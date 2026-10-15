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Europa League
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Wer zeigt / überträgt Benfica vs. Celtic Glasgow heute live im TV und Livestream?

Benfica - Celtic Glasgow
Benfica
Celtic Glasgow
Europa League

In der Europa League spielt Benfica gegen Celtic Glasgow. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Benfica und Celtic Glasgow beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Benfica gegen Celtic Glasgow

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Europa League - Spielwoche 2
Estadio da Luz

Wer zeigt / überträgt Benfica vs Celtic Glasgow heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland über WOW sowie RTL+ zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Benfica vs. Celtic Glasgow: Spielvorschau

Im Estádio da Luz empfängt Benfica den schottischen Meister Celtic Glasgow in der UEFA Europa League. Beide Klubs stehen unter unterschiedlichem Druck – und das macht diese Begegnung in Lissabon besonders aufschlussreich.

Benfica-Trainer Marco Silva hat seine Mannschaft gewarnt, Celtic nicht zu unterschätzen. Er bezeichnete die Schotten ausdrücklich als großen Namen in Europa – eine Einschätzung, die angesichts der jüngsten Auftritte beider Teams durchaus berechtigt ist.

Die Hausherren reisen mit breiter Brust in dieses Spiel. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen die Stärke der Mannschaft, die in der Liga Portugal derzeit den vierten Tabellenplatz belegt und den Anschluss an die Spitze sucht.

Celtic hingegen durchlebt eine unruhige Phase. Trainer Martin O'Neill stand nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, bekräftigte jedoch seinen Verbleib beim schottischen Spitzenreiter. Die Hoops führen die Premiership an, kämpfen aber in Europa um ihre Form.

Mittelfeldspieler Georgiy Sudakov hat sich neben Silva zu Wort gemeldet und ebenfalls Fokus und Konzentration für das Duell gegen Celtic eingefordert. Das zeigt, wie ernst Benfica diese Aufgabe nimmt – trotz der klaren Favoritenrolle.

Für Celtic ist die Europa League eine Chance, die Formkrise zu beenden. Ein gutes Ergebnis im Estádio da Luz würde nicht nur Punkte bringen, sondern auch das Vertrauen in O'Neills Mannschaft stärken.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit des Spiels gibt es im Folgenden.


Benfica vs. Celtic Glasgow: Aufstellungen

Benfica vs Celtic Glasgow Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Marco Silva

Form

BEN

BEN - Form

MOR
S0-4
GV
S3-1
MIL
S0-2
POR
N3-1
VSC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CEL

CEL - Form

JOH
S0-1
RAN
N3-0
FTC
N1-3
RAN
N0-1
MOT
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Benfica zeigt sich in starker Verfassung und hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die jüngste Partie endete mit einem 2:0-Heimsieg gegen Vitoria de Guimaraes in der Liga Portugal. Zuvor gelang ein 2:0-Auswärtserfolg gegen AC Mailand in der Europa League, während die einzige Niederlage in diesem Zeitraum ein 1:3 gegen FC Porto war. Insgesamt erzielte Benfica in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Celtic kommt mit gemischten Gefühlen nach Lissabon. Zwei Siege stehen drei Niederlagen gegenüber – darunter ein 1:3 gegen Ferencvaros in der Europa League und zwei Niederlagen gegen Rangers. Der jüngste Auftritt brachte jedoch einen 2:0-Auswärtssieg bei Motherwell in der schottischen Premiership, was zumindest ein Zeichen der Stabilisierung war.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BenficaUnentschiedenCeltic Glasgow
3
1
1
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
2
Celtic Glasgow badge
Celtic Glasgow
CEL
1
END
Champions League
Celtic Glasgow badge
Celtic Glasgow
CEL
0
Benfica badge
Benfica
BEN
0
END
Champions League
Celtic Glasgow badge
Celtic Glasgow
CEL
1
Benfica badge
Benfica
BEN
0
END
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Celtic Glasgow badge
Celtic Glasgow
CEL
0
END
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
3
Celtic Glasgow badge
Celtic Glasgow
CEL
0
END
6Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Die jüngste Begegnung beider Klubs datiert aus der Champions-League-Saison 2012/13: Benfica gewann damals im November 2012 mit 2:1. Blickt man auf alle fünf dokumentierten Duelle zurück, dominiert Benfica die Serie mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Torbilanz fällt mit 7:2 für Benfica deutlich aus – ein historischer Fingerzeig, der jedoch angesichts der langen Pause zwischen den Begegnungen mit Vorsicht zu genießen ist.

Benfica vs. Celtic Glasgow: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
S
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
S
3
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
110041+33
S
5
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
110030+33
S
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
S
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
8
OFI KretaOFI KretaOFI
110020+23
S
10
LyonLyonOL
110021+13
S
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
S
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
S
13
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
14
RB SalzburgRB SalzburgSAL
110010+13
S
15
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
17
RennesRennesREN
10100001
U
21
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
N
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
22
LilleströmLilleströmLIL
100112-10
N
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
25
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
100101-10
N
28
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
100113-20
N
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
N
29
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
34
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
100103-30
N
35
Lech PosenLech PosenLCH
100104-40
N
36
NijmegenNijmegenNEC
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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