Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoSturm Graz
Graz-Liebenau Stadium
team-logoRennes
Ansehen auf RTL+
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs. Rennes heute live im TV und Livestream?

Sturm Graz - Rennes
Sturm Graz
Rennes
Europa League

In der Europa League spielt Sturm Graz gegen Rennes. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sturm Graz und Rennes beginnt am 16.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Sturm Graz gegen Rennes

crest
Europa League - Spielwoche 1
Graz-Liebenau Stadium

Wer zeigt / überträgt Sturm Graz vs Rennes heute live im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Rennes ist in Deutschland live über RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

RTL+

RTL+

Hier ansehen

Sturm Graz vs. Rennes: Spielvorschau

Sturm Graz empfängt Rennes im Graz-Liebenau-Stadion in der Europa League. Beide Teams stehen aktuell auf Platz eins der Gruppenphase – ein Duell auf Augenhöhe.

Die Gastgeber kommen in guter Form. Fabio Ingolitschs Mannschaft gewann zuletzt 2:1 gegen LASK in der österreichischen Bundesliga und hat aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege geholt.

Rennes reist mit Rückenwind aus Frankreich an. Franck Haises Team gewann das jüngste Ligaspiel gegen Marseille mit 1:0 und ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen.

Die Franzosen zeigten in dieser Saison bereits, dass sie auch gegen Topgegner bestehen können – ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain unterstreicht die Qualität des Kaders.

Für Sturm Graz ist die Heimkulisse im Liebenau ein wichtiger Faktor. Die Grazer wollen ihren Platz an der Tabellenspitze mit einem Sieg vor eigenem Publikum festigen.

Wie und wo das Spiel übertragen wird, erfahrt ihr im Folgenden.


Sturm Graz vs. Rennes: Aufstellungen

Sturm Graz vs Rennes Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Ingolitsch

Form

SGR

SGR - Form

ALT
S1-0
LUS
U1-1
RAP
N3-1
VOI
S1-4
LAS
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
REN

REN - Form

SUN
N2-1
PSG
U2-2
LEM
S3-2
SCO
S1-2
OM
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Sturm Graz kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen LASK am 13. September. Zuvor gab es ein 1:4 im Pokal gegen Voitsberg und ein 3:1 gegen Rapid Wien – allerdings auf der Verliererseite. Insgesamt erzielte Sturm Graz in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

Rennes präsentiert sich noch konstanter: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das Team von Franck Haise gewann zuletzt 1:0 gegen Marseille am 11. September und davor 1:2 bei Angers sowie 3:2 gegen Le Mans. Lediglich eine Testspielniederlage gegen Sunderland trübt die Bilanz. Rennes erzielte in diesem Zeitraum neun Tore und ließ sechs zu.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Sturm Graz und Rennes liegen keine Daten aus den vergangenen Begegnungen vor. Das Spiel in der Europa League ist damit ein Aufeinandertreffen, das ohne belastbare Vergleichswerte aus der jüngeren Vergangenheit stattfindet.

Sturm Graz vs. Rennes: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sp. PragSp. PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NijmegenNijmegenNEC
00000000
1
BialystokBialystokJAG
00000000
1
AC MailandAC MailandMIL
00000000
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
1
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
1
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
1
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
1
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LilleströmLilleströmLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen