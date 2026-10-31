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Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

AC Mailand - Inter Mailand
AC Mailand
Inter Mailand
Italien Serie A

In der Serie A spielt AC Mailand gegen Inter Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AC Mailand und Inter Mailand beginnt am 31.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit AC Mailand gegen Inter Mailand

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Italien Serie A - Spielwoche 10
San Siro

Wer zeigt / überträgt AC Mailand vs Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Derby della Madonnina ist live bei DAZN zu sehen. Ein aktives Abonnement ist erforderlich, um die Partie zu streamen.

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AC Mailand vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Das Derby della Madonnina kehrt zurück ins San Siro – und selten zuvor war der Kontext zwischen diesen beiden Klubs so eindeutig wie an diesem Halloween-Abend. Milan empfängt Inter am 31. Oktober 2026 im Rahmen des zehnten Spieltags der Serie A.

Für Milan kommt das Derby zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Rossoneri kassierten zuletzt eine 2:4-Heimniederlage gegen Bologna – das erste Ligaspiel der Saison, das sie verloren. Trainer Ruben Amorim sprach nach dem Abpfiff von Müdigkeit und zu vielen Ausfällen, räumte aber ein, dass die Chance zur Wende ungenutzt blieb.

Durch die Niederlage ist Milan auf Tabellenplatz fünf zurückgefallen und liegt nun sieben Punkte hinter dem Stadtrivalen. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze macht dieses Duell zu einer Standortbestimmung mit ernsthaften Konsequenzen.

Inter reist als Tabellenführer an. Die Nerazzurri gewannen zuletzt in Venedig, wenn auch mit Mühe – Torhüter Ivan Provedel war dabei der überragende Mann und verhinderte mit mehreren Paraden eine mögliche Niederlage. Trainer Cristian Chivu wird für das Derby auf seine Stammkräfte setzen.

Mit Adrien Rabiot und Mario Gila kehren zwei wichtige Spieler auf Mailänder Seite in den Kader zurück, nachdem sie zuletzt gefehlt hatten. Ob das reicht, um den Rückstand auf den Erzrivalen zu stoppen, wird sich zeigen.

Die Partie ist nicht nur sportlich bedeutsam – sie findet auch vor dem Hintergrund statt, dass beide Klubs gemeinsam ein neues Stadion planen. Das künftige Generali Stadium mit 71.500 Plätzen wird die gemeinsame Heimat der Mailänder Rivalen werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Aufstellungen

AC Mailand vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Aufstellung
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicPervis EstupinánPervis EstupinánA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicO. HutchinsonO. HutchinsonG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
4-3-3
AC Mailand

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Form

MIL

MIL - Form

SAL
S0-4
ATA
S3-2
BOU
N3-0
UDI
S0-2
BOL
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
INT

INT - Form

CLB
N3-4
BOL
S1-3
SHK
S1-0
FIO
S2-1
VEN
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Milan kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen ins Derby: zwei Siege, keine Unentschieden, drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt – ein 2:4 gegen Bologna – war der tiefste Punkt dieser Serie. Zuvor gewann Milan auswärts bei Udinese mit 2:0, kassierte jedoch in der Europa League gegen Bournemouth eine 0:3-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Milan elf Tore und kassierte zwölf.

Inter präsentiert sich in deutlich stabilerer Form: vier Siege aus fünf Spielen, eine Niederlage. Die Nerazzurri gewannen zuletzt in Venedig mit 2:0 und davor gegen Fiorentina mit 2:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:4 in der Champions League gegen Club Brügge. Inter erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AC MailandUnentschiedenInter Mailand
3
2
0
Klub Freundschaftsspiele
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Italien Coppa Italia
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Coppa Italia
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
7Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Die jüngste Begegnung beider Klubs in einem Pflichtspiel datiert vom 8. März 2026 – damals gewann Milan im San Siro mit 1:0 in der Serie A. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hält Milan zwei Siege, Inter einen, dazu gibt es zwei Unentschieden. Auch in den Pokalwettbewerben trafen die Klubs zuletzt aufeinander: Im April 2025 setzte sich Milan im Coppa-Italia-Halbfinale mit 3:0 durch.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
98102510+1525
S
S
S
S
U
2
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
95311811+718
N
S
S
U
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
S
U
S
N
S
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
94231711+614
S
U
N
S
U
8
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
N
S
N
U
S
9
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
S
S
N
S
U
12
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
93241617-111
U
U
N
S
N
13
CFC GenuaCFC GenuaGEN
9315813-510
S
S
N
S
N
14
LecceLecceLEC
93061019-99
N
N
S
N
N
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
N
N
S
N
S
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
U
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
91261121-105
U
N
N
N
U
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
U
N
N
N
S
20
VenedigVenedigVEN
9108619-133
N
N
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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