Das Spiel zwischen Gladbach und Mainz 05 beginnt am 19.09.2026, 15:30.

Anstoßzeit Gladbach gegen Mainz 05

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 ist live im deutschen Fernsehen und per Livestream zu verfolgen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Gladbach vs. Mainz 05: Spielvorschau

Im Borussia-Park in Mönchengladbach empfängt die Borussia am 4. Bundesliga-Spieltag den 1. FSV Mainz 05. Für Gladbach geht es nach einem historisch schlechten Saisonstart um mehr als nur drei Punkte.

Die Fohlen haben alle drei Saisonspiele verloren und stehen mit einem Torverhältnis von 3:12 am Tabellenende. Der Verein hat die Konsequenzen gezogen: Trainer Eugen Polanski wurde nach dem 0:5-Debakel in Freiburg entlassen – der erste Trainerwechsel der laufenden Bundesliga-Saison.

Unter dem neuen Cheftrainer Jan-Moritz Lichte soll der Umschwung gelingen. Allerdings fehlt Gladbach dabei ausgerechnet Kapitän Tim Kleindienst, der gesperrt fehlt. Kleindienst hatte zuletzt öffentlich scharfe Kritik an seinen Mitspielern geübt.

Mainz reist als Tabellensechster mit breiter Brust an. Trainer Urs Fischer hat sein Team gut eingestellt: Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Paderborn folgte ein 5:0 gegen den Hamburger SV. Zuletzt setzte sich die SGE jedoch mit 3:1 gegen Mainz durch – eine Niederlage, die Fischer und sein Team schnell abhaken müssen.

Es ist ein Duell zwischen einer Mannschaft im freien Fall und einer, die trotz des jüngsten Rückschlags zu den stabileren Kräften der Liga zählt. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick.





Gladbach vs. Mainz 05: Aufstellungen

Form

Gladbach kommt mit drei Niederlagen aus den letzten drei Bundesliga-Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war das 0:5 in Freiburg, zuvor verlor die Borussia zuhause gegen Aufsteiger Elversberg mit 3:4 – nachdem sie noch mit 3:1 geführt hatte. Den einzigen Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen holte Gladbach im DFB-Pokal gegen TSV Schott Mainz (5:0). Insgesamt erzielte Gladbach in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber 15.

Mainz kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, davor gewann der FSV eindrucksvoll mit 5:0 gegen den Hamburger SV. Im DFB-Pokal schlug Mainz den VfB Krieschow mit 9:0. In den fünf Spielen erzielte Mainz 18 Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 19. April 2026 in der Bundesliga statt und endete 1:1 im Borussia-Park. In den letzten fünf direkten Duellen führt Mainz mit zwei Siegen gegenüber einem von Gladbach, bei zwei Unentschieden. Mainz erzielte in diesem Zeitraum insgesamt sieben Tore, Gladbach kam auf fünf.

Gladbach vs. Mainz 05: Die Tabellen

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