Das Spiel zwischen Karlsruher SC und VfL Wolfsburg beginnt am 29.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen VfL Wolfsburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3 29. Aug. 2026 - 07:00 BBBank Wildpark

Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und VfL Wolfsburg ist live bei Sky WOW verfügbar. Die TV- und Livestream-Optionen sind in der Übersicht unten aufgeführt.

Karlsruher SC vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im BBBank Wildpark in Karlsruhe empfängt der Karlsruher SC den VfL Wolfsburg zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs stehen nach den ersten Spieltagen der Saison dicht beieinander in der Tabelle – das Duell trägt damit früh in der Spielzeit echtes Gewicht.

Der KSC unter Trainer Maximilian Senft hat sich ordentlich in die Saison gearbeitet. Ein 2:1-Auftaktsieg gegen Arminia Bielefeld, ein torloses Remis gegen Kaiserslautern und zuletzt ein DFB-Pokal-Erfolg gegen Preußen Münster – Karlsruhe zeigt sich stabil, wenn auch nicht immer spektakulär.

VfL Wolfsburg reist mit Rückenwind an. Trainer Tobias Strobl hat seine Mannschaft auf Kurs gebracht: Der Sieg bei Hannover 96 und das Remis gegen Kaiserslautern in der Liga sprechen für eine Wolfsburger Elf, die defensiv kompakt steht und nach vorne effizient arbeitet.

Im DFB-Pokal setzte sich Wolfsburg erst kürzlich durch – ein 3:3 gegen VSG Altglienicke, das nach Verlängerung oder Elfmeterschießen entschieden wurde, zeigt aber, dass die Niedersachsen nicht immer reibungslos durch Pflichtspiele kommen.

Das direkte Duell zwischen beiden Vereinen hat in der jüngeren Vergangenheit selten stattgefunden. Die Begegnung am Samstag dürfte für beide Seiten ein wichtiger Gradmesser sein – Karlsruhe will die Heimstärke ausspielen, Wolfsburg seinen Aufwärtstrend in der Fremde bestätigen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.





Karlsruher SC vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Form

Der Karlsruher SC kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der KSC im DFB-Pokal am 21. August mit 2:1 gegen Preußen Münster. In der Liga holte Karlsruhe zuvor ein 0:0 gegen Kaiserslautern und startete mit einem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Die beiden Vorbereitungsniederlagen gegen Hoffenheim (0:3) und Inter Mailand (1:2) fallen dabei weniger ins Gewicht.

VfL Wolfsburg weist aus den jüngsten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete am 24. August im Pokal 3:3 gegen VSG Altglienicke – Wolfsburg setzte sich letztlich durch. In der Liga gewann der VfL bei Hannover 96 mit 1:0 und trennte sich von Kaiserslautern torlos. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 gegen Lyon in der Vorbereitung.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem Januar 2015: VfL Wolfsburg gewann ein Freundschaftsspiel mit 2:1 gegen den Karlsruher SC. Aus den letzten fünf direkten Duellen – darunter drei Bundesliga-Begegnungen und ein DFB-Pokal-Spiel – hält Wolfsburg drei Siege, Karlsruhe zwei. Die Karlsruher gewannen zuletzt in der Bundesliga im März 2008 mit 3:1 gegen Wolfsburg.

Karlsruher SC vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.