Conference League
team-logoSigma Olmütz
Andruv Stadion
team-logoMainz 05
Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 bei Sigma Olmütz heute live im Free TV und Live Stream?

Mainz 05 ist in der Conference League heute bei Sigma Olmütz zu Gast. GOAL liefert die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Am heutigen Donnerstag (12. März) ist der FSV Mainz 05 bei Sigma Olmütz zu Gast. Ab 21 Uhr geht es im Andruv (Olomouc) rund. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Ihr könnt das Achtelfinal-Hinspiel der Mainzer heute live und in voller Länge bei RTL+ verfolgen. Der Streamingdienst bietet das Duell in der Konferenzschaltung und als Einzelspiel an. Letzteres startet um 20.40 Uhr mit den Vorberichten.

Aber: Kostenfrei ist die Plattform nicht, für RTL+ ist ein Abonnement vonnöten. 

Conference League
Sigma Olmütz crest
Sigma Olmütz
SOL
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Anstoßzeit Sigma Olmütz gegen Mainz 05

crest
Conference League - Final Stage
Andruv Stadion

Sigma Olmütz vs. Mainz 05: Aufstellungen

Sigma Olmütz vs Mainz 05 Voraussichtliche Aufstellungen

Sigma OlmützHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-5-2

Home team crestM05
91
J. Koutny
33
M. Maly
22
M. Hadas
16
F. Slavicek
13
J. Slama
47
M. Beran
14
A. Rusek
88
Péter Baráth
6
J. Sip
7
D. Sturm
9
J. Kliment
33
D. Batz
21
D. da Costa
31
D. Kohr
4
S. Posch
30
S. Widmer
7
J. Lee
6
K. Sano
8
P. Nebel
2
P. Mwene
20
P. Tietz
26
S. Katompa Mvumpa

3-5-2

M05Away team crest

  • T. Janotka

  • U. Fischer

News über Sigma Olmütz und Mainz 05

Die Mainzer ließen nach drei Siegen in Folge zuletzt ein paar Punkte liegen: Eine Pleite und drei Unentschieden stehen aus den vergangenen vier Partien zu Buche. Das Programm war allerdings auch nicht das leichteste, M05 bekam es neben dem HSV auch mit Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart zu tun.

Die Tschechen auf der anderen Seite fuhren vier Erfolge in Serie ein, in der Conference League kegelten sie den FC Lausanne-Sport aus dem Turnier. 

Form

SOL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

M05
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

Sigma Olmütz vs. Mainz 05: Die Tabellen

