In der PreZero Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim den VfB Stuttgart zum Bundesliga-Duell zweier Clubs, die sich im oberen Tabellendrittel festgebissen haben. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in diese Partie – sportlich wie auch abseits des Platzes.

Hoffenheim hat zuletzt Stabilität bewiesen. Der 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund vor zwei Wochen zeigte die Qualität von Pelayo Morillas Mannschaft, auch wenn das Ergebnis nicht ohne Diskussionen blieb. Mit Platz fünf in der Tabelle steht die TSG gut da und möchte den Anschluss nach oben halten.

Beim VfB Stuttgart überlagern die Ereignisse abseits des Rasens das sportliche Geschehen. Trainer Sebastian Hoeneß wird seit Wochen mit Real Madrid in Verbindung gebracht – er selbst hat die Gerüchte zwar öffentlich abgetan, doch die Unruhe ist spürbar. Intern soll der Club bereits eine Kandidatenliste für mögliche Nachfolger führen.

Sportlich hat Stuttgart trotzdem geliefert. Der 2:1-Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen SC Freiburg nach Verlängerung – Tiago Tomas traf in der 119. Minute – sicherte den Stuttgartern das Endspiel gegen Bayern München in Berlin. Deniz Undav war dabei einmal mehr der entscheidende Akteur.

Dazu kommt die Torhüterfrage: Alexander Nübel kehrt nach drei Jahren in Stuttgart zu Bayern München zurück. Sein Nachfolger soll aus den eigenen Reihen kommen – ein Umbruch, der den Verein in der Sommerpause beschäftigen wird.

Diese Partie steht damit für zwei Mannschaften, die noch Punkte brauchen – Stuttgart, um den vierten Tabellenplatz zu verteidigen, Hoffenheim, um den fünften nicht zu verlieren. Alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es hier.

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Anstoßzeit Hoffenheim gegen VfB Stuttgart

Bundesliga - Bundesliga PreZero Arena









Hoffenheim vs VfB Stuttgart: Aufstellungen

Bei Hoffenheim fehlen Valentin Gendrey und Ko Itakura Machida verletzungsbedingt. Zudem sind Robin Hranac und Grischa Prömel gesperrt. Eine bestätigte Startelf liegt noch nicht vor – weitere Informationen werden näher am Anstoß ergänzt.

Beim VfB Stuttgart fallen Finn Jeltsch und Luca Jovanovic verletzt aus. Suspendierungen gibt es auf Stuttgarter Seite keine. Auch hier steht die voraussichtliche Aufstellung noch aus – Updates folgen rechtzeitig vor dem Spiel.

Form

Hoffenheim kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Bundesliga-Partien in dieses Spiel. Der letzte Auftritt war ein 1:2-Auswärtssieg bei Hamburger SV am 25. April. Zuvor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund. Die TSG erzielte in diesem Zeitraum insgesamt neun Tore und kassierte elf – darunter eine deutliche 0:5-Niederlage gegen RB Leipzig.

VfB Stuttgart weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 bei Werder Bremen am 26. April. Zuvor folgte der 2:1-Pokalsieg gegen SC Freiburg sowie eine 4:2-Niederlage gegen Bayern München. Den stärksten Eindruck hinterließ das 4:0 gegen Hamburger SV. Stuttgart traf in diesem Zeitraum neunmal und ließ acht Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Clubs fand am 20. Dezember 2025 in der Bundesliga statt – VfB Stuttgart und Hoffenheim trennten sich in Stuttgart mit 0:0. Aus den fünf zuletzt ausgetragenen Duellen geht kein Team als klarer Favorit hervor: Hoffenheim gewann einmal, Stuttgart ebenfalls einmal, und drei Partien endeten unentschieden oder ohne klaren Sieger. Das letzte Tor-Spektakel in dieser Serie gab es am 28. Oktober 2023, als Stuttgart in Sinsheim mit 2:3 verlor.





Hoffenheim vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Clubs fand am 20. Dezember 2025 in der Bundesliga statt – VfB Stuttgart und Hoffenheim trennten sich in Stuttgart mit 0:0. Aus den fünf zuletzt ausgetragenen Duellen geht kein Team als klarer Favorit hervor: Hoffenheim gewann einmal, Stuttgart ebenfalls einmal, und drei Partien endeten unentschieden oder ohne klaren Sieger. Das letzte Tor-Spektakel in dieser Serie gab es am 28. Oktober 2023, als Stuttgart in Sinsheim mit 2:3 verlor.

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