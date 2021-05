Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Meister FC Bayern München empfängt zum Saisonfinale der Bundesliga den FC Augsburg. Goal erklärt, wie das Spiel live gezeigt / übertragen wird.

Große Meisterparty in München! Der FC Bayern empfängt am 34. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg zum bayerischen Derby. Angepfiffen wird das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Nach den 90 Minuten wird dem FC Bayern die Meisterschale überreicht, davor steht das letzte Spiel einer langen Saison an. Trainer Hansi Flick wird zum letzten Mal auf der Bayern-Bank sitzen. Auch wenn es um quasi nichts mehr geht, wollen ihm seine Spieler sicher einen positiven Abschied bereiten.

Der FC Augsburg sicherte sich am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen Werder Bremen vorzeitig den Klassenerhalt und kann so heute ebenfalls ohne Druck aufspielen.

Das sind von beiden Seiten die besten Voraussetzungen für eine interessante Partie!

Der Meister empfängt den 12.! Kann der FC Augsburg beim FC Bayern München für eine Überraschung sorgen? Goal erklärt, wer die Begegnung am Samstag live im TV und STREAM zeigt / überträgt.

Wer überträgt / zeigt FC Bayern München vs. FC Augsburg live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München - FC Augsburg Wettbewerb Bundesliga, 34. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai Anstoß 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg live im TV?

In dieser Saison wurden nur drei Spiele vom ZDF live im Free-TV übertragen. Dabei handelte es sich um das Saisoneröffnungsspiel und jeweils eine Partie des 17. und 18. Spieltags. Damit ist schon einmal klar, dass FC Bayern gegen Augsburg heute nicht im Free-TV übertragen wird.

Der Großteil der Spiele wird vom Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN übertragen. Dieser ist aber nicht im Besitz der Übertragungsrechte der Samstagsspiele, weshalb nun klar ist, wo das Spiel gezeigt wird: Auf Sky.

Die Übertragung beginnt am Samstag auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) um 15.15 Uhr. Als Kommentator fungiert Jonas Friedrich. Wenn Ihr FC Bayern gegen den FC Augsburg sehen, nicht aber den Überblick über die anderen acht Partien des 34. Spieltags verlieren wollt, seid Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bei der Konferenz gut aufgehoben.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft bereits ab 13.30 Uhr der "tipico Countdown" mit Moderatorin Esther Sedlaczek und den beiden Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus. Diese werden in der Vorberichterstattung sicher auch einiges zum bayerischen Derby erzählen.

Um Sky überhaupt empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Der Pay-TV-Sender bietet diverse Pakete an, mit dem Paket "Bundesliga" für 25 Euro pro Monat seht Ihr auf jeden Fall alle übertragenen Bundesligaspiele und auch die Konferenz.

Auf der Sky-Webseite findet Ihr einen Überblick über die aktuellen Angebote!

Wer überträgt / zeigt FC Bayern München vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM?

In Zeiten, in denen viele Menschen gar keinen eigenen Fernseher mehr besitzen, gewinnen die Übertragungen im LIVE-STREAM immer mehr an Bedeutung. Klar, dass Sky deshalb FC Bayern gegen FC Augsburg auch als LIVE-STREAM anbietet.

Für alle Sky-Kunden fallen für diesen beim Streamingdienst Sky Go sogar keine zusätzlichen Kosten an. Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine Kundennummer und eine persönliche Login-PIN erhalten, mit denen Ihr Euch dort anmelden könnt.

Sollte ein langfristiges Abonnement für Euch nicht infrage kommen, lohnt sich ein Blick auf Sky Ticket, das sich im Gegensatz zu den TV-Paketen monatlich kündigen lässt. Es wird auch ein Tagesticket zum Preis von 14,99 Euro angeboten.

Mehr Infos zu Sky Ticket und den verschiedenen Paketen gibt es HIER!

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket und Sky Go

FC Bayern vs. FC Augsburg LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung des FC Bayern und des FC Augsburg.

FC Bayern vs. FC Augsburg: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Goal berichtet vom Spiel des FC Bayern gegen Augsburg in Form eines kostenlosen LIVE-TICKERS. Die perfekte Alternative für die, die sich das Spiel nicht bei Sky ansehen können oder unterwegs sind.

FC Bayern vs. FC Augsburg LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick