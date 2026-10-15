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Wer zeigt / überträgt Lyon vs. Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Lyon - Crystal Palace
Lyon
Crystal Palace
Europa League

In der Europa League spielt Lyon gegen Crystal Palace. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lyon und Crystal Palace beginnt am 15.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Lyon gegen Crystal Palace

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Europa League - Spielwoche 2
Groupama Stadium

Wer zeigt / überträgt Lyon vs Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lyon und Crystal Palace ist in Deutschland live zu verfolgen. Die Übertragungsoptionen sind nachstehend aufgeführt.

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Lyon vs. Crystal Palace: Spielvorschau

Im Groupama Stadium in Lyon treffen am 15. Oktober 2026 zwei Klubs in der Europa League aufeinander, die sich auf dem Kontinent noch beweisen wollen. Paulo Fonsecas Lyon empfängt Crystal Palace aus der englischen Premier League – ein Duell, das trotz fehlender gemeinsamer Europapokal-Geschichte mit echter Spannung aufgeladen ist.

Lyon hat zuletzt in der Ligue 1 einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die 2:1-Niederlage gegen Lens hat eine bis dahin solide Ligaphase getrübt, in der ein 4:0 gegen Rennes und ein 3:1 über Auxerre für Aufmerksamkeit gesorgt hatten. In der Europa League läuft es besser – ein Auswärtssieg bei RSC Anderlecht zeigte, dass Fonsecas Mannschaft auf internationalem Parkett zu überzeugen weiß.

Crystal Palace reist in blendender Verfassung an. Pierre Sages Mannschaft hat Nottingham Forest zuletzt mit 3:1 besiegt – ein Comeback-Sieg, der nach frühem Rückstand durch Treffer von Daichi Kamada, Jefferson Lerma und Yeremy Pino perfekt gemacht wurde. Der Auftritt unterstrich die Qualität und Mentalität, die Palace in dieser Saison auszeichnet.

In der Europa League steht Crystal Palace derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz – deutlich vor Lyon auf Rang zehn. Die Eagles haben bereits Lech Poznan mit 4:0 aus dem Feld geschossen und zeigen, dass ihre europäischen Ambitionen mehr als nur Kulisse sind.

Dieses Duell ist das erste wettbewerbsmäßige Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Ein einziges Vorbereitungsspiel aus dem Jahr 2023 ist die einzige Referenz – zu wenig, um Muster abzuleiten. Genau das macht die Partie so reizvoll.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.


Lyon vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Lyon vs Crystal Palace Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Fonseca

Form

OL

OL - Form

AJA
S3-1
PAR
U0-0
AND
S1-2
REN
S4-0
RCL
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
CRY

CRY - Form

IPS
N2-3
LCH
S4-0
LEE
U0-0
BRC
N0-2
NFO
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Lyon kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gab es eine 2:1-Niederlage gegen Lens in der Ligue 1. Positiv zu vermerken ist der 4:0-Sieg über Rennes sowie der Auswärtserfolg bei RSC Anderlecht in der Europa League. Insgesamt erzielte Lyon in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte sechs.

Crystal Palace weist ebenfalls eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war das 3:1 gegen Nottingham Forest in der Premier League – ein starkes Resultat nach frühem Rückstand. Zuvor gelang ein 4:0-Sieg gegen Lech Poznan in der Europa League. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Palace neun Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LyonUnentschiedenCrystal Palace
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
END
0Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 5. August 2023 in einem Vorbereitungsspiel statt – Crystal Palace gewann damals mit 2:0 gegen Lyon. Da nur diese eine Begegnung vorliegt, lassen sich keine weitergehenden Muster oder Trends aus der direkten Bilanz ableiten.

Lyon vs. Crystal Palace: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
S
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
S
3
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
110041+33
S
5
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
110030+33
S
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
S
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
8
OFI KretaOFI KretaOFI
110020+23
S
10
LyonLyonOL
110021+13
S
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
S
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
S
13
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
14
RB SalzburgRB SalzburgSAL
110010+13
S
15
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
17
RennesRennesREN
10100001
U
21
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
N
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
22
LilleströmLilleströmLIL
100112-10
N
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
25
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
100101-10
N
28
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
100113-20
N
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
N
29
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
34
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
100103-30
N
35
Lech PosenLech PosenLCH
100104-40
N
36
NijmegenNijmegenNEC
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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