
Paderborn

Startelf

Hamburger SV

Trainer

  • R. Kettemann
  • M. Polzin

Form

SCP

SCP - Form

BVB
N3-0
TSG
S3-1
DCU
S0-1
VFB
N0-2
SVW
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HSV

HSV - Form

RBL
N5-0
KÖL
S2-1
FCK
S2-0
TSG
S2-3
VFB
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Paderborn kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Werder Bremen, davor eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. In diesen fünf Spielen erzielte Paderborn fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Der Hamburger SV weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Zuvor gelang ein 2:3-Auswärtserfolg bei Hoffenheim. Über die fünf Partien hinweg erzielte der HSV zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer – eine Bilanz, die Offensivstärke, aber auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PaderbornUnentschiedenHamburger SV
3
2
0
Deutschland 2 Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 2. März 2025 in der 2. Bundesliga statt – Paderborn gewann das Heimspiel mit 2:0. In den fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der 2. Bundesliga ausgetragen wurden, kommt Paderborn auf zwei Siege, der Hamburger SV auf einen. Zwei Partien endeten unentschieden.

Paderborn vs. Hamburger SV: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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