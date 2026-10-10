Das Spiel zwischen Ipswich und Fulham beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Ipswich gegen Fulham

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Portman Road

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Die Partie ist live bei Sky WOW zu sehen. Nachfolgend findet ihr den entsprechenden Anbieter mit direktem Link zum Abschluss eines Abonnements.

Ipswich vs. Fulham: Spielvorschau

Im Portman Road empfängt Ipswich Town den FC Fulham zum Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Für Gary O'Neils Ipswich läuft die Saison bislang enttäuschend. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter ein deutliches 2:5 gegen Manchester United. Die Traktoren brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Tabellenmittelregion herzustellen.

Fulham hingegen zeigt sich stabiler. Die Cottagers kommen mit zwei ungeschlagenen Premier-League-Partien in Folge nach Suffolk, darunter ein achtbares 1:1 bei Manchester United.

Besonders im Fokus steht bei Fulham Linksverteidiger Antonee Robinson, der unter Trainer Álvaro Arbeloa eine tragende Rolle in der Defensive einnimmt und zuletzt auch in Transfergerüchten auftauchte.

Das Duell am Portman Road hat in der jüngeren Vergangenheit für ausgeglichene Begegnungen gesorgt. Beide Teams wissen, dass drei Punkte an diesem Spieltag die Tabellensituation spürbar verändern können.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen dazu, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.





Ipswich vs. Fulham: Aufstellungen

Form

Ipswich kommt mit einer schwachen Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage war ein 0:1 gegen Everton in der Premier League. Besonders schmerzhaft war das 2:5 gegen Manchester United. Insgesamt erzielte Ipswich in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zwölf Gegentreffer.

Fulham präsentiert sich mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen etwas ausgeglichener. Zuletzt holte die Mannschaft ein 1:1 bei Manchester United in der Premier League. Zuvor gab es ein torloses 0:0 gegen Liverpool. In den fünf Begegnungen erzielte Fulham sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer – eine deutlich stabilere Defensive als beim Gegner.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Mannschaften endete im Januar 2025 in der Premier League mit einem 2:2 – damals war Fulham Gastgeber. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle insgesamt, überwiegen die Unentschieden und Fulham-Siege: Fulham gewann zwei dieser Partien, Ipswich keine, und zweimal trennten sich die Teams mit einem Remis. Das letzte Pflichtspielaufeinandertreffen in Ipswich endete im August 2024 ebenfalls 1:1.

Ipswich vs. Fulham: Die Tabellen

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