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Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Karlsruher SC - VfL Wolfsburg
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Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Karlsruher SC gegen VfL Wolfsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und VfL Wolfsburg beginnt am 29.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen VfL Wolfsburg

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3
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Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und VfL Wolfsburg ist live bei Sky WOW verfügbar. Die TV- und Livestream-Optionen sind in der Übersicht unten aufgeführt.

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Karlsruher SC vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im BBBank Wildpark in Karlsruhe empfängt der Karlsruher SC den VfL Wolfsburg zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs stehen nach den ersten Spieltagen der Saison dicht beieinander in der Tabelle – das Duell trägt damit früh in der Spielzeit echtes Gewicht.

Der KSC unter Trainer Maximilian Senft hat sich ordentlich in die Saison gearbeitet. Ein 2:1-Auftaktsieg gegen Arminia Bielefeld, ein torloses Remis gegen Kaiserslautern und zuletzt ein DFB-Pokal-Erfolg gegen Preußen Münster – Karlsruhe zeigt sich stabil, wenn auch nicht immer spektakulär.

VfL Wolfsburg reist mit Rückenwind an. Trainer Tobias Strobl hat seine Mannschaft auf Kurs gebracht: Der Sieg bei Hannover 96 und das Remis gegen Kaiserslautern in der Liga sprechen für eine Wolfsburger Elf, die defensiv kompakt steht und nach vorne effizient arbeitet.

Im DFB-Pokal setzte sich Wolfsburg erst kürzlich durch – ein 3:3 gegen VSG Altglienicke, das nach Verlängerung oder Elfmeterschießen entschieden wurde, zeigt aber, dass die Niedersachsen nicht immer reibungslos durch Pflichtspiele kommen.

Das direkte Duell zwischen beiden Vereinen hat in der jüngeren Vergangenheit selten stattgefunden. Die Begegnung am Samstag dürfte für beide Seiten ein wichtiger Gradmesser sein – Karlsruhe will die Heimstärke ausspielen, Wolfsburg seinen Aufwärtstrend in der Fremde bestätigen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.


Karlsruher SC vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Karlsruher SC vs VfL Wolfsburg Voraussichtliche Aufstellungen

Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Aufstellung
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB

Trainer

  • M. Senft

Form

KSC

KSC - Form

INT
N1-2
TSG
N3-0
ABI
S2-1
FCK
U0-0
PRM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
WOB

WOB - Form

OL
N0-2
TEL
S3-1
FCK
U0-0
H96
S0-1
ATG
S3-3
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der Karlsruher SC kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der KSC im DFB-Pokal am 21. August mit 2:1 gegen Preußen Münster. In der Liga holte Karlsruhe zuvor ein 0:0 gegen Kaiserslautern und startete mit einem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Die beiden Vorbereitungsniederlagen gegen Hoffenheim (0:3) und Inter Mailand (1:2) fallen dabei weniger ins Gewicht.

VfL Wolfsburg weist aus den jüngsten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete am 24. August im Pokal 3:3 gegen VSG Altglienicke – Wolfsburg setzte sich letztlich durch. In der Liga gewann der VfL bei Hannover 96 mit 1:0 und trennte sich von Kaiserslautern torlos. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 gegen Lyon in der Vorbereitung.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Karlsruher SCUnentschiedenVfL Wolfsburg
2
0
3
Klub Freundschaftsspiele
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
3
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
END
Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
3
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem Januar 2015: VfL Wolfsburg gewann ein Freundschaftsspiel mit 2:1 gegen den Karlsruher SC. Aus den letzten fünf direkten Duellen – darunter drei Bundesliga-Begegnungen und ein DFB-Pokal-Spiel – hält Wolfsburg drei Siege, Karlsruhe zwei. Die Karlsruher gewannen zuletzt in der Bundesliga im März 2008 mit 3:1 gegen Wolfsburg.

Karlsruher SC vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
3300104+69
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
220072+56
S
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
211021+14
U
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
211010+14
S
U
5
BraunschweigBraunschweigEBS
310297+23
N
N
S
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
210142+23
S
N
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
210134-13
N
S
8
VfL BochumVfL BochumBOC
310212-13
N
S
N
9
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
210157-23
N
S
10
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
210113-23
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
310247-33
S
N
N
13
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
14
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
15
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
16
DarmstadtDarmstadtSVD
201123-11
N
U
17
Greuther FürthGreuther FürthGFT
201135-21
N
U
18
Hannover 96Hannover 96H96
200214-30
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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