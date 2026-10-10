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Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Tottenham heute live im TV und Livestream?

Manchester United - Tottenham
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Tottenham
Premier League

In der Premier League spielt Manchester United gegen Tottenham. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester United und Tottenham beginnt am 10.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Manchester United gegen Tottenham

crest
Premier League - Spielwoche 6
Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Tottenham heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur ist live bei Sky WOW zu sehen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

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Manchester United vs. Tottenham: Spielvorschau

In Old Trafford empfängt Manchester United Tottenham Hotspur in der Premier League – ein Duell zweier Klubs, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen in diese Partie gehen.

Unter Trainer Michael Carrick kämpft Manchester United derzeit um Stabilität. Die Personalsituation ist angespannt, die Ergebnisse zuletzt durchwachsen – und intern sorgt der Transferstreit um Akademietalent JJ Gabriel für zusätzliche Unruhe.

Tottenham reist mit Roberto De Zerbi an der Seitenlinie an, der seinerseits mit einer Verletzungswelle zu kämpfen hat. Trotzdem hat der Kader in dieser Saison Qualität bewiesen – nicht zuletzt Mathys Tel, der während der Länderspielpause mit Frankreichs U21 Geschichte schrieb.

Xavi Simons fehlt Tottenham nach seinem Kreuzbandriss weiterhin, nutzt die Ausfallzeit aber produktiv: Der Niederländer hat sich an der Harvard Business School eingeschrieben. Auf dem Platz muss De Zerbi ohne mehrere Stammkräfte auskommen.

Für Manchester United ist es eine Partie, in der Punkte dringend benötigt werden. Tottenham dagegen sucht nach Konstanz, die in dieser Saison bislang schwer zu finden war.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos gibt es hier im Überblick.


Manchester United vs. Tottenham: Aufstellungen

Manchester United vs Tottenham Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawS. LaceyS. LaceyY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaA. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurSavioSavioS. TonaliS. TonaliM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Tottenham

Trainer

  • M. Carrick
  • R. De Zerbi

Form

MUN

MUN - Form

EVE
U2-2
SAB
S4-0
MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
TOT

TOT - Form

NEW
N0-2
NFO
U0-0
EVE
U0-0
LIV
N3-1
AVL
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
3/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester United kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der bislang deutlichste Erfolg war ein 4:0 in der Champions League gegen Sabah FK, doch in der Liga läuft es weniger rund: Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Fulham, davor eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City. Insgesamt erzielte United in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber sieben.

Tottenham seinerseits kommt ebenfalls mit einer durchwachsenen Serie: Aus den letzten fünf Spielen holte der Klub nur zwei Punkte bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Resultat war eine 2:3-Niederlage bei Aston Villa, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Everton. Nur drei eigene Treffer in fünf Partien zeigen, dass es offensiv derzeit hakt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenTottenham
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Europa League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
England EFL Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2026 in der Premier League statt – Manchester United gewann damals in Old Trafford mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein leichtes Übergewicht zugunsten von Tottenham: Der Londoner Klub gewann zwei dieser Partien, Manchester United eine, einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Besonders in Erinnerung bleibt das 4:3 für Tottenham im EFL-Cup-Duell vom Dezember 2024 sowie der 1:0-Sieg in der Europa League im Mai 2025.

Manchester United vs. Tottenham: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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