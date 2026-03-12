Am heutigen Donnerstag (12. März) ist der FSV Mainz 05 bei Sigma Olmütz zu Gast. Ab 21 Uhr geht es im Andruv (Olomouc) rund.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 bei Sigma Olmütz heute live im Free TV und Live Stream?

Ihr könnt das Achtelfinal-Hinspiel der Mainzer heute live und in voller Länge bei RTL+ verfolgen. Der Streamingdienst bietet das Duell in der Konferenzschaltung und als Einzelspiel an. Letzteres startet um 20.40 Uhr mit den Vorberichten.

Aber: Kostenfrei ist die Plattform nicht, für RTL+ ist ein Abonnement vonnöten.

Anstoßzeit Sigma Olmütz gegen Mainz 05

Conference League - Final Stage Andruv Stadion

Sigma Olmütz vs. Mainz 05: Aufstellungen

News über Sigma Olmütz und Mainz 05

Die Mainzer ließen nach drei Siegen in Folge zuletzt ein paar Punkte liegen: Eine Pleite und drei Unentschieden stehen aus den vergangenen vier Partien zu Buche. Das Programm war allerdings auch nicht das leichteste, M05 bekam es neben dem HSV auch mit Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart zu tun.

Die Tschechen auf der anderen Seite fuhren vier Erfolge in Serie ein, in der Conference League kegelten sie den FC Lausanne-Sport aus dem Turnier.

Sigma Olmütz vs. Mainz 05: Die Tabellen

