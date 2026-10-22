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Europa League
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Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs. AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Bournemouth - AC Mailand
Bournemouth
AC Mailand
Europa League

In der Europa League spielt Bournemouth gegen AC Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bournemouth und AC Mailand beginnt am 22.10.2026, 21:00.

DeutschlandRTL+

Anstoßzeit Bournemouth gegen AC Mailand

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Europa League - Spielwoche 3
Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bournemouth und AC Milan ist heute live bei RTL+ zu sehen. Dort kann das Spiel als Live-Stream verfolgt werden.

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Bournemouth vs. AC Mailand: Spielvorschau

Im Vitality Stadium empfängt AFC Bournemouth heute Abend AC Milan im dritten Spieltag der UEFA Europa League. Beide Mannschaften treffen in einem Duell aufeinander, das trotz aller Unterschiede in der Tabelle mehr Brisanz birgt, als die Positionen vermuten lassen.

Bournemouth geht mit breiter Brust in dieses Spiel. Marco Roses Mannschaft ist in der Europa League noch ungeschlagen – zwei Siege aus zwei Spielen, darunter ein 2:1 auswärts bei Real Sociedad und ein souveränes 3:0 gegen Sturm Graz zuhause. In der Premier League lief es zuletzt holprig, doch der 2:0-Sieg gegen Sunderland am vergangenen Wochenende hat die Stimmung an der Südküste merklich aufgehellt.

AC Milan reist mit Problemen im Gepäck an. Ruben Amorim muss auf Stürmer Gonçalo Ramos verzichten, der mit einem Wadenmuskeldefizit aus dem Training ausschied, sowie auf Flügelstürmer Samuel Chukwueze, der mit einer Hüftverletzung ausfällt und womöglich mehrere Monate fehlen wird. Die Mailänder haben in dieser Saison gezeigt, dass sie Rückschläge überwinden können – das 4:0 in Salzburg war ein deutliches Statement – doch die Personallage macht die Aufgabe in Bournemouth schwieriger.

Für Milan springt der 18-jährige Francesco Camarda in die Bresche und dürfte erneut von Beginn an stürmen. Es ist eine Chance für den Youngster, sich auf europäischer Bühne zu beweisen – und gleichzeitig ein Risiko, das Amorims Kader an seine Grenzen bringt.

Bei Bournemouth bleibt Eli Junior Kroupi zwar außen vor – der 20-jährige Franzose steht nicht auf der UEFA-Kaderliste – doch allein seine Rückkehr ins Mannschaftstraining nach einem Mittelfußbruch ist eine positive Nachricht für die kommenden Wochen. Sein Einfluss auf die Stimmung im Kader sollte nicht unterschätzt werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Stream und Anstoßzeit.


Bournemouth vs. AC Mailand: Aufstellungen

Bournemouth vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Rose

Form

BOU

BOU - Form

RSO
S1-2
LIV
N0-1
CHE
N5-1
SGR
S3-0
SUN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MIL

MIL - Form

BEN
N0-2
LEC
S3-0
SAS
U1-1
SAL
S0-4
ATA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bournemouth kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Erfolg war das 2:0 gegen Sunderland in der Premier League, zuvor gelang ein 3:0 gegen Sturm Graz in der Europa League. Die beiden Niederlagen – ein 5:1 gegen Chelsea und ein 0:1 gegen Liverpool – fielen beide in der Liga. In der Europa League ist Bournemouth in dieser Saison noch ungeschlagen.

AC Milan weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:2 gegen Atalanta in der Serie A, nachdem sie bereits 3:0 geführt hatte. Davor folgte ein klares 4:0 auswärts gegen RB Salzburg in der Europa League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:2 gegen Benfica im ersten Europa-League-Spieltag. Insgesamt erzielte Milan in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BournemouthUnentschiedenAC Mailand
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Bournemouth und AC Milan sind sich in der Vergangenheit erst einmal begegnet: Im September 2016 gewann Milan ein Freundschaftsspiel im Vitality Stadium mit 2:1. Das heutige Europa-League-Duell ist damit das erste Pflichtspiel zwischen beiden Klubs überhaupt.

Bournemouth vs. AC Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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