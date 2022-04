Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der 30. Spieltag ist in vollem Gange, der FC Bayern München muss am Sonntag zu Arminia Bielefeld! Anpfiff ist um 15.30 Uhr, gespielt wird in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Ostersonntag ist im ganzen Land Feiertag - und auch in der Bundesliga erwartet uns ein Fest: Gleich vier Bundesligaspiele finden am Sonntag statt, auch der amtierende Meister und Rekordmeister FC Bayern München kommt zu Einsatz.

Für die Bayern geht es an diesem 17. April nach NRW zu Arminia Bielefeld, es ist das Duell zwischen dem Tabellenersten gegen den 16., der jeden Punkt braucht: Die Hertha auf Rang 17 hat ebenso viele Punkte wie die Arminia, der VfB Stuttgart auf der 15. hat einen Zähler mehr auf dem Konto.

Der FC Bayern München ist vor der Partie Favorit - das dürfte die wenigsten überraschen. Arminia Bielefeld hat aber schon oft gezeigt, wie gefährlich es sein kann, der FCB sollte sich also in Acht nehmen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer die Partie am Sonntag LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld - FC Bayern München live? Die Begegnung der Bundesliga am Sonntag im Überblick

Begegnung Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga | 30. Spieltag Datum Sonntag | 17. April 2022 Anpfiff 15.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) Ort Schüco-Arena | Bielefeld | Deutschland Bilanz (37 Spiele in der Bundesliga) Fünf Siege Arminia Bielefeld Fünf Unentschieden 27 Siege FC Bayern München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Arminia Bielefeld live im TV? Die Bundesliga am Sonntag im Fernsehen verfolgen

Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München, das klingt nach dem Aufeinanderprallen von zwei Fußballwelten, die nichts miteinander zu tun haben. Doch siehe da: Die Arminia verkaufte sich zuletzt stets teuer in München.

In der Hinrunde gab es "nur" ein 0:1-Niederlage, spektakulärer war es im Februar 2021: In der Rückrunde der Saison 2020/2021 gab es in der Allianz Arena ein spektakuläres 3:3, bei welchem die Arminen zwischenzeitlich mit 2:0 und 3:1 führten!

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Ostersonntag!

Ob uns am Sonntag ein ähnliches Fußballfest erwartet? Immerhin: Nach dem unnötigen Ausscheiden aus der Champions League gegen den FC Villarreal dürfte die Laune bei den Bayern angeschlagen sein, vielleicht ist das ja die Möglichkeit für Arminia Bielefeld, zuhause gegen den Rekordmeister zu punkten.

Wir wollen uns die Übertragung des Bundesligaspiels etwas genauer anschauen, doch siehe da: Am Ostersonntag läuft alles etwas anders als sonst ab: Vier Begegnungen werden am Sonntag ausgerichtet, Grund ist die englische Woche, bei der zwei Teams am Donnerstag in der Europa League zum Einsatz kamen (Eintracht Frankfurt und RB Leipzig). Außerdem war ja Karfreitag, wo traditionell keine Spiele stattfinden.

DAZN überträgt die Bundesliga live: So seht ihr Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM

Gleich vier Spiele finden an diesem Sonntag also statt, dabei handelt es um Bielefeld - München (15.30 Uhr), Union Berlin - Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr), Hoffenheim - Greuther Fürth (17.30 Uhr) und Bayer Leverkusen - RB Leipzig (19.30 Uhr). Das Bayern-Spiel eröffnet also den Sonntag, den Abschluss bietet das Spitzenspiel um Platz drei zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig.

Für viele Anhänger:innen mag es chaotisch wirken, wann welches Bundesligaspiel bei welchem Anbieter zu sehen ist, allerdings gibt es da einen Plan, den man sich leicht merken kann: Alle Spiele an Samstagen und in englischen Wochen (also dienstags und mittwochs) sind auf Sky zu sehen, alle anderen, also die Begegnungen am Sonntag und Freitag überträgt DAZN! Ergo: DAZN zeigt am Sonntag Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München!

FC Bayern München spielt bei Arminia Bielefeld: DAZN zeigt die Bundesliga am Sonntag live!

Begegnung : Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München

: Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter vor Ort: Max Siebald

Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM? Die Bundesliga live im Internet sehen - so funktioniert DAZN!

Vier Spiele sind am Sonntag LIVE auf DAZN zu sehen, neben dem Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig ist auch Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München eine valide Möglichkeit, den Ostersonntag mit einem spannenden Programm zu verbringen.

Wer zeigt Arminia Bielefeld - FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Wir wollen uns in den kommenden Abschnitten mehr mit DAZN auseinandersetzen. Den Streamingdienst gibt es erst seit 2016 auf dem deutschen Markt, dementsprechend gibt es noch den ein oder die andere Zuschauer:in, die mit dem beliebten Streamingdienst noch nichts anfangen kann. An der Stelle sei gesagt: DAZN ist mehr als nur ein reiner Streamingdienst! Seit August gibt es zwei Fernsehsender, DAZN 1 und DAZN 2, beide senden täglich von 8 bis 24 Uhr exklusive Inhalte von DAZN. Aktuell sind die Sender aber nur über Sky und Vodafone buchbar. und kostenpflichtig.

Alle Sonntagsspiele werden bei DAZN gezeigt - auch im Fernsehen! Ihr könnt das Bayern-Spiel in Ostwestfalen auf DAZN 1 gezeigt, um 14.30 Uhr geht's los. Natürlich wird das Spiel aber auch, wie gehabt, im klassischen LIVE-STREAM übertragen!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live? DAZN zeigt Bielefeld - Bayern live!

Wie genau ihr das Spiel verfolgt ist dabei eure Entscheidung! Egal ob über den Browser (via dazn.com) oder mithilfe der App - DAZN ist ganz einfach zu erreichen. Um zu der kostenlosen App zu gelangen, findet ihr unten die passenden Links. Handy, Tablet, Spielekonsole oder Smart-TV - welches ihr letztendlich nehmt ist egal, irgendwie findet man schon eine Möglichkeit, das Bayern-Spiel zu sehen!

DAZN kostet natürlich Geld, gemessen an der Menge des Programms, welches der Streamingdienst anbietet, sind diese aber durchaus gerechtfertigt. Ihr habt die Auswahl aus unterschiedlichen Kostenmodellen, hier seht ihr die unterschiedlichen Möglichkeiten:

Der FC Bayern München in der Bundesliga: Die Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (22,92 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 299,88 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN, Sky und die dazugehörigen kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga LIVE

Fragen rund um DAZN? Diese Links helfen euch weiter!

Arminia Bielefeld empfängt den FC Bayern München: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Ungefähr eine Stunde veröffentlichen die Vereine für gewöhnlich ihre Aufstellungen, welche wir im Anschluss hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV und STREAM? So wird Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München übertragen