Das Spiel zwischen Benfica und Celtic Glasgow beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Benfica gegen Celtic Glasgow

Europa League - Spielwoche 2 15. Okt. 2026 - 15:00 Estadio da Luz

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Das Spiel ist in Deutschland über WOW sowie RTL+ zu sehen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Benfica vs. Celtic Glasgow: Spielvorschau

Im Estádio da Luz empfängt Benfica den schottischen Meister Celtic Glasgow in der UEFA Europa League. Beide Klubs stehen unter unterschiedlichem Druck – und das macht diese Begegnung in Lissabon besonders aufschlussreich.

Benfica-Trainer Marco Silva hat seine Mannschaft gewarnt, Celtic nicht zu unterschätzen. Er bezeichnete die Schotten ausdrücklich als großen Namen in Europa – eine Einschätzung, die angesichts der jüngsten Auftritte beider Teams durchaus berechtigt ist.

Die Hausherren reisen mit breiter Brust in dieses Spiel. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen die Stärke der Mannschaft, die in der Liga Portugal derzeit den vierten Tabellenplatz belegt und den Anschluss an die Spitze sucht.

Celtic hingegen durchlebt eine unruhige Phase. Trainer Martin O'Neill stand nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, bekräftigte jedoch seinen Verbleib beim schottischen Spitzenreiter. Die Hoops führen die Premiership an, kämpfen aber in Europa um ihre Form.

Mittelfeldspieler Georgiy Sudakov hat sich neben Silva zu Wort gemeldet und ebenfalls Fokus und Konzentration für das Duell gegen Celtic eingefordert. Das zeigt, wie ernst Benfica diese Aufgabe nimmt – trotz der klaren Favoritenrolle.

Für Celtic ist die Europa League eine Chance, die Formkrise zu beenden. Ein gutes Ergebnis im Estádio da Luz würde nicht nur Punkte bringen, sondern auch das Vertrauen in O'Neills Mannschaft stärken.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit des Spiels gibt es im Folgenden.





Benfica vs. Celtic Glasgow: Aufstellungen

Form

Benfica zeigt sich in starker Verfassung und hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die jüngste Partie endete mit einem 2:0-Heimsieg gegen Vitoria de Guimaraes in der Liga Portugal. Zuvor gelang ein 2:0-Auswärtserfolg gegen AC Mailand in der Europa League, während die einzige Niederlage in diesem Zeitraum ein 1:3 gegen FC Porto war. Insgesamt erzielte Benfica in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Celtic kommt mit gemischten Gefühlen nach Lissabon. Zwei Siege stehen drei Niederlagen gegenüber – darunter ein 1:3 gegen Ferencvaros in der Europa League und zwei Niederlagen gegen Rangers. Der jüngste Auftritt brachte jedoch einen 2:0-Auswärtssieg bei Motherwell in der schottischen Premiership, was zumindest ein Zeichen der Stabilisierung war.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs datiert aus der Champions-League-Saison 2012/13: Benfica gewann damals im November 2012 mit 2:1. Blickt man auf alle fünf dokumentierten Duelle zurück, dominiert Benfica die Serie mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die Torbilanz fällt mit 7:2 für Benfica deutlich aus – ein historischer Fingerzeig, der jedoch angesichts der langen Pause zwischen den Begegnungen mit Vorsicht zu genießen ist.

Benfica vs. Celtic Glasgow: Die Tabellen

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