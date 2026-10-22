Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoLyon
Ansehen auf RTL+
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. Lyon heute live im TV und Livestream?

Hoffenheim - Lyon
Hoffenheim
Lyon
Europa League

In der Europa League spielt Hoffenheim gegen Lyon. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Lyon beginnt am 22.10.2026, 21:00.

DeutschlandRTL+

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Lyon

crest
Europa League - Spielwoche 3
SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Lyon heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Lyon ist in Deutschland live auf RTL+ zu sehen.

RTL+

RTL+

Hier ansehen

Hoffenheim vs. Lyon: Spielvorschau

In der Europa League empfängt Hoffenheim den französischen Klub Lyon in der SNP Arena in Sinsheim. Für beide Mannschaften steht in dieser Begegnung viel auf dem Spiel – wenn auch aus sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen.

Hoffenheim steckt in der Krise. Unter Trainer Christian Ilzer hat die Mannschaft in der laufenden Saison erhebliche Probleme, Konstanz zu finden, und rangiert in der Europa-League-Tabelle weit unten. Ein Heimsieg ist für die Kraichgauer kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit.

Lyon reist mit Rückenwind nach Sinsheim. Paulo Fonsecas Mannschaft hat zuletzt in der Europa League überzeugt und steht in der Tabelle deutlich besser da als der Gastgeber. Der 3:2-Sieg gegen Crystal Palace in der Vorwoche hat dem Team Selbstvertrauen gegeben.

In der Ligue 1 läuft es für Lyon ebenfalls ordentlich: Ein 2:1-Erfolg gegen Nizza am vergangenen Wochenende unterstreicht die positive Tendenz. Fonsecas Seite reist als Favorit an, auch wenn Auswärtsspiele in der Europa League ihre eigenen Tücken haben.

Für Hoffenheim ist es die Chance, vor heimischem Publikum ein Zeichen zu setzen. Die bisherige Europacup-Saison verlief enttäuschend, und die Zeit drängt, wenn die Mannschaft noch realistische Chancen auf die Fortsetzung des Wettbewerbs wahren will.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Hoffenheim vs. Lyon: Aufstellungen

Hoffenheim vs Lyon Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Ilzer

Form

TSG

TSG - Form

OFI
N2-0
SCP
N3-1
HSV
N2-3
BJK
N2-3
BMG
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
OL

OL - Form

AND
S1-2
REN
S4-0
RCL
N2-1
CRY
S3-2
NCE
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hoffenheim kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei drei Niederlagen und einem weiteren Rückschlag. Zuletzt gab es ein 1:2 gegen Gladbach in der Bundesliga – ein Sieg, der die Serie kurz unterbrach. Zuvor verlor Hoffenheim in der Europa League mit 2:3 gegen Besiktas sowie in der Bundesliga mit 2:3 gegen den Hamburger SV. Insgesamt erzielte Hoffenheim in diesen fünf Spielen sieben Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer.

Lyon präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Ligue 1 mit 2:1 gegen Nizza und davor in der Europa League mit 3:2 gegen Crystal Palace. Einziger Dämpfer war eine 1:2-Niederlage gegen Lens. Lyon traf in diesem Zeitraum zwölf Mal und kassierte nur fünf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenLyon
0
3
0
Europa League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
END
Champions League
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
END
Champions League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
END
7Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im November 2024 in der Europa League statt – das Spiel in Sinsheim endete 2:2. Davor trafen die Teams zweimal in der Champions League 2018 aufeinander: zunächst ein 3:3 in Sinsheim, dann ein 2:2 in Lyon. Aus diesen drei Begegnungen holte keines der beiden Teams einen Sieg – alle endeten remis.

Hoffenheim vs. Lyon: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen