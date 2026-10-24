Das Spiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen beginnt am 24.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Werder Bremen

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen ist live über WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. Die Samstagskonferenz, in der die Partie ebenfalls läuft, überträgt DAZN.

Mainz 05 vs. Werder Bremen: Spielvorschau

In der MEWA Arena in Mainz empfängt der 1. FSV Mainz 05 am Wochenende den SV Werder Bremen zum Bundesliga-Duell. Beide Mannschaften stehen im oberen Tabellendrittel und haben in dieser Saison bereits angedeutet, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Mainz tritt als Fünfter der Bundesliga an und hat sich unter Trainer Urs Fischer als offensivstarkes Team etabliert. Der jüngste Auswärtssieg bei Schalke 04 unterstrich die Qualität der Mannschaft, auch wenn die knappe Niederlage gegen Bayer Leverkusen zeigt, dass die Defensive noch Abstimmungsbedarf hat.

Werder Bremen reist als Achter der Bundesliga an – und mit Niclas Füllkrug in bestechender Form. Der 33-Jährige führt gemeinsam mit Patrick Schick die Torjägerliste der Bundesliga an und hat sich seit seiner Rückkehr nach Bremen in einen der gefährlichsten Stürmer der Liga verwandelt.

Daniel Thioune kann trotz einer langen Verletztenliste auf einen spielstarken Kader zurückgreifen. Werder zeigte zuletzt Moral: Das 2:2 in Dortmund und das 2:2 gegen Paderborn belegen, dass die Bremer auch in schwierigen Situationen Punkte holen können.

Für Mainz geht es darum, den Heimvorteil zu nutzen und den Anschluss an die Tabellenspitze zu festigen. Das Duell mit Werder ist ein echter Test für beide Seiten.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.





Mainz 05 vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Form

Mainz kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Mannschaft von Urs Fischer erzielte dabei zwölf Tore und kassierte neun – Zahlen, die die Offensivstärke des Teams belegen. Zuletzt gewann Mainz auswärts bei Schalke 04 mit 1:0, zuvor gab es eine 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen.

Werder Bremen weist aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Bremer erzielten in diesem Zeitraum elf Tore und kassierten acht Gegentreffer. Zuletzt trennten sie sich von Paderborn 2:2, davor gab es ein 2:2 in Dortmund. Der 3:1-Erfolg gegen RB Leipzig zu Beginn dieses Zeitraums zeigt die Qualität, zu der diese Mannschaft fähig ist.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im März 2026 in Bremen statt – Mainz gewann damals auswärts mit 2:0. In den fünf jüngsten Bundesliga-Duellen zwischen beiden Klubs hat Werder drei Siege geholt, ein Spiel endete unentschieden, und Mainz gewann einmal. Die Bremer gehen mit einer leichten historischen Überhand in dieses Duell.

Mainz 05 vs. Werder Bremen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.