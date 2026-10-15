Das Spiel zwischen Lyon und Crystal Palace beginnt am 15.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Lyon gegen Crystal Palace

Europa League - Spielwoche 2 15. Okt. 2026 - 12:45 Groupama Stadium

Wer zeigt / überträgt Lyon vs Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lyon und Crystal Palace ist in Deutschland live zu verfolgen. Die Übertragungsoptionen sind nachstehend aufgeführt.

Lyon vs. Crystal Palace: Spielvorschau

Im Groupama Stadium in Lyon treffen am 15. Oktober 2026 zwei Klubs in der Europa League aufeinander, die sich auf dem Kontinent noch beweisen wollen. Paulo Fonsecas Lyon empfängt Crystal Palace aus der englischen Premier League – ein Duell, das trotz fehlender gemeinsamer Europapokal-Geschichte mit echter Spannung aufgeladen ist.

Lyon hat zuletzt in der Ligue 1 einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die 2:1-Niederlage gegen Lens hat eine bis dahin solide Ligaphase getrübt, in der ein 4:0 gegen Rennes und ein 3:1 über Auxerre für Aufmerksamkeit gesorgt hatten. In der Europa League läuft es besser – ein Auswärtssieg bei RSC Anderlecht zeigte, dass Fonsecas Mannschaft auf internationalem Parkett zu überzeugen weiß.

Crystal Palace reist in blendender Verfassung an. Pierre Sages Mannschaft hat Nottingham Forest zuletzt mit 3:1 besiegt – ein Comeback-Sieg, der nach frühem Rückstand durch Treffer von Daichi Kamada, Jefferson Lerma und Yeremy Pino perfekt gemacht wurde. Der Auftritt unterstrich die Qualität und Mentalität, die Palace in dieser Saison auszeichnet.

In der Europa League steht Crystal Palace derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz – deutlich vor Lyon auf Rang zehn. Die Eagles haben bereits Lech Poznan mit 4:0 aus dem Feld geschossen und zeigen, dass ihre europäischen Ambitionen mehr als nur Kulisse sind.

Dieses Duell ist das erste wettbewerbsmäßige Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Ein einziges Vorbereitungsspiel aus dem Jahr 2023 ist die einzige Referenz – zu wenig, um Muster abzuleiten. Genau das macht die Partie so reizvoll.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.





Lyon vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Form

Lyon kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gab es eine 2:1-Niederlage gegen Lens in der Ligue 1. Positiv zu vermerken ist der 4:0-Sieg über Rennes sowie der Auswärtserfolg bei RSC Anderlecht in der Europa League. Insgesamt erzielte Lyon in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte sechs.

Crystal Palace weist ebenfalls eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war das 3:1 gegen Nottingham Forest in der Premier League – ein starkes Resultat nach frühem Rückstand. Zuvor gelang ein 4:0-Sieg gegen Lech Poznan in der Europa League. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Palace neun Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele Crystal Palace CRY 2 Lyon OL 0 END 0 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 5. August 2023 in einem Vorbereitungsspiel statt – Crystal Palace gewann damals mit 2:0 gegen Lyon. Da nur diese eine Begegnung vorliegt, lassen sich keine weitergehenden Muster oder Trends aus der direkten Bilanz ableiten.

Lyon vs. Crystal Palace: Die Tabellen

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