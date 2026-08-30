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Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg - Werder Bremen
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In der Bundesliga spielt SC Freiburg gegen Werder Bremen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und Werder Bremen beginnt am 30.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Werder Bremen

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Bundesliga - Spielwoche 1
Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel SC Freiburg gegen Werder Bremen wird live auf DAZN übertragen. Den TV-Kanal und den Live-Stream gibt es über den untenstehenden Link.

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SC Freiburg vs. Werder Bremen: Spielvorschau

SC Freiburg empfängt Werder Bremen im Europa-Park Stadion in Freiburg zum Bundesliga-Duell. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Spielzeit.

Freiburg geht mit breiter Brust in diese Partie. Julian Schusters Mannschaft hat alle fünf Vorbereitungs- und Pflichtspiele gewonnen, darunter zwei Siege gegen Motherwell in der Conference-League-Qualifikation. Der Sport-Club präsentiert sich in starker Frühform.

Werder Bremen steht dagegen vor einem schwierigen Auftakt. Daniel Thiounes Team belegt in der Bundesliga-Tabelle den 17. Platz und braucht dringend Punkte. Der 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen FC Hansa Lüneburg war ein positives Zeichen, doch die Vorbereitung verlief durchwachsen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Niclas Füllkrug, der nach seiner Rückkehr aus England sofort in Bremens Startelf stand und beim Pokalsieg traf. Der 33-Jährige bringt Erfahrung und Torgefahr mit, auch wenn er in den vergangenen Jahren von Verletzungen geplagt wurde.

Freiburg muss die Transfersituation rund um Igor Matanovic im Blick behalten. Der kroatische Stürmer, der in der vergangenen Saison elf Bundesliga-Tore erzielte, wird mit Klubs aus England und Italien in Verbindung gebracht. Solange er im Kader steht, ist er eine ernsthafte Waffe.

Die jüngste Bilanz der Direktbegegnungen spricht klar für den Gastgeber: Freiburg gewann drei der letzten fünf Bundesliga-Duelle, darunter ein 5:0 im Februar 2025.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


SC Freiburg vs. Werder Bremen: Aufstellungen

SC Freiburg vs Werder Bremen Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Aufstellung
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-3-3
1M. Backhaus3P. Lienhart29P. Treu33J. Makengo28M. Ginter16Y. Engelhardt14Y. Suzuki32V. Grifo8M. Eggestein19J. Beste31I. Matanovic1K. Hein33M. Schmetgens32M. Friedl2O. Deman5A. Pieper15L. Reis6J. Stage14S. Lynen10Niclas Füllkrug11J. Njinmah7S. Mbangula
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
SC Freiburg

Startelf

Werder Bremen

Trainer

  • J. Schuster
  • D. Thioune

Form

SCF

SCF - Form

STR
S2-0
CRY
S3-0
MOT
S1-3
F95
S1-5
MOT
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
17/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

COT
S2-4
SCP
U2-2
SCP
U2-2
AJA
N0-1
LSK
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

SC Freiburg kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Heimsieg gegen Motherwell in der Conference-League-Qualifikation am 27. August. Zuvor gewann Freiburg mit 1:5 gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal sowie 1:3 bei Motherwell. In diesen fünf Partien erzielte der Sport-Club 15 Tore und kassierte zwei.

Werder Bremen sammelte aus den letzten fünf Spielen drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war der 3:0-Pokalsieg gegen FC Hansa Lüneburg am 22. August. Davor spielte Bremen zweimal 2:2 gegen Paderborn in der Vorbereitung und verlor ein Testspiel mit 0:1 gegen Auxerre. Bremen erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenWerder Bremen
4
0
1
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
5
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
11Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 7. Februar 2026 in der Bundesliga statt: SC Freiburg gewann zu Hause mit 1:0 gegen Werder Bremen. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Freiburg mit drei Siegen klar die Nase vorn, darunter ein 5:0 im Februar 2025 und ein 3:0-Auswärtssieg in Bremen im September 2025. Werder gewann lediglich eine der fünf Begegnungen, nämlich das Heimspiel im Januar 2024 mit 3:1.

SC Freiburg vs. Werder Bremen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
4
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
5
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
7
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
9
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
10
AugsburgAugsburgFCA
00000000
11
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
12
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
13
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
14
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
15
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
17
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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