Das Spiel zwischen Como und Sassuolo beginnt am 24.10.2026, 15:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Como gegen Sassuolo

Italien Serie A - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 09:00 Stadio G. Sinigaglia

Wer zeigt / überträgt Como vs Sassuolo heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, das Spiel live zu verfolgen.

Como vs. Sassuolo: Spielvorschau

Der Como 1907 empfängt den US Sassuolo am Stadio G. Sinigaglia in einem Duell der Serie A, das für beide Seiten unterschiedliche Vorzeichen trägt.

Für Como ist es die nächste Gelegenheit, den Schwung aus einer bemerkenswerten Woche mitzunehmen. Cesc Fàbregas' Mannschaft hat zuletzt in der Champions League aufhorchen lassen und tritt nun mit breiter Brust im eigenen Stadion an.

Sassuolo hingegen reist als Tabellenachter der unteren Hälfte an den Comer See und kämpft um Konstanz. Alberto Aquilani sucht nach einer Antwort auf zuletzt wechselhafte Ergebnisse.

Die Hausherren belegen in der Serie A einen starken fünften Platz und wollen diesen Rang mit einem weiteren Heimsieg untermauern. Der Druck liegt klar auf den Gästen.

Das Spiel verspricht eine interessante taktische Auseinandersetzung zwischen einem Como in Aufbruchstimmung und einem Sassuolo, das dringend Punkte benötigt.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den Aufstellungen.





Como vs. Sassuolo: Aufstellungen

Form

Como kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Der jüngste Auftritt war ein 4:1-Heimsieg gegen Manchester United in der Champions League, davor gelang ein 3:1-Auswärtserfolg bei der AC Florenz in der Serie A. Insgesamt erzielte Como in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte vier.

Sassuolo weist aus den letzten fünf Ligaspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine 2:4-Heimniederlage gegen Frosinone, zuvor trennte man sich 1:1 von der AC Mailand. In diesen fünf Partien traf Sassuolo neunmal und ließ zehn Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im April 2026 in der Serie A statt, als Sassuolo zu Hause mit 2:1 gegen Como gewann. Davor hatte Como das Heimspiel im November 2025 mit 2:0 für sich entschieden und auch das Coppa-Italia-Duell im September 2025 mit 3:0 gewonnen. In den letzten drei direkten Vergleichen führt Como mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Sassuolo.

Como vs. Sassuolo: Die Tabellen

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