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Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Gladbach - Hoffenheim
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Bundesliga

In der Bundesliga spielt Gladbach gegen Hoffenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Gladbach und Hoffenheim beginnt am 18.10.2026, 17:30.

Anstoßzeit Gladbach gegen Hoffenheim

crest
Bundesliga - Spielwoche 6
Ista-Borussia-Park

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim wird exklusiv bei DAZN übertragen. Als Sonntagsspiel liegt die Übertragung vollständig beim Streamingdienst, der für alle Partien am Sonntag die Rechte hält. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

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Gladbach vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Am Sonntag, den 18. Oktober 2026, empfängt Borussia Mönchengladbach die TSG Hoffenheim im Ista-Borussia-Park zum 6. Spieltag der Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich in einer kritischen Phase der Saison und brauchen dringend Punkte.

Gladbach steht am Tabellenende und kämpft gegen den Abstieg. Trainer Alexander Blessin hat die Mannschaft nach dem Abgang seines Vorgängers übernommen, doch die Ergebnisse blieben bislang aus. Die Defensive der Fohlen hat in den letzten Bundesliga-Spielen reihenweise Gegentore kassiert.

Hoffenheim reist als Tabellen-17. nach Mönchengladbach und steckt ebenfalls in der Krise. Christian Ilzers Mannschaft verlor zuletzt in der Europa League gegen Beşiktaş und hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur einen einzigen Sieg geholt.

Für beide Klubs geht es um weit mehr als drei Punkte. Ein Sieg könnte wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen, eine Niederlage dagegen den Druck auf die jeweilige Trainerbank weiter erhöhen.

Die Partie verspricht ein angespanntes Duell zweier Mannschaften, die nach Stabilität suchen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Gladbach vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Gladbach vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Gladbach crest
Gladbach
BMG
page.match.formation.title
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
4-4-2
M. NicolasM. NicolasD. HashiokaD. HashiokaK. DiksK. DiksF. ChiarodiaF. ChiarodiaL. UllrichL. UllrichJ. ScallyJ. ScallyW. MohyaW. MohyaH. BolinH. BolinZ. UnoZ. UnoP. SanderP. SanderI. LidbergI. LidbergO. BaumannO. BaumannK. MachidaK. MachidaM. RotsM. RotsO. KabakO. KabakV. CoufalV. CoufalA. DaghimA. DaghimW. BurgerW. BurgerL. AvdullahuL. AvdullahuA. PrassA. PrassF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. Lemperle
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
3-4-2-1
Gladbach

Startelf

Hoffenheim

Trainer

  • A. Blessin
  • C. Ilzer

Form

BMG

BMG - Form

SCF
N5-0
M05
N3-4
SIE
S0-3
FCP
U1-1
KÖL
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
TSG

TSG - Form

VFB
S2-1
OFI
N2-0
SCP
N3-1
HSV
N2-3
BJK
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Gladbach kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Sportfreunde Siegen, während in der Bundesliga zuletzt eine 2:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln folgte. Zuvor kassierte die Borussia ein 3:4 gegen Mainz 05 sowie ein 0:5 gegen SC Freiburg. In diesen fünf Partien erzielte Gladbach sechs Tore und ließ zwölf zu.

Hoffenheim präsentiert sich in ähnlich schlechter Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die TSG nur einen Sieg bei vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Beşiktaş in der Europa League. Davor verlor Hoffenheim 2:3 gegen den Hamburger SV und 3:1 gegen Paderborn in der Bundesliga. Sieben Tore erzielt, zwölf kassiert – die Bilanz beider Mannschaften ähnelt sich erschreckend.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GladbachUnentschiedenHoffenheim
2
1
2
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Gladbach badge
Gladbach
BMG
2
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
END
14Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 16. Mai 2026 in der Bundesliga statt – Gladbach gewann daheim mit 4:0. Zuvor hatte Hoffenheim im Januar 2026 das Heimspiel mit 5:1 für sich entschieden. Aus den letzten fünf Bundesliga-Duellen gewann Gladbach zweimal, Hoffenheim dreimal, dabei fielen insgesamt 24 Tore – ein Hinweis auf die offene Natur dieser Begegnungen.

Gladbach vs. Hoffenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
5410144+1013
S
U
S
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
S
S
U
S
N
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
6204810-26
N
S
N
N
S
14
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
15
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
N
N
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
5005718-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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