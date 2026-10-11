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Wer zeigt / überträgt Liverpool vs. Manchester City heute live im TV und Livestream?

Liverpool - Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League

In der Premier League spielt Liverpool gegen Manchester City. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Liverpool und Manchester City beginnt am 11.10.2026, 17:30.

Anstoßzeit Liverpool gegen Manchester City

crest
Premier League - Spielwoche 6
Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Manchester City heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Dort kann die Partie gestreamt werden.

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Liverpool vs. Manchester City: Spielvorschau

Anfield ist der Schauplatz eines der bedeutendsten Duelle der Premier League, wenn Liverpool den Tabellenführer Manchester City empfängt. Die Reds stehen vor einer schwierigen Aufgabe gegen einen Gegner, der die Liga derzeit dominiert.

Für Liverpool-Coach Andoni Iraola ist die Lage vor dem Anpfiff alles andere als komfortabel. Mit Alexander Isak und Cody Gakpo fallen gleich zwei Stammangreifer verletzt aus – ein herber Rückschlag in der Vorbereitung auf dieses Duell.

Federico Chiesa könnte als ungewöhnliche Lösung im Sturmzentrum zum Einsatz kommen, obwohl der Italiener eigentlich als Flügelspieler ausgebildet wurde. Iraola experimentiert notgedrungen mit seiner Offensive.

Bradley Barcola, der im Sommer für 123 Millionen Pfund verpflichtet wurde, steht nach einer Kritikwelle in den französischen Medien unter besonderer Beobachtung. Iraola hat sich schützend vor seinen Schützling gestellt und betont, dass die Leistungen des Franzosen die Kritik nicht rechtfertigen.

Manchester City reist als Tabellenführer an und befindet sich in beeindruckender Form. Trainer Enzo Maresca verfügt über einen breiten Kader, muss jedoch auf Phil Foden verzichten, der gesperrt fehlt.

Die Partie zwischen Liverpool und Manchester City ist stets ein Gradmesser für die Kräfteverhältnisse in der Premier League. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Liverpool vs. Manchester City: Aufstellungen

Liverpool vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezJérémy JacquetJérémy JacquetR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterF. WirtzF. WirtzG. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolJérémy DokuJérémy DokuE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Manchester City

Trainer

  • A. Iraola
  • E. Maresca

Form

LIV

LIV - Form

IPS
S0-2
ATM
S2-1
FUL
U0-0
TOT
S3-1
BOU
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MCI

MCI - Form

COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
SUN
S5-3
Tor erzielt (kassiert)
14/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Liverpool kommt mit einer soliden Serie in die Partie: Vier Siege und ein Remis aus den vergangenen fünf Pflichtspielen sprechen für die Stabilität der Mannschaft. Zuletzt gewann Liverpool auswärts gegen Bournemouth mit 1:0, nachdem zuvor Tottenham im EFL Cup mit 3:1 bezwungen wurde. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Partien neun Treffer und kassierte nur zwei Gegentore – ein Zeichen für die defensive Geschlossenheit.

Manchester City präsentiert sich in noch beeindruckenderer Verfassung. Fünf Siege in Folge, darunter ein 5:3 gegen Sunderland und ein 5:0 gegen Norwich im Pokal, unterstreichen die Torgefährlichkeit der Maresca-Elf. Auch in der Champions League und im Derby gegen Manchester United bewies City Nervenstärke. Insgesamt netzte der Tabellenführer in diesen fünf Spielen 13 Mal ein und ließ lediglich vier Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenManchester City
2
0
3
England FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete im FA Cup im April 2026 mit einem deutlichen 4:0-Erfolg für Manchester City als Gastgeber. In der Premier League gewann City zuletzt im Februar 2026 in Anfield mit 2:1. Aus den fünf jüngsten direkten Duellen konnte Manchester City drei Partien für sich entscheiden, Liverpool gewann einmal, eine Begegnung endete mit einem Heimsieg der Reds im Dezember 2024 mit 2:0. Die Torbilanz aus diesen fünf Spielen spricht mit 14:5 Treffern klar für die Skyblues.

Liverpool vs. Manchester City: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
10
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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