Das Spiel zwischen AC Mailand und Inter Mailand beginnt am 31.10.2026, 20:45.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit AC Mailand gegen Inter Mailand

Italien Serie A - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 15:45 San Siro

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AC Mailand vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Das Derby della Madonnina kehrt zurück ins San Siro – und selten zuvor war der Kontext zwischen diesen beiden Klubs so eindeutig wie an diesem Halloween-Abend. Milan empfängt Inter am 31. Oktober 2026 im Rahmen des zehnten Spieltags der Serie A.

Für Milan kommt das Derby zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Rossoneri kassierten zuletzt eine 2:4-Heimniederlage gegen Bologna – das erste Ligaspiel der Saison, das sie verloren. Trainer Ruben Amorim sprach nach dem Abpfiff von Müdigkeit und zu vielen Ausfällen, räumte aber ein, dass die Chance zur Wende ungenutzt blieb.

Durch die Niederlage ist Milan auf Tabellenplatz fünf zurückgefallen und liegt nun sieben Punkte hinter dem Stadtrivalen. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze macht dieses Duell zu einer Standortbestimmung mit ernsthaften Konsequenzen.

Inter reist als Tabellenführer an. Die Nerazzurri gewannen zuletzt in Venedig, wenn auch mit Mühe – Torhüter Ivan Provedel war dabei der überragende Mann und verhinderte mit mehreren Paraden eine mögliche Niederlage. Trainer Cristian Chivu wird für das Derby auf seine Stammkräfte setzen.

Mit Adrien Rabiot und Mario Gila kehren zwei wichtige Spieler auf Mailänder Seite in den Kader zurück, nachdem sie zuletzt gefehlt hatten. Ob das reicht, um den Rückstand auf den Erzrivalen zu stoppen, wird sich zeigen.

Die Partie ist nicht nur sportlich bedeutsam – sie findet auch vor dem Hintergrund statt, dass beide Klubs gemeinsam ein neues Stadion planen. Das künftige Generali Stadium mit 71.500 Plätzen wird die gemeinsame Heimat der Mailänder Rivalen werden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Form

Milan kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen ins Derby: zwei Siege, keine Unentschieden, drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt – ein 2:4 gegen Bologna – war der tiefste Punkt dieser Serie. Zuvor gewann Milan auswärts bei Udinese mit 2:0, kassierte jedoch in der Europa League gegen Bournemouth eine 0:3-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Milan elf Tore und kassierte zwölf.

Inter präsentiert sich in deutlich stabilerer Form: vier Siege aus fünf Spielen, eine Niederlage. Die Nerazzurri gewannen zuletzt in Venedig mit 2:0 und davor gegen Fiorentina mit 2:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:4 in der Champions League gegen Club Brügge. Inter erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs in einem Pflichtspiel datiert vom 8. März 2026 – damals gewann Milan im San Siro mit 1:0 in der Serie A. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hält Milan zwei Siege, Inter einen, dazu gibt es zwei Unentschieden. Auch in den Pokalwettbewerben trafen die Klubs zuletzt aufeinander: Im April 2025 setzte sich Milan im Coppa-Italia-Halbfinale mit 3:0 durch.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Die Tabellen