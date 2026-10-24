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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt Como vs. Sassuolo heute live im TV und Livestream?

Como - Sassuolo
Como
Sassuolo
Italien Serie A

In der Serie A spielt Como gegen Sassuolo. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Como und Sassuolo beginnt am 24.10.2026, 15:00.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit Como gegen Sassuolo

crest
Italien Serie A - Spielwoche 8
Stadio G. Sinigaglia

Wer zeigt / überträgt Como vs Sassuolo heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Möglichkeiten, das Spiel live zu verfolgen.

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Como vs. Sassuolo: Spielvorschau

Der Como 1907 empfängt den US Sassuolo am Stadio G. Sinigaglia in einem Duell der Serie A, das für beide Seiten unterschiedliche Vorzeichen trägt.

Für Como ist es die nächste Gelegenheit, den Schwung aus einer bemerkenswerten Woche mitzunehmen. Cesc Fàbregas' Mannschaft hat zuletzt in der Champions League aufhorchen lassen und tritt nun mit breiter Brust im eigenen Stadion an.

Sassuolo hingegen reist als Tabellenachter der unteren Hälfte an den Comer See und kämpft um Konstanz. Alberto Aquilani sucht nach einer Antwort auf zuletzt wechselhafte Ergebnisse.

Die Hausherren belegen in der Serie A einen starken fünften Platz und wollen diesen Rang mit einem weiteren Heimsieg untermauern. Der Druck liegt klar auf den Gästen.

Das Spiel verspricht eine interessante taktische Auseinandersetzung zwischen einem Como in Aufbruchstimmung und einem Sassuolo, das dringend Punkte benötigt.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den Aufstellungen.


Como vs. Sassuolo: Aufstellungen

Como vs Sassuolo Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
J. ButezJ. ButezM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoKaikiKaikiJ. RamonJ. RamonM. BaturinaM. BaturinaM. PerroneM. PerroneM. CaqueretM. CaqueretN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. DouvikasA. MuricA. MuricD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. CinquegranoS. CinquegranoC. OdenthalC. OdenthalJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicK. ThorstvedtK. ThorstvedtD. BerardiD. BerardiArmand LaurientéArmand LaurientéS. EspositoS. Esposito
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-2-3-1
Como

Startelf

Sassuolo

Trainer

  • Cesc Fàbregas
  • A. Aquilani

Form

COM

COM - Form

FRC
N2-0
ROM
U0-0
FEY
N3-2
FIO
S1-3
MUN
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SAS

SAS - Form

BOL
U2-2
JUV
S3-2
MON
N2-1
MIL
U1-1
FRC
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Como kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Der jüngste Auftritt war ein 4:1-Heimsieg gegen Manchester United in der Champions League, davor gelang ein 3:1-Auswärtserfolg bei der AC Florenz in der Serie A. Insgesamt erzielte Como in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte vier.

Sassuolo weist aus den letzten fünf Ligaspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine 2:4-Heimniederlage gegen Frosinone, zuvor trennte man sich 1:1 von der AC Mailand. In diesen fünf Partien traf Sassuolo neunmal und ließ zehn Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

ComoUnentschiedenSassuolo
2
0
1
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
Como badge
Como
COM
1
END
Italien Serie A
Como badge
Como
COM
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
END
Italien Coppa Italia
Como badge
Como
COM
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
END
6Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/3

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im April 2026 in der Serie A statt, als Sassuolo zu Hause mit 2:1 gegen Como gewann. Davor hatte Como das Heimspiel im November 2025 mit 2:0 für sich entschieden und auch das Coppa-Italia-Duell im September 2025 mit 3:0 gewonnen. In den letzten drei direkten Vergleichen führt Como mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Sassuolo.

Como vs. Sassuolo: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
7610144+1019
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
7520163+1317
S
U
U
S
S
4
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
5
ComoComoCOM
7421127+514
S
U
N
S
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
N
U
S
S
S
9
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
7313107+310
N
S
U
S
N
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
N
S
U
N
U
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
N
N
S
N
U
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
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