Das Spiel zwischen Augsburg und SC Freiburg beginnt am 31.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Augsburg gegen SC Freiburg

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 10:30 WWK Arena

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Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg ist live bei WOW und in der DAZN-Konferenz zu sehen.

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Augsburg vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt den SC Freiburg in der WWK Arena zum Bundesligaduell. Augsburg steht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, Freiburg kämpft als Dritter um den Anschluss an die Tabellenspitze.

Für Manuel Baums Mannschaft war die jüngste Bundesligaphase durchwachsen. Nach dem 1:1 gegen Union Berlin und dem 2:2 bei Bayern München fehlt Augsburg zuletzt die Konstanz, um sich dauerhaft im oberen Tabellendrittel zu etablieren. Im DFB-Pokal setzte sich der FCA beim Drittligisten Sonnenhof Großaspach mit 4:2 durch.

Freiburg hingegen steckt in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 1:3 gegen Bayern München und ein 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League – haben den Sport-Club unter Druck gesetzt. Im DFB-Pokal gelang zuletzt ein 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, der jedoch durch eine Knöchelverletzung von Philipp Treu überschattet wurde.

Die medizinischen Untersuchungen nach dem Pokalspiel sollen Klarheit über Treus Zustand bringen. Trainer Julian Schuster sprach von möglichem „Glück im Unglück", doch der Außenverteidiger steht für das Augsburg-Spiel unter Vorbehalt. In zwölf Pflichtspielen der laufenden Saison stand Treu ausnahmslos in der Startelf.

Freiburg reist trotz der jüngsten Formkrise als Tabellendreier an – und damit als Mannschaft, die den Abstand zur Spitze nicht weiter wachsen lassen darf. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Augsburg vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Form

Augsburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Union Berlin in der Bundesliga, davor ein 4:2-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach im DFB-Pokal. Bemerkenswert ist das 2:2 bei Bayern München sowie der 4:3-Sieg gegen Elversberg – Ergebnisse, die zeigen, dass Augsburg in der Lage ist, gegen starke Gegner zu punkten. In diesen fünf Spielen erzielte der FCA zwölf Tore und kassierte zehn.

Freiburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen vor. Das jüngste Spiel war ein 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal, davor folgte eine 1:3-Niederlage gegen Bayern München in der Bundesliga. Auch das 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League und das 2:1 gegen Bayer Leverkusen stehen in der jüngsten Bilanz. Freiburg traf in diesem Zeitraum zehn Mal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete am 18. Januar 2026 in Augsburg mit einem 2:2-Unentschieden in der Bundesliga. In den fünf jüngsten direkten Duellen gewann Freiburg zweimal, Augsburg zweimal, einmal trennten sich die Teams ohne Sieger. Die Begegnungen waren torreich: Freiburg erzielte insgesamt zehn Treffer, Augsburg neun.

Augsburg vs. SC Freiburg: Die Tabellen