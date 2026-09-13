Das Spiel zwischen RB Leipzig und Hamburger SV beginnt am 13.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Hamburger SV

Bundesliga - Spielwoche 3 13. Sept. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs Hamburger SV heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV ist live bei DAZN zu sehen. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV gibt es nicht. DAZN überträgt in der Saison 2026/27 alle Sonntagsspiele sowie die Samstagskonferenz der Bundesliga live.

RB Leipzig vs. Hamburger SV: Spielvorschau

In der Red Bull Arena empfängt RB Leipzig den Hamburger SV zum Bundesliga-Duell des 3. Spieltags. Für beide Klubs steht das Spiel unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen – und der Druck ist auf Leipziger Seite enorm.

Die Sachsen stecken in einer handfesten Krise. Nach der 1:3-Niederlage bei Werder Bremen kassierte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis zuletzt ein enttäuschendes 1:4 gegen Champions-League-Aufsteiger Como 1907 – ein Ergebnis, das intern für erhebliche Unruhe sorgt. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat sich öffentlich hinter Demichelis gestellt, doch der Druck auf den argentinischen Cheftrainer wächst von Spiel zu Spiel.

Der HSV reist nach Leipzig mit eigenen Problemen im Gepäck. Trainer Merlin Polzin wartet mit seiner Mannschaft noch auf den ersten Ligapunkt der Saison: Nach dem 0:2-Auftakt bei Borussia Dortmund setzte es zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Mainz 05. Die Rothosen befinden sich damit am Tabellenende.

Personell sind beide Teams geschwächt. Bei Leipzig fallen unter anderem Christoph Baumgartner und Rocco Reitz aus, beim HSV fehlen mit Sebastiaan Bornauw und Albert Sambi Lokonga wichtige Stützen.

Die Tabellensituation verleiht der Partie zusätzliches Gewicht. Leipzig steht auf Rang 9, Hamburg belegt den letzten Platz – für den HSV ist es das erste Pflichtspiel in der Red Bull Arena seit dem 2:1 im März 2026, das die Hamburger damals für sich entschieden.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.





RB Leipzig vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Form

RB Leipzig kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den vergangenen fünf Partien stehen zwei Siege und drei Niederlagen zu Buche. Zuletzt unterlag die Mannschaft Como 1907 in der Champions League mit 1:4, zuvor gab es ein 1:3 bei Werder Bremen. Positiv zu vermerken bleibt das 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Bundesliga-Auftakt sowie das 6:0 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier. Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen elf Tore, kassierte aber neun.

Der Hamburger SV präsentiert sich ebenfalls in schwacher Frühform: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holten die Rothosen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein klares 0:5 gegen Mainz 05, davor verlor der HSV 0:2 bei Borussia Dortmund. Lediglich das 3:0 im DFB-Pokal beim SC Verl lieferte einen Lichtblick. In diesen fünf Partien erzielte Hamburg fünf Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 statt: Der Hamburger SV gewann das Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig mit 2:1. Davor hatte Leipzig im Oktober 2025 das Heimduell in der Bundesliga mit 2:1 für sich entschieden. Aus den letzten fünf dokumentierten Begegnungen führt Leipzig mit zwei Siegen bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen.

RB Leipzig vs. Hamburger SV: Die Tabellen

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