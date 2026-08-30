Das Spiel zwischen SC Freiburg und Werder Bremen beginnt am 30.08.2026, 15:30.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Werder Bremen

Bundesliga - Spielwoche 1 30. Aug. 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs Werder Bremen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel SC Freiburg gegen Werder Bremen wird live auf DAZN übertragen. Den TV-Kanal und den Live-Stream gibt es über den untenstehenden Link.

SC Freiburg vs. Werder Bremen: Spielvorschau

SC Freiburg empfängt Werder Bremen im Europa-Park Stadion in Freiburg zum Bundesliga-Duell. Beide Klubs starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Spielzeit.

Freiburg geht mit breiter Brust in diese Partie. Julian Schusters Mannschaft hat alle fünf Vorbereitungs- und Pflichtspiele gewonnen, darunter zwei Siege gegen Motherwell in der Conference-League-Qualifikation. Der Sport-Club präsentiert sich in starker Frühform.

Werder Bremen steht dagegen vor einem schwierigen Auftakt. Daniel Thiounes Team belegt in der Bundesliga-Tabelle den 17. Platz und braucht dringend Punkte. Der 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen FC Hansa Lüneburg war ein positives Zeichen, doch die Vorbereitung verlief durchwachsen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Niclas Füllkrug, der nach seiner Rückkehr aus England sofort in Bremens Startelf stand und beim Pokalsieg traf. Der 33-Jährige bringt Erfahrung und Torgefahr mit, auch wenn er in den vergangenen Jahren von Verletzungen geplagt wurde.

Freiburg muss die Transfersituation rund um Igor Matanovic im Blick behalten. Der kroatische Stürmer, der in der vergangenen Saison elf Bundesliga-Tore erzielte, wird mit Klubs aus England und Italien in Verbindung gebracht. Solange er im Kader steht, ist er eine ernsthafte Waffe.

Die jüngste Bilanz der Direktbegegnungen spricht klar für den Gastgeber: Freiburg gewann drei der letzten fünf Bundesliga-Duelle, darunter ein 5:0 im Februar 2025.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





SC Freiburg vs. Werder Bremen: Aufstellungen

Form

SC Freiburg kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Heimsieg gegen Motherwell in der Conference-League-Qualifikation am 27. August. Zuvor gewann Freiburg mit 1:5 gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal sowie 1:3 bei Motherwell. In diesen fünf Partien erzielte der Sport-Club 15 Tore und kassierte zwei.

Werder Bremen sammelte aus den letzten fünf Spielen drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war der 3:0-Pokalsieg gegen FC Hansa Lüneburg am 22. August. Davor spielte Bremen zweimal 2:2 gegen Paderborn in der Vorbereitung und verlor ein Testspiel mit 0:1 gegen Auxerre. Bremen erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 7. Februar 2026 in der Bundesliga statt: SC Freiburg gewann zu Hause mit 1:0 gegen Werder Bremen. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Freiburg mit drei Siegen klar die Nase vorn, darunter ein 5:0 im Februar 2025 und ein 3:0-Auswärtssieg in Bremen im September 2025. Werder gewann lediglich eine der fünf Begegnungen, nämlich das Heimspiel im Januar 2024 mit 3:1.

SC Freiburg vs. Werder Bremen: Die Tabellen

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