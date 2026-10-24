Das Spiel zwischen Paderborn und Hamburger SV beginnt am 24.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Paderborn gegen Hamburger SV

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wer zeigt / überträgt Paderborn vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paderborn und dem Hamburger SV ist live über WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. Wer lieber alle Samstagsspiele parallel verfolgen möchte, findet die Samstagskonferenz bei DAZN.

Paderborn vs. Hamburger SV: Spielvorschau

In der Home Deluxe Arena in Paderborn empfängt der SC Paderborn den Hamburger SV zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf beziehungsweise im Rennen um die obere Tabellenhälfte.

Paderborn steht unter Druck. Trainer Ralf Kettemann sucht nach Konstanz, nachdem seine Mannschaft zuletzt in der Liga geschwächelt hat. Ein Auswärtssieg gegen DC United sorgte zwischenzeitlich für etwas Selbstvertrauen, doch in der Bundesliga braucht Paderborn dringend Punkte.

Der Hamburger SV reist mit Rückenwind nach Paderborn. Trainer Merlin Polzin konnte zuletzt drei Siege aus den vergangenen fünf Pflichtspielen verbuchen – darunter ein 2:3-Auswärtserfolg bei Hoffenheim. Die Rothosen zeigen sich in dieser Saison formstärker als ihr Gegner.

Besonders auffällig beim HSV: Yussuf Poulsen steht in der voraussichtlichen Startelf und dürfte im Angriff eine zentrale Rolle spielen. Paderborn hingegen muss auf eine Reihe verletzter Spieler verzichten, was die Aufgabe für Kettemann zusätzlich erschwert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Paderborn vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Form

Paderborn kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Werder Bremen, davor eine 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. In diesen fünf Spielen erzielte Paderborn fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Der Hamburger SV weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Zuvor gelang ein 2:3-Auswärtserfolg bei Hoffenheim. Über die fünf Partien hinweg erzielte der HSV zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer – eine Bilanz, die Offensivstärke, aber auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 2. März 2025 in der 2. Bundesliga statt – Paderborn gewann das Heimspiel mit 2:0. In den fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der 2. Bundesliga ausgetragen wurden, kommt Paderborn auf zwei Siege, der Hamburger SV auf einen. Zwei Partien endeten unentschieden.

Paderborn vs. Hamburger SV: Die Tabellen

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