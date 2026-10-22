Das Spiel zwischen Bournemouth und AC Mailand beginnt am 22.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Bournemouth gegen AC Mailand

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Bournemouth und AC Milan ist heute live bei RTL+ zu sehen. Dort kann das Spiel als Live-Stream verfolgt werden.

Bournemouth vs. AC Mailand: Spielvorschau

Im Vitality Stadium empfängt AFC Bournemouth heute Abend AC Milan im dritten Spieltag der UEFA Europa League. Beide Mannschaften treffen in einem Duell aufeinander, das trotz aller Unterschiede in der Tabelle mehr Brisanz birgt, als die Positionen vermuten lassen.

Bournemouth geht mit breiter Brust in dieses Spiel. Marco Roses Mannschaft ist in der Europa League noch ungeschlagen – zwei Siege aus zwei Spielen, darunter ein 2:1 auswärts bei Real Sociedad und ein souveränes 3:0 gegen Sturm Graz zuhause. In der Premier League lief es zuletzt holprig, doch der 2:0-Sieg gegen Sunderland am vergangenen Wochenende hat die Stimmung an der Südküste merklich aufgehellt.

AC Milan reist mit Problemen im Gepäck an. Ruben Amorim muss auf Stürmer Gonçalo Ramos verzichten, der mit einem Wadenmuskeldefizit aus dem Training ausschied, sowie auf Flügelstürmer Samuel Chukwueze, der mit einer Hüftverletzung ausfällt und womöglich mehrere Monate fehlen wird. Die Mailänder haben in dieser Saison gezeigt, dass sie Rückschläge überwinden können – das 4:0 in Salzburg war ein deutliches Statement – doch die Personallage macht die Aufgabe in Bournemouth schwieriger.

Für Milan springt der 18-jährige Francesco Camarda in die Bresche und dürfte erneut von Beginn an stürmen. Es ist eine Chance für den Youngster, sich auf europäischer Bühne zu beweisen – und gleichzeitig ein Risiko, das Amorims Kader an seine Grenzen bringt.

Bei Bournemouth bleibt Eli Junior Kroupi zwar außen vor – der 20-jährige Franzose steht nicht auf der UEFA-Kaderliste – doch allein seine Rückkehr ins Mannschaftstraining nach einem Mittelfußbruch ist eine positive Nachricht für die kommenden Wochen. Sein Einfluss auf die Stimmung im Kader sollte nicht unterschätzt werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Stream und Anstoßzeit.





Bournemouth vs. AC Mailand: Aufstellungen

Form

Bournemouth kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Erfolg war das 2:0 gegen Sunderland in der Premier League, zuvor gelang ein 3:0 gegen Sturm Graz in der Europa League. Die beiden Niederlagen – ein 5:1 gegen Chelsea und ein 0:1 gegen Liverpool – fielen beide in der Liga. In der Europa League ist Bournemouth in dieser Saison noch ungeschlagen.

AC Milan weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:2 gegen Atalanta in der Serie A, nachdem sie bereits 3:0 geführt hatte. Davor folgte ein klares 4:0 auswärts gegen RB Salzburg in der Europa League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:2 gegen Benfica im ersten Europa-League-Spieltag. Insgesamt erzielte Milan in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele Bournemouth BOU 1 AC Mailand MIL 2 END 1 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Bournemouth und AC Milan sind sich in der Vergangenheit erst einmal begegnet: Im September 2016 gewann Milan ein Freundschaftsspiel im Vitality Stadium mit 2:1. Das heutige Europa-League-Duell ist damit das erste Pflichtspiel zwischen beiden Klubs überhaupt.

Bournemouth vs. AC Mailand: Die Tabellen

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