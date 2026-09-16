Das Spiel zwischen Sturm Graz und Rennes beginnt am 16.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Sturm Graz gegen Rennes

Europa League - Spielwoche 1 16. Sept. 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs Rennes heute live im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Rennes ist in Deutschland live über RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Sturm Graz vs. Rennes: Spielvorschau

Sturm Graz empfängt Rennes im Graz-Liebenau-Stadion in der Europa League. Beide Teams stehen aktuell auf Platz eins der Gruppenphase – ein Duell auf Augenhöhe.

Die Gastgeber kommen in guter Form. Fabio Ingolitschs Mannschaft gewann zuletzt 2:1 gegen LASK in der österreichischen Bundesliga und hat aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege geholt.

Rennes reist mit Rückenwind aus Frankreich an. Franck Haises Team gewann das jüngste Ligaspiel gegen Marseille mit 1:0 und ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen.

Die Franzosen zeigten in dieser Saison bereits, dass sie auch gegen Topgegner bestehen können – ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain unterstreicht die Qualität des Kaders.

Für Sturm Graz ist die Heimkulisse im Liebenau ein wichtiger Faktor. Die Grazer wollen ihren Platz an der Tabellenspitze mit einem Sieg vor eigenem Publikum festigen.

Wie und wo das Spiel übertragen wird, erfahrt ihr im Folgenden.





Sturm Graz vs. Rennes: Aufstellungen

Form

Sturm Graz kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen LASK am 13. September. Zuvor gab es ein 1:4 im Pokal gegen Voitsberg und ein 3:1 gegen Rapid Wien – allerdings auf der Verliererseite. Insgesamt erzielte Sturm Graz in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

Rennes präsentiert sich noch konstanter: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das Team von Franck Haise gewann zuletzt 1:0 gegen Marseille am 11. September und davor 1:2 bei Angers sowie 3:2 gegen Le Mans. Lediglich eine Testspielniederlage gegen Sunderland trübt die Bilanz. Rennes erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und ließ sechs zu.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Sturm Graz und Rennes liegen keine Daten aus den vergangenen Begegnungen vor. Das Spiel in der Europa League ist damit ein Aufeinandertreffen, das ohne belastbare Vergleichswerte aus der jüngeren Vergangenheit stattfindet.

Sturm Graz vs. Rennes: Die Tabellen

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