Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoIpswich
Portman Road
team-logoLiverpool
Ansehen auf Sky WOW
GOAL-e

Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Ipswich vs. Liverpool heute live im TV und Livestream?

Ipswich - Liverpool
Ipswich
Liverpool
Premier League

In der Premier League spielt Ipswich gegen Liverpool. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Ipswich und Liverpool beginnt am 04.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Ipswich gegen Liverpool

crest
Premier League - Spielwoche 3
Portman Road

Wer zeigt / überträgt Ipswich vs Liverpool heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Ipswich Town und Liverpool wird in Deutschland live über Sky WOW übertragen. Über den Streamingdienst ist die Partie in voller Länge abrufbar.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

Ipswich vs. Liverpool: Spielvorschau

Ipswich Town empfängt Liverpool in der Premier League auf der Portman Road. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die unterschiedlich in die neue Saison gestartet sind und nun früh unter Druck stehen.

Für Ipswich war der Start durchwachsen. Trainer Gary O'Neil hat die Toffees zwar mit zwei Ligasiegen stabilisiert, doch das 2:5 gegen Manchester United zuletzt ließ Zweifel aufkommen, ob die Defensive den Anforderungen der Premier League gewachsen ist.

Liverpool reist mit einem neuen Gesicht im Kader an. Andoni Iraola hat mit Bradley Barcola für 123 Millionen Pfund einen der begehrtesten Flügelspieler Europas verpflichtet. Der Franzose wechselte von Paris Saint-Germain und könnte in diesem Spiel sein Debüt feiern.

Die Reds selbst kommen mit zwei Remis aus den jüngsten Premier-League-Partien nach Ipswich. Gegen Nottingham Forest und Newcastle United gab es jeweils ein 2:2, was zeigt, dass Iraolas Team trotz individueller Qualität noch nicht seine beste Stabilität gefunden hat.

Barcola fehlen Vorbereitungsminuten aus der französischen Vorbereitung, doch Iraola hat öffentlich betont, dass der Angreifer körperlich bereit ist und mental voll eingestellt wirkt. Thierry Henry warnte bereits, dass der Winger nur dann sein Potenzial abruft, wenn er taktisch korrekt eingesetzt wird.

Für Ipswich ist Portman Road ein Faktor. Die Heimstärke war in der vergangenen Saison ein wichtiger Pfeiler, und O'Neil wird auf die Unterstützung der Fans setzen, um Liverpool unter Druck zu setzen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Ipswich vs. Liverpool: Aufstellungen

Ipswich vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Aufstellung
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
37K. Scherpen6I. Diop24J. Greaves26D. O'Shea3L. Davis10J. Enciso7A. Fatawu38D. Maeda23S. Lukic32M. Nunez29C. Akpom1A. Becker30J. Frimpong5Jérémy Jacquet4V. van Dijk6M. Kerkez18C. Gakpo7F. Wirtz23V. Munoz8D. Szoboszlai10A. Mac Allister9A. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Ipswich

Startelf

Liverpool

Trainer

  • G. O'Neil
  • A. Iraola

Form

IPS

IPS - Form

RAY
S3-0
FCU
S2-4
SUN
S2-1
LEI
S3-1
MUN
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
14/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LIV

LIV - Form

ASM
N2-3
COM
U0-0
COM
S2-0
NEW
U2-2
NFO
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Ipswich kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, null Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Partien, wobei zwei davon Testspiele waren. In der Premier League steht zuletzt ein 2:1 gegen Sunderland zu Buche, gefolgt von einem deutlichen 2:5 gegen Manchester United. In diesen fünf Spielen erzielte Ipswich zwölf Tore und kassierte neun.

Liverpool weist aus den vergangenen fünf Partien eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage auf, ebenfalls inklusive zweier Freundschaftsspiele. In der Premier League gab es ein 2:2 gegen Nottingham Forest sowie ein 2:2 bei Newcastle United. Die Niederlage datiert aus einem Testspiel gegen AS Monaco mit 2:3. Insgesamt traf Liverpool achtmal und kassierte neun Gegentore in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IpswichUnentschiedenLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
England EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
END
1Erzielte Tore17
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 25. Januar 2025 in der Premier League statt: Liverpool gewann damals auf eigenem Platz mit 4:1 gegen Ipswich. Beim ersten Duell der aktuellen Ära, im August 2024 auf der Portman Road, setzte sich Liverpool ebenfalls durch, diesmal mit 2:0. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen geht Liverpool als klar dominante Mannschaft hervor, mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg für Ipswich.

Ipswich vs. Liverpool: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
3
HullHullHUL
220030+36
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen