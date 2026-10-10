Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Le Mans beginnt am 10.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Le Mans

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs Le Mans heute live im TV und Livestream?

Das Ligue-1-Spiel zwischen PSG und Le Mans wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

Paris Saint-Germain vs. Le Mans: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt Le Mans am Samstag im Parc des Princes zum Ligue-1-Duell. Der französische Meister kehrt nach der Länderspielpause in den Ligabetrieb zurück und will vor heimischer Kulisse an seine starke Form anknüpfen.

Luis Enrique steht dabei unter besonderer Beobachtung. Der PSG-Trainer hat sich zuletzt leidenschaftlich hinter Khvicha Kvaratskhelia gestellt und betont, dass der georgische Angreifer kein Roboter sei – ein Signal, dass der Coach Ruhe und Geschlossenheit in der Mannschaft erwartet.

Auf Seiten der Gäste reist Le Mans als Außenseiter an. Patrick Videiras Mannschaft hat in den letzten fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg eingefahren und kämpft in der Tabelle um Stabilität.

PSG hingegen kommt mit dem Selbstverständnis eines Titelverteidigers. Die Pariser haben in der laufenden Saison bereits bewiesen, dass sie in der Ligue 1 wie auch in der Champions League zu den besten Mannschaften Europas gehören.

Die Partie bietet Le Mans kaum Spielraum für Experimente. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Paris Saint-Germain vs. Le Mans: Aufstellungen

Form

PSG kommt mit einer soliden Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: drei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden. Zuletzt gewann der Meister das Ligue-1-Auswärtsspiel bei Marseille mit 2:1, zuvor gab es ein 2:2 gegen Lille. In der Champions League feierte PSG einen deutlichen 6:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Tore und kassierte sechs.

Le Mans hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen Sieg geholt: drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Lens, davor gab es ein 1:1 bei Nizza. Insgesamt traf Le Mans achtmal, kassierte aber neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2025 im Coupe de France statt – PSG gewann damals auswärts bei Le Mans mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf dokumentierten Duelle, hat PSG drei Partien gewonnen, Le Mans eine, bei einem weiteren Sieg für die Gastgeber aus dem Mai 2010.

Paris Saint-Germain vs. Le Mans: Die Tabellen

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