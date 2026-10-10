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Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs. Le Mans heute live im TV und Livestream?

Paris Saint-Germain - Le Mans
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Le Mans
Frankreich Ligue 1

In der Frankreich Ligue 1 spielt Paris Saint-Germain gegen Le Mans. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans beginnt am 10.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Le Mans

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6
Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs Le Mans heute live im TV und Livestream?

Das Ligue-1-Spiel zwischen PSG und Le Mans wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

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Paris Saint-Germain vs. Le Mans: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt Le Mans am Samstag im Parc des Princes zum Ligue-1-Duell. Der französische Meister kehrt nach der Länderspielpause in den Ligabetrieb zurück und will vor heimischer Kulisse an seine starke Form anknüpfen.

Luis Enrique steht dabei unter besonderer Beobachtung. Der PSG-Trainer hat sich zuletzt leidenschaftlich hinter Khvicha Kvaratskhelia gestellt und betont, dass der georgische Angreifer kein Roboter sei – ein Signal, dass der Coach Ruhe und Geschlossenheit in der Mannschaft erwartet.

Auf Seiten der Gäste reist Le Mans als Außenseiter an. Patrick Videiras Mannschaft hat in den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg eingefahren und kämpft in der Tabelle um Stabilität.

PSG hingegen kommt mit dem Selbstverständnis eines Titelverteidigers. Die Pariser haben in der laufenden Saison bereits bewiesen, dass sie in der Ligue 1 wie auch in der Champions League zu den besten Mannschaften Europas gehören.

Die Partie bietet Le Mans kaum Spielraum für Experimente. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Paris Saint-Germain vs. Le Mans: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs Le Mans Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-1-4-2
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiLucas HernándezLucas HernándezMarquinhosMarquinhosVitinhaVitinhaL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesM. GodtsM. GodtsM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré Douéteam-logoN. Kocikteam-logoN. Boisseteam-logoS. Yohouteam-logoH. VoyerR. BambaR. BambaY. LarouciY. Larouciteam-logoA. Bourabaateam-logoL. Bretelleteam-logoJ. Vercruysseteam-logoD. GueyeH. DialloH. Diallo
Le Mans crest
Le Mans
LEM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Le Mans

Trainer

  • Luis Enrique
  • P. Videira

Form

PSG

PSG - Form

LIL
U2-2
ASM
N1-2
SLB
S6-1
B29
S0-1
OM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LEM

LEM - Form

REN
N3-2
NCE
U1-1
RCL
U2-2
LOR
S2-1
EAG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

PSG kommt mit einer soliden Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: drei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden. Zuletzt gewann der Meister das Ligue-1-Auswärtsspiel bei Marseille mit 2:1, zuvor gab es ein 2:2 gegen Lille. In der Champions League feierte PSG einen deutlichen 6:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Tore und kassierte sechs.

Le Mans hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen Sieg geholt: drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Lens, davor gab es ein 1:1 bei Nizza. Insgesamt traf Le Mans achtmal, kassierte aber neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenLe Mans
4
0
1
Frankreich Coupe de France
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
END
Frankreich Coupe de France
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
END
Frankreich Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
END
11Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2025 im Coupe de France statt – PSG gewann damals auswärts bei Le Mans mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf dokumentierten Duelle, hat PSG drei Partien gewonnen, Le Mans eine, bei einem weiteren Sieg für die Gastgeber aus dem Mai 2010.

Paris Saint-Germain vs. Le Mans: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
6321114+711
N
S
U
S
U
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
LensLensRCL
62131110+17
S
N
U
N
N
8
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
9
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
10
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
11
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
12
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
13
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
14
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
15
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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