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Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. England heute live im TV und Livestream?

Tschechien - England
Tschechien
England
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Tschechien gegen England. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Tschechien und England beginnt am 29.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Tschechien gegen England

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 2
Fortuna Arena

Wer zeigt / überträgt Tschechien vs England heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Dort kann die Partie gestreamt werden.

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Tschechien vs. England: Spielvorschau

Tschechien empfängt England in der Fortuna Arena in Prag im Rahmen der UEFA Nations League A, Gruppe A3. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Gruppe, die auch Spanien und Kroatien umfasst.

Die Gastgeber stecken in der Tabelle unter Druck, nachdem sie zuletzt gegen Kroatien verloren haben. Trainer Santi Denia braucht eine Reaktion seiner Mannschaft, um die Gruppe nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren.

England reist nach Prag mit einer Niederlage im Gepäck – ein 2:3 gegen Spanien hat Thomas Tuchels Seite zuletzt gestoppt. Trotzdem blickt das Team auf eine starke Weltmeisterschaft zurück, bei der man erst im Halbfinale gegen Argentinien ausschied.

Tuchel muss dabei auf zwei Spieler verzichten oder zumindest bangen: Ezri Konsa und Nico O'Reilly haben das Abschlusstraining verpasst und sind für das Spiel in Prag fraglich. Die Personalplanung bleibt angespannt.

Junge Talente wie Myles Lewis-Skelly haben zuletzt auf sich aufmerksam gemacht und zeigen, dass Tuchel auch auf Nachwuchsspieler setzen kann. England hat Qualität im Kader – die Frage ist, ob diese in Prag auch auf den Platz gebracht wird.

Alle Infos zur Live-Übertragung und zum Stream gibt es weiter unten.


Tschechien vs. England: Aufstellungen

Tschechien vs England Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Tschechien crest
Tschechien
CZE
Aufstellung
England crest
England
ENG
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekR. HranacR. HranacV. CoufalV. Coufalteam-logoJ. SlamaS. ChaloupekS. ChaloupekM. SadilekM. Sadilekteam-logoA. Kralteam-logoM. RadostaP. SulcP. SulcL. AmbrosL. AmbrosA. HlozekA. HlozekJ. TraffordJ. TraffordL. HallL. HallM. GuehiM. GuehiT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldE. KonsaE. KonsaM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyJ. BellinghamJ. BellinghamE. AndersonE. AndersonA. GordonA. GordonB. SakaB. SakaH. KaneH. Kane
England crest
England
ENG
4-2-3-1
Tschechien

Startelf

England

Trainer

  • S. Denia
  • T. Tuchel

Form

CZE

CZE - Form

GTM
S3-1
KOR
N2-1
SAF
U1-1
MEX
N0-3
CRO
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ENG

ENG - Form

MEX
S2-3
NOR
S1-2
ARG
N1-2
FRA
S4-6
ESP
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
14/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Tschechien kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien stehen ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Die jüngste Niederlage war ein 1:2 gegen Kroatien in der Nations League, davor folgte ein 0:3 gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft. Insgesamt erzielte Tschechien in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

England präsentierte sich zuletzt wechselhaft, gewann aber vier der letzten fünf Spiele. Die Niederlage gegen Spanien (2:3) war der einzige Rückschlag in einer Serie, die auch einen 6:4-Sieg über Frankreich bei der WM beinhaltete. In fünf Spielen traf England 14-mal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TschechienUnentschiedenEngland
1
1
2
Europameisterschaft
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
England badge
England
ENG
1
END
European Championship Qualification
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
England badge
England
ENG
1
END
European Championship Qualification
England badge
England
ENG
5
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
END
Freundschaftsspiele
England badge
England
ENG
2
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

In der jüngsten Vergangenheit hat England die Oberhand gegenüber Tschechien. Das bisher letzte Aufeinandertreffen endete bei der EM 2020 mit einem 1:0 für England. Über die letzten vier dokumentierten Duelle zeigt sich ein ausgeglichenes, aber leicht englisch geprägtes Bild – mit einem deutlichen 5:0-Sieg für England, aber auch einer 2:1-Niederlage in Prag sowie einem 2:2-Unentschieden in einem Freundschaftsspiel.

Tschechien vs. England: Die Tabellen

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
SpanienSpanienESP
110032+13
S
2
KroatienKroatienCRO
110021+13
S
3
EnglandEnglandENG
100123-10
N
4
TschechienTschechienCZE
100112-10
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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