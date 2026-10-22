Das Spiel zwischen Hoffenheim und Lyon beginnt am 22.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Lyon

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 15:00 SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Lyon heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Lyon ist in Deutschland live auf RTL+ zu sehen.

Hoffenheim vs. Lyon: Spielvorschau

In der Europa League empfängt Hoffenheim den französischen Klub Lyon in der SNP Arena in Sinsheim. Für beide Mannschaften steht in dieser Begegnung viel auf dem Spiel – wenn auch aus sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen.

Hoffenheim steckt in der Krise. Unter Trainer Christian Ilzer hat die Mannschaft in der laufenden Saison erhebliche Probleme, Konstanz zu finden, und rangiert in der Europa-League-Tabelle weit unten. Ein Heimsieg ist für die Kraichgauer kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit.

Lyon reist mit Rückenwind nach Sinsheim. Paulo Fonsecas Mannschaft hat zuletzt in der Europa League überzeugt und steht in der Tabelle deutlich besser da als der Gastgeber. Der 3:2-Sieg gegen Crystal Palace in der Vorwoche hat dem Team Selbstvertrauen gegeben.

In der Ligue 1 läuft es für Lyon ebenfalls ordentlich: Ein 2:1-Erfolg gegen Nizza am vergangenen Wochenende unterstreicht die positive Tendenz. Fonsecas Seite reist als Favorit an, auch wenn Auswärtsspiele in der Europa League ihre eigenen Tücken haben.

Für Hoffenheim ist es die Chance, vor heimischem Publikum ein Zeichen zu setzen. Die bisherige Europacup-Saison verlief enttäuschend, und die Zeit drängt, wenn die Mannschaft noch realistische Chancen auf die Fortsetzung des Wettbewerbs wahren will.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Hoffenheim vs. Lyon: Aufstellungen

Form

Hoffenheim kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei drei Niederlagen und einem weiteren Rückschlag. Zuletzt gab es ein 1:2 gegen Gladbach in der Bundesliga – ein Sieg, der die Serie kurz unterbrach. Zuvor verlor Hoffenheim in der Europa League mit 2:3 gegen Besiktas sowie in der Bundesliga mit 2:3 gegen den Hamburger SV. Insgesamt erzielte Hoffenheim in diesen fünf Spielen sieben Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer.

Lyon präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Ligue 1 mit 2:1 gegen Nizza und davor in der Europa League mit 3:2 gegen Crystal Palace. Einziger Dämpfer war eine 1:2-Niederlage gegen Lens. Lyon traf in diesem Zeitraum zwölf Mal und kassierte nur fünf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im November 2024 in der Europa League statt – das Spiel in Sinsheim endete 2:2. Davor trafen die Teams zweimal in der Champions League 2018 aufeinander: zunächst ein 3:3 in Sinsheim, dann ein 2:2 in Lyon. Aus diesen drei Begegnungen holte keines der beiden Teams einen Sieg – alle endeten remis.

Hoffenheim vs. Lyon: Die Tabellen

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