Das Spiel zwischen Gladbach und Hoffenheim beginnt am 18.10.2026, 17:30.

Anstoßzeit Gladbach gegen Hoffenheim

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Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim wird exklusiv bei DAZN übertragen. Als Sonntagsspiel liegt die Übertragung vollständig beim Streamingdienst, der für alle Partien am Sonntag die Rechte hält. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

Gladbach vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Am Sonntag, den 18. Oktober 2026, empfängt Borussia Mönchengladbach die TSG Hoffenheim im Ista-Borussia-Park zum 6. Spieltag der Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich in einer kritischen Phase der Saison und brauchen dringend Punkte.

Gladbach steht am Tabellenende und kämpft gegen den Abstieg. Trainer Alexander Blessin hat die Mannschaft nach dem Abgang seines Vorgängers übernommen, doch die Ergebnisse blieben bislang aus. Die Defensive der Fohlen hat in den letzten Bundesliga-Spielen reihenweise Gegentore kassiert.

Hoffenheim reist als Tabellen-17. nach Mönchengladbach und steckt ebenfalls in der Krise. Christian Ilzers Mannschaft verlor zuletzt in der Europa League gegen Beşiktaş und hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur einen einzigen Sieg geholt.

Für beide Klubs geht es um weit mehr als drei Punkte. Ein Sieg könnte wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen, eine Niederlage dagegen den Druck auf die jeweilige Trainerbank weiter erhöhen.

Die Partie verspricht ein angespanntes Duell zweier Mannschaften, die nach Stabilität suchen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Gladbach vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Form

Gladbach kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Sportfreunde Siegen, während in der Bundesliga zuletzt eine 2:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln folgte. Zuvor kassierte die Borussia ein 3:4 gegen Mainz 05 sowie ein 0:5 gegen SC Freiburg. In diesen fünf Partien erzielte Gladbach sechs Tore und ließ zwölf zu.

Hoffenheim präsentiert sich in ähnlich schlechter Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die TSG nur einen Sieg bei vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Beşiktaş in der Europa League. Davor verlor Hoffenheim 2:3 gegen den Hamburger SV und 3:1 gegen Paderborn in der Bundesliga. Sieben Tore erzielt, zwölf kassiert – die Bilanz beider Mannschaften ähnelt sich erschreckend.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 16. Mai 2026 in der Bundesliga statt – Gladbach gewann daheim mit 4:0. Zuvor hatte Hoffenheim im Januar 2026 das Heimspiel mit 5:1 für sich entschieden. Aus den letzten fünf Bundesliga-Duellen gewann Gladbach zweimal, Hoffenheim dreimal, dabei fielen insgesamt 24 Tore – ein Hinweis auf die offene Natur dieser Begegnungen.

Gladbach vs. Hoffenheim: Die Tabellen

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