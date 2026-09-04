Das Spiel zwischen Ipswich und Liverpool beginnt am 04.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Ipswich gegen Liverpool

Premier League - Spielwoche 3 4. Sept. 2026 - 15:00 Portman Road

Wer zeigt / überträgt Ipswich vs Liverpool heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Ipswich Town und Liverpool wird in Deutschland live über Sky WOW übertragen. Über den Streamingdienst ist die Partie in voller Länge abrufbar.

Ipswich vs. Liverpool: Spielvorschau

Ipswich Town empfängt Liverpool in der Premier League auf der Portman Road. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die unterschiedlich in die neue Saison gestartet sind und nun früh unter Druck stehen.

Für Ipswich war der Start durchwachsen. Trainer Gary O'Neil hat die Toffees zwar mit zwei Ligasiegen stabilisiert, doch das 2:5 gegen Manchester United zuletzt ließ Zweifel aufkommen, ob die Defensive den Anforderungen der Premier League gewachsen ist.

Liverpool reist mit einem neuen Gesicht im Kader an. Andoni Iraola hat mit Bradley Barcola für 123 Millionen Pfund einen der begehrtesten Flügelspieler Europas verpflichtet. Der Franzose wechselte von Paris Saint-Germain und könnte in diesem Spiel sein Debüt feiern.

Die Reds selbst kommen mit zwei Remis aus den jüngsten Premier-League-Partien nach Ipswich. Gegen Nottingham Forest und Newcastle United gab es jeweils ein 2:2, was zeigt, dass Iraolas Team trotz individueller Qualität noch nicht seine beste Stabilität gefunden hat.

Barcola fehlen Vorbereitungsminuten aus der französischen Vorbereitung, doch Iraola hat öffentlich betont, dass der Angreifer körperlich bereit ist und mental voll eingestellt wirkt. Thierry Henry warnte bereits, dass der Winger nur dann sein Potenzial abruft, wenn er taktisch korrekt eingesetzt wird.

Für Ipswich ist Portman Road ein Faktor. Die Heimstärke war in der vergangenen Saison ein wichtiger Pfeiler, und O'Neil wird auf die Unterstützung der Fans setzen, um Liverpool unter Druck zu setzen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Ipswich vs. Liverpool: Aufstellungen

Form

Ipswich kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, null Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Partien, wobei zwei davon Testspiele waren. In der Premier League steht zuletzt ein 2:1 gegen Sunderland zu Buche, gefolgt von einem deutlichen 2:5 gegen Manchester United. In diesen fünf Spielen erzielte Ipswich zwölf Tore und kassierte neun.

Liverpool weist aus den vergangenen fünf Partien eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage auf, ebenfalls inklusive zweier Freundschaftsspiele. In der Premier League gab es ein 2:2 gegen Nottingham Forest sowie ein 2:2 bei Newcastle United. Die Niederlage datiert aus einem Testspiel gegen AS Monaco mit 2:3. Insgesamt traf Liverpool achtmal und kassierte neun Gegentore in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 25. Januar 2025 in der Premier League statt: Liverpool gewann damals auf eigenem Platz mit 4:1 gegen Ipswich. Beim ersten Duell der aktuellen Ära, im August 2024 auf der Portman Road, setzte sich Liverpool ebenfalls durch, diesmal mit 2:0. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen geht Liverpool als klar dominante Mannschaft hervor, mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg für Ipswich.

Ipswich vs. Liverpool: Die Tabellen

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