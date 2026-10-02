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Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Italien heute live im TV und Livestream?

Frankreich - Italien
Frankreich
Italien
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Frankreich gegen Italien. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Frankreich und Italien beginnt am 02.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Frankreich gegen Italien

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Stade de France

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs Italien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Frankreich und Italien ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr den direkten Link zum Anbieter.

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Frankreich vs. Italien: Spielvorschau

Im Stade de France in Saint-Denis treffen Frankreich und Italien in der UEFA Nations League A aufeinander – ein Duell zweier Mannschaften, die gerade in sehr unterschiedlichen Rhythmen stecken.

Zinedine Zidane hat nach der Weltmeisterschaft das Traineramt der Équipe Tricolore übernommen und zeigt erste Wirkung. Sein Mittelfeldspieler Manu Kone beschreibt die Atmosphäre im Kader als außergewöhnlich menschlich – der neue Coach arbeite mit Überzeugung und Nähe. Gegen Belgien holte Frankreich zuletzt einen 1:0-Sieg, bei dem Debütant Jeremy Jacquet als Linksverteidiger eine souveräne Leistung zeigte.

Auch Andy Diouf, eigentlich im offensiven Mittelfeld beheimatet, wurde von Zidane in einer defensiven Rolle aufgeboten und überzeugte. Das zeigt, wie flexibel der neue Trainer seine Mannschaft aufstellt.

Italien reist mit breiter Brust an. Roberto Mancinis Azzurri haben die Türkei zuletzt mit 4:1 aus dem eigenen Stadion geschossen – ein klares Statement. Michael Kayode feierte dabei ein Traumdebüt mit Tor und Vorlage, während Trainer Montella beim Gegner nach der Niederlage unter erheblichem Druck steht.

Allerdings muss Italien auf Giacomo Raspadori verzichten, der sich nach medizinischen Untersuchungen aus dem Kader zurückziehen musste. Zudem wird Kylian Mbappé auf Seiten der Franzosen genau beobachtet – der Real-Madrid-Stürmer erlitt eine Knieüberdehnung, konnte eine Operation aber abwenden.

Wer das Duell live verfolgen will, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.


Frankreich vs. Italien: Aufstellungen

Frankreich vs Italien Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Frankreich crest
Frankreich
FRA
Aufstellung
Italien crest
Italien
ITA
4-3-3
M. MaignanM. MaignanJérémy JacquetJérémy JacquetA. TruffertA. TruffertJules KoundéJules KoundéM. LacroixM. LacroixA. RabiotA. RabiotR. CherkiR. CherkiE. CamavingaE. CamavingaB. BarcolaB. BarcolaM. OliseM. OliseOusmane DembéléOusmane DembéléG. DonnarummaG. DonnarummaA. BastoniA. BastoniR. CalafioriR. CalafioriM. KayodeM. KayodeG. ManciniG. ManciniS. TonaliS. TonaliN. BarellaN. BarellaN. FagioliN. FagioliF. EspositoF. EspositoN. CambiaghiN. CambiaghiS. EspositoS. Esposito
Italien crest
Italien
ITA
4-3-3
Frankreich

Startelf

Italien

Trainer

  • Z. Zidane
  • R. Mancini

Form

FRA

FRA - Form

MAR
S2-0
ESP
N0-2
ENG
N4-6
TUR
S0-1
BEL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ITA

ITA - Form

BIH
N1-1
LUX
S0-1
GRI
S0-1
BEL
N0-2
TUR
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Frankreich kommt mit zwei Siegen in der laufenden Nations-League-Phase ins Spiel: Nach einem 1:0 gegen die Türkei folgte zuletzt ein 1:0 gegen Belgien. Zuvor schied die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft aus – mit Niederlagen gegen Spanien (0:2) und England (4:6 im Halbfinale) sowie einem Sieg gegen Marokko (2:0). Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen stehen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche.

Italien startete mit einer 0:2-Niederlage gegen Belgien in die Nations League, antwortete aber mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen die Türkei. Davor gab es zwei Freundschaftsspielsiege gegen Griechenland (1:0) und Luxemburg (1:0) sowie ein 1:1 in der WM-Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina. Die Azzurri kommen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten fünf Partien.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FrankreichUnentschiedenItalien
4
0
1
UEFA Nations League A
Italien badge
Italien
ITA
1
Frankreich badge
Frankreich
FRA
3
END
UEFA Nations League A
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Italien badge
Italien
ITA
3
END
Freundschaftsspiele
Frankreich badge
Frankreich
FRA
3
Italien badge
Italien
ITA
1
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
1
Frankreich badge
Frankreich
FRA
3
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
1
Frankreich badge
Frankreich
FRA
2
END
12Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im November 2024 in der UEFA Nations League statt: Italien unterlag in Rom mit 1:3 gegen Frankreich. Schon im September 2024 hatte Frankreich in Paris mit 3:1 gegen Italien gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen hat Frankreich viermal gewonnen, Italien einmal – Frankreich erzielte dabei insgesamt 14 Tore, Italien fünf.

Frankreich vs. Italien: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FrankreichFrankreichFRA
220020+26
S
S
2
BelgienBelgienBEL
210121+13
N
S
3
ItalienItalienITA
210143+13
S
N
4
TürkeiTürkeiTUR
200215-40
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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