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Wer zeigt / überträgt Augsburg vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Augsburg - SC Freiburg
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In der Bundesliga spielt Augsburg gegen SC Freiburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Augsburg und SC Freiburg beginnt am 31.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Augsburg gegen SC Freiburg

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Bundesliga - Spielwoche 8
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Wer zeigt / überträgt Augsburg vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg ist live bei WOW und in der DAZN-Konferenz zu sehen.

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Augsburg vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Der FC Augsburg empfängt den SC Freiburg in der WWK Arena zum Bundesligaduell. Augsburg steht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, Freiburg kämpft als Dritter um den Anschluss an die Tabellenspitze.

Für Manuel Baums Mannschaft war die jüngste Bundesligaphase durchwachsen. Nach dem 1:1 gegen Union Berlin und dem 2:2 bei Bayern München fehlt Augsburg zuletzt die Konstanz, um sich dauerhaft im oberen Tabellendrittel zu etablieren. Im DFB-Pokal setzte sich der FCA beim Drittligisten Sonnenhof Großaspach mit 4:2 durch.

Freiburg hingegen steckt in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 1:3 gegen Bayern München und ein 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League – haben den Sport-Club unter Druck gesetzt. Im DFB-Pokal gelang zuletzt ein 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, der jedoch durch eine Knöchelverletzung von Philipp Treu überschattet wurde.

Die medizinischen Untersuchungen nach dem Pokalspiel sollen Klarheit über Treus Zustand bringen. Trainer Julian Schuster sprach von möglichem „Glück im Unglück", doch der Außenverteidiger steht für das Augsburg-Spiel unter Vorbehalt. In zwölf Pflichtspielen der laufenden Saison stand Treu ausnahmslos in der Startelf.

Freiburg reist trotz der jüngsten Formkrise als Tabellendreier an – und damit als Mannschaft, die den Abstand zur Spitze nicht weiter wachsen lassen darf. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Augsburg vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Augsburg vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Aufstellung
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
4-2-3-1
F. DahmenF. DahmenJ. GouweleeuwJ. GouweleeuwY. KeitelY. KeitelC. MatsimaC. MatsimaH. MassengoH. MassengoR. FellhauerR. FellhauerA. KadeA. KadeF. RiederF. RiederH. BehrensH. BehrensA. IbrahimovicA. IbrahimovicM. GregoritschM. GregoritschM. BackhausM. BackhausLukas KüblerLukas KüblerM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartJ. MakengoJ. MakengoY. SuzukiY. SuzukiY. EngelhardtY. EngelhardtD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteM. EggesteinM. EggesteinI. MatanovicI. Matanovic
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
3-4-2-1
Augsburg

Startelf

SC Freiburg

Trainer

  • M. Baum
  • J. Schuster

Form

FCA

FCA - Form

BSC
U2-2
FCB
U2-2
ELV
N4-3
FCU
U1-1
SHG
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
12/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SCF

SCF - Form

JAB
S3-2
B04
N2-1
ASM
N3-0
FCB
N1-3
WOB
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Augsburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Union Berlin in der Bundesliga, davor ein 4:2-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach im DFB-Pokal. Bemerkenswert ist das 2:2 bei Bayern München sowie der 4:3-Sieg gegen Elversberg – Ergebnisse, die zeigen, dass Augsburg in der Lage ist, gegen starke Gegner zu punkten. In diesen fünf Spielen erzielte der FCA zwölf Tore und kassierte zehn.

Freiburg weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen vor. Das jüngste Spiel war ein 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal, davor folgte eine 1:3-Niederlage gegen Bayern München in der Bundesliga. Auch das 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League und das 2:1 gegen Bayer Leverkusen stehen in der jüngsten Bilanz. Freiburg traf in diesem Zeitraum zehn Mal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AugsburgUnentschiedenSC Freiburg
2
2
1
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete am 18. Januar 2026 in Augsburg mit einem 2:2-Unentschieden in der Bundesliga. In den fünf jüngsten direkten Duellen gewann Freiburg zweimal, Augsburg zweimal, einmal trennten sich die Teams ohne Sieger. Die Begegnungen waren torreich: Freiburg erzielte insgesamt zehn Treffer, Augsburg neun.

Augsburg vs. SC Freiburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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