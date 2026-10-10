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Wer zeigt / überträgt Ipswich vs. Fulham heute live im TV und Livestream?

Ipswich - Fulham
Ipswich
Fulham
Premier League

In der Premier League spielt Ipswich gegen Fulham. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Ipswich und Fulham beginnt am 10.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Ipswich gegen Fulham

crest
Premier League - Spielwoche 6
Portman Road

Wer zeigt / überträgt Ipswich vs Fulham heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live bei Sky WOW zu sehen. Nachfolgend findet ihr den entsprechenden Anbieter mit direktem Link zum Abschluss eines Abonnements.

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Ipswich vs. Fulham: Spielvorschau

Im Portman Road empfängt Ipswich Town den FC Fulham zum Premier-League-Duell zweier Mannschaften, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Für Gary O'Neils Ipswich läuft die Saison bislang enttäuschend. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter ein deutliches 2:5 gegen Manchester United. Die Traktoren brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die Tabellenmittelregion herzustellen.

Fulham hingegen zeigt sich stabiler. Die Cottagers kommen mit zwei ungeschlagenen Premier-League-Partien in Folge nach Suffolk, darunter ein achtbares 1:1 bei Manchester United.

Besonders im Fokus steht bei Fulham Linksverteidiger Antonee Robinson, der unter Trainer Álvaro Arbeloa eine tragende Rolle in der Defensive einnimmt und zuletzt auch in Transfergerüchten auftauchte.

Das Duell am Portman Road hat in der jüngeren Vergangenheit für ausgeglichene Begegnungen gesorgt. Beide Teams wissen, dass drei Punkte an diesem Spieltag die Tabellensituation spürbar verändern können.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen dazu, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.


Ipswich vs. Fulham: Aufstellungen

Ipswich vs Fulham Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Aufstellung
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenJ. GreavesJ. GreavesD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. DiopL. DavisL. Davisteam-logoA. OuattaraS. LukicS. LukicJ. EncisoJ. EncisoJ. ClarkeJ. ClarkeE. PalaciosE. PalaciosEmersonnEmersonnB. LenoB. LenoD. AffengruberD. AffengruberA. RobinsonA. RobinsonC. BasseyC. BasseyT. CastagneT. CastagneS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingO. BobbO. BobbG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Ipswich

Startelf

Fulham

Trainer

  • G. O'Neil
  • A. Arbeloa

Form

IPS

IPS - Form

MUN
N5-2
LIV
N0-2
CRY
S2-3
ARS
N2-4
EVE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FUL

FUL - Form

SUN
N1-0
CRY
N2-3
LIV
U0-0
WHU
S2-3
MUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Ipswich kommt mit einer schwachen Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage war ein 0:1 gegen Everton in der Premier League. Besonders schmerzhaft war das 2:5 gegen Manchester United. Insgesamt erzielte Ipswich in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zwölf Gegentreffer.

Fulham präsentiert sich mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen etwas ausgeglichener. Zuletzt holte die Mannschaft ein 1:1 bei Manchester United in der Premier League. Zuvor gab es ein torloses 0:0 gegen Liverpool. In den fünf Begegnungen erzielte Fulham sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer – eine deutlich stabilere Defensive als beim Gegner.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IpswichUnentschiedenFulham
0
2
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
England EFL Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
END
England EFL Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
England Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Mannschaften endete im Januar 2025 in der Premier League mit einem 2:2 – damals war Fulham Gastgeber. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle insgesamt, überwiegen die Unentschieden und Fulham-Siege: Fulham gewann zwei dieser Partien, Ipswich keine, und zweimal trennten sich die Teams mit einem Remis. Das letzte Pflichtspielaufeinandertreffen in Ipswich endete im August 2024 ebenfalls 1:1.

Ipswich vs. Fulham: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
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UEFA Europa League
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