Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Die Champions League im TV und STREAM sehen

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Champions League auf die SSC Napoli. Wer zeigt / überträgt live im TV und STREAM?

Im Achtelfinale der UEFA Champions League kämpfen 16 Mannschaften um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Dazu zählt auch Eintracht Frankfurt, für die es gegen den italienischen Top-Klub SSC Napoli geht. Anpfiff der Partie ist am Dienstag, 21. Februar 2023, um 21 Uhr im Deutsche Bank Park in der hessischen Metropole. Infos zur Live-Übertragung im TV und STREAM hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt hat es tatsächlich geschafft. Nach dem unfassbaren Triumph in der Europa League in der vergangenen Saison setzen die "Adler" nochmals einen drauf und stehen erstmals in der Vereinsgeschichte in der K.-o.-Phase der Champions League. Der Gegner im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag ist allerdings ein richtig harter Brocken, mit der SSC Napoli kommt der ungefährdete Spitzenreiter der Serie A an den Main.

"Ich nehme alles, außer Neapel", hatte SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann noch in der DAZN-Doku 3 Blickwinkel über einen möglichen Kontrahenten im Achtelfinale gesagt. Kurze Zeit später loste Hamit Altintop der Eintracht aber die Süditaliener zu. Im Hinspiel dürfte es vor allem mit der Unterstützung der SGE-Fans im Rücken aber auch für die Neapolitaner alles andere als leicht werden. Zumal sich die Eintracht Anfang des Jahres in guter Form präsentierte und erst beim 0:3 gegen den 1. FC Köln ihre erste Pleite seit dem Re-Start hinnehmen musste.

Im Champions-League-Achtelfinale trifft Eintracht Frankfurt auf Napoli. Wer zeigt / überträgt das Spiel live im TV und STREAM?

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Infos zur Champions-League-Partie

Wettbewerb: UEFA Champions League 2022/23, Achtelfinale Paarung: Eintracht Frankfurt vs. SSC Napoli Anstoß: 21. Februar 2023, 21 Uhr Austragungsort: Deutsche Bank Park (Frankfurt) Titelverteidiger: Real Madrid

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Läuft die Champions League bei DAZN oder Prime Video?

Die Übertragung der UEFA Champions League teilen sich DAZN und Prime Video untereinander auf, der Großteil aller Begegnungen wird von DAZN übertragen.

Im Free-TV wird lediglich das große Finale, das am 10. Juni 2023 in Istanbul ausgetragen wird, gezeigt. Das ZDF überträgt dann sowohl im Fernsehen als auch im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Champions-League-Achtelfinale auf DAZN oder Prime Video?

Kann die SGE dem italienischen Top-Klub ein Bein stellen? Wie geht Trainer Oliver Glasner das Achtelfinale an? Und wo läuft es live, bei Prime Video oder DAZN?

Insgesamt vier Achtelfinal-Begegnungen werden bei Prime Video gezeigt, dazu zählt auch das Hinspiel der SGE gegen Napoli. Um das Duell live zu sehen, benötigt Ihr ein Abo beim Streamingdienst des Versandriesen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Das Champions-League-Achtelfinale live bei Prime Video

Die Kosten für Prime Video liegen bei 8,99 Euro im Monatsabo bzw. 89,99 Euro im Jahresabo. Neben ausgewählten CL-Spielen stehen Euch im Anschluss auch diverse Serien und Filme auf Abruf zur Verfügung.

Nach der Anmeldung könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Frankfurt gegen Napoli in der entsprechenden App, im Webbrowser oder über euren Smart-TV abrufen. Die Übertragung startet mit der Vorberichterstattung um 20 Uhr, eine Stunde später erfolgt der Anstoß.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Wo gibt es Highlights und LIVE-TICKER zum CL-Achtelfinale?

Die Highlights findet Ihr nach der Partie ebenfalls bei Amazon Prime Video. Kurze Clips werden auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung gestellt.

Einen verlässlichen LIVE-TICKER findet Ihr zudem bei GOAL. Dort halten wir Euch mit den wichtigsten Infos zur Partie auf dem Laufenden.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Alle Achtelfinal-Hinspiele im Überblick

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Napoli? Die Übertragung des Achtelfinals in der Übersicht