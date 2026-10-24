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Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Mainz 05 - Werder Bremen
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In der Bundesliga spielt Mainz 05 gegen Werder Bremen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen beginnt am 24.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Mainz 05 gegen Werder Bremen

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Bundesliga - Spielwoche 7
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Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen ist live über WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. Die Samstagskonferenz, in der die Partie ebenfalls läuft, überträgt DAZN.

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Mainz 05 vs. Werder Bremen: Spielvorschau

In der MEWA Arena in Mainz empfängt der 1. FSV Mainz 05 am Wochenende den SV Werder Bremen zum Bundesliga-Duell. Beide Mannschaften stehen im oberen Tabellendrittel und haben in dieser Saison bereits angedeutet, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Mainz tritt als Fünfter der Bundesliga an und hat sich unter Trainer Urs Fischer als offensivstarkes Team etabliert. Der jüngste Auswärtssieg bei Schalke 04 unterstrich die Qualität der Mannschaft, auch wenn die knappe Niederlage gegen Bayer Leverkusen zeigt, dass die Defensive noch Abstimmungsbedarf hat.

Werder Bremen reist als Achter der Bundesliga an – und mit Niclas Füllkrug in bestechender Form. Der 33-Jährige führt gemeinsam mit Patrick Schick die Torjägerliste der Bundesliga an und hat sich seit seiner Rückkehr nach Bremen in einen der gefährlichsten Stürmer der Liga verwandelt.

Daniel Thioune kann trotz einer langen Verletztenliste auf einen spielstarken Kader zurückgreifen. Werder zeigte zuletzt Moral: Das 2:2 in Dortmund und das 2:2 gegen Paderborn belegen, dass die Bremer auch in schwierigen Situationen Punkte holen können.

Für Mainz geht es darum, den Heimvorteil zu nutzen und den Anschluss an die Tabellenspitze zu festigen. Das Duell mit Werder ist ein echter Test für beide Seiten.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es nachfolgend.


Mainz 05 vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Mainz 05 vs Werder Bremen Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
page.match.formation.title
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
A. SchwolowA. SchwolowS. PoschS. PoschD. da CostaD. da CostaK. PotulskiK. PotulskiP. MweneP. MweneA. CaciA. CaciJ. LeeJ. LeeN. AmiriN. AmiriK. SanoK. SanoP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerK. HeinK. HeinM. FriedlM. FriedlO. DemanO. DemanArthurArthurA. PieperA. Pieperteam-logoL. ReisE. DinkciE. DinkciY. RegeerY. RegeerMarco GrüllMarco GrüllChukiChukiNiclas FüllkrugNiclas Füllkrug
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
3-5-2
Mainz 05

Startelf

Werder Bremen

Trainer

  • U. Fischer
  • D. Thioune

Form

M05

M05 - Form

SGE
N1-3
BMG
S3-4
WMA
S0-3
B04
N3-4
S04
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
12/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

RBL
S3-1
KÖL
U1-1
FCA
S3-2
BVB
U2-2
SCP
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Mainz kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Mannschaft von Urs Fischer erzielte dabei zwölf Tore und kassierte neun – Zahlen, die die Offensivstärke des Teams belegen. Zuletzt gewann Mainz auswärts bei Schalke 04 mit 1:0, zuvor gab es eine 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen.

Werder Bremen weist aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Bremer erzielten in diesem Zeitraum elf Tore und kassierten acht Gegentreffer. Zuletzt trennten sie sich von Paderborn 2:2, davor gab es ein 2:2 in Dortmund. Der 3:1-Erfolg gegen RB Leipzig zu Beginn dieses Zeitraums zeigt die Qualität, zu der diese Mannschaft fähig ist.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenWerder Bremen
1
1
3
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im März 2026 in Bremen statt – Mainz gewann damals auswärts mit 2:0. In den fünf jüngsten Bundesliga-Duellen zwischen beiden Klubs hat Werder drei Siege geholt, ein Spiel endete unentschieden, und Mainz gewann einmal. Die Bremer gehen mit einer leichten historischen Überhand in dieses Duell.

Mainz 05 vs. Werder Bremen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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