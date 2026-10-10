Das Spiel zwischen Manchester United und Tottenham beginnt am 10.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Manchester United gegen Tottenham

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 12:30 Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Tottenham heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

Manchester United vs. Tottenham: Spielvorschau

In Old Trafford empfängt Manchester United Tottenham Hotspur in der Premier League – ein Duell zweier Klubs, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen in diese Partie gehen.

Unter Trainer Michael Carrick kämpft Manchester United derzeit um Stabilität. Die Personalsituation ist angespannt, die Ergebnisse zuletzt durchwachsen – und intern sorgt der Transferstreit um Akademietalent JJ Gabriel für zusätzliche Unruhe.

Tottenham reist mit Roberto De Zerbi an der Seitenlinie an, der seinerseits mit einer Verletzungswelle zu kämpfen hat. Trotzdem hat der Kader in dieser Saison Qualität bewiesen – nicht zuletzt Mathys Tel, der während der Länderspielpause mit Frankreichs U21 Geschichte schrieb.

Xavi Simons fehlt Tottenham nach seinem Kreuzbandriss weiterhin, nutzt die Ausfallzeit aber produktiv: Der Niederländer hat sich an der Harvard Business School eingeschrieben. Auf dem Platz muss De Zerbi ohne mehrere Stammkräfte auskommen.

Für Manchester United ist es eine Partie, in der Punkte dringend benötigt werden. Tottenham dagegen sucht nach Konstanz, die in dieser Saison bislang schwer zu finden war.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos gibt es hier im Überblick.





Manchester United vs. Tottenham: Aufstellungen

Form

Manchester United kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der bislang deutlichste Erfolg war ein 4:0 in der Champions League gegen Sabah FK, doch in der Liga läuft es weniger rund: Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Fulham, davor eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City. Insgesamt erzielte United in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber sieben.

Tottenham seinerseits kommt ebenfalls mit einer durchwachsenen Serie: Aus den letzten fünf Spielen holte der Klub nur zwei Punkte bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Resultat war eine 2:3-Niederlage bei Aston Villa, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Everton. Nur drei eigene Treffer in fünf Partien zeigen, dass es offensiv derzeit hakt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2026 in der Premier League statt – Manchester United gewann damals in Old Trafford mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein leichtes Übergewicht zugunsten von Tottenham: Der Londoner Klub gewann zwei dieser Partien, Manchester United eine, einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Besonders in Erinnerung bleibt das 4:3 für Tottenham im EFL-Cup-Duell vom Dezember 2024 sowie der 1:0-Sieg in der Europa League im Mai 2025.

Manchester United vs. Tottenham: Die Tabellen

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