Das Spiel zwischen Frankreich und Italien beginnt am 02.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Frankreich gegen Italien

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs Italien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Frankreich und Italien ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr den direkten Link zum Anbieter.

Frankreich vs. Italien: Spielvorschau

Im Stade de France in Saint-Denis treffen Frankreich und Italien in der UEFA Nations League A aufeinander – ein Duell zweier Mannschaften, die gerade in sehr unterschiedlichen Rhythmen stecken.

Zinedine Zidane hat nach der Weltmeisterschaft das Traineramt der Équipe Tricolore übernommen und zeigt erste Wirkung. Sein Mittelfeldspieler Manu Kone beschreibt die Atmosphäre im Kader als außergewöhnlich menschlich – der neue Coach arbeite mit Überzeugung und Nähe. Gegen Belgien holte Frankreich zuletzt einen 1:0-Sieg, bei dem Debütant Jeremy Jacquet als Linksverteidiger eine souveräne Leistung zeigte.

Auch Andy Diouf, eigentlich im offensiven Mittelfeld beheimatet, wurde von Zidane in einer defensiven Rolle aufgeboten und überzeugte. Das zeigt, wie flexibel der neue Trainer seine Mannschaft aufstellt.

Italien reist mit breiter Brust an. Roberto Mancinis Azzurri haben die Türkei zuletzt mit 4:1 aus dem eigenen Stadion geschossen – ein klares Statement. Michael Kayode feierte dabei ein Traumdebüt mit Tor und Vorlage, während Trainer Montella beim Gegner nach der Niederlage unter erheblichem Druck steht.

Allerdings muss Italien auf Giacomo Raspadori verzichten, der sich nach medizinischen Untersuchungen aus dem Kader zurückziehen musste. Zudem wird Kylian Mbappé auf Seiten der Franzosen genau beobachtet – der Real-Madrid-Stürmer erlitt eine Knieüberdehnung, konnte eine Operation aber abwenden.

Wer das Duell live verfolgen will, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.





Frankreich vs. Italien: Aufstellungen

Form

Frankreich kommt mit zwei Siegen in der laufenden Nations-League-Phase ins Spiel: Nach einem 1:0 gegen die Türkei folgte zuletzt ein 1:0 gegen Belgien. Zuvor schied die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft aus – mit Niederlagen gegen Spanien (0:2) und England (4:6 im Halbfinale) sowie einem Sieg gegen Marokko (2:0). Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen stehen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche.

Italien startete mit einer 0:2-Niederlage gegen Belgien in die Nations League, antwortete aber mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen die Türkei. Davor gab es zwei Freundschaftsspielsiege gegen Griechenland (1:0) und Luxemburg (1:0) sowie ein 1:1 in der WM-Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina. Die Azzurri kommen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten fünf Partien.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im November 2024 in der UEFA Nations League statt: Italien unterlag in Rom mit 1:3 gegen Frankreich. Schon im September 2024 hatte Frankreich in Paris mit 3:1 gegen Italien gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen hat Frankreich viermal gewonnen, Italien einmal – Frankreich erzielte dabei insgesamt 14 Tore, Italien fünf.

Frankreich vs. Italien: Die Tabellen

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Frankreich FRA 2 2 0 0 2 0 +2 6 S S 2 Belgien BEL 2 1 0 1 2 1 +1 3 N S 3 Italien ITA 2 1 0 1 4 3 +1 3 S N 4 Türkei TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

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