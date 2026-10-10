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Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Getafe heute live im TV und Livestream?

FC Barcelona - Getafe
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In der La Liga spielt FC Barcelona gegen Getafe. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Barcelona und Getafe beginnt am 10.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit FC Barcelona gegen Getafe

crest
La Liga - Spielwoche 8
Spotify Camp Nou

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs Getafe heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Livestream sind unten aufgeführt.

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FC Barcelona vs. Getafe: Spielvorschau

Im Spotify Camp Nou empfängt der FC Barcelona in der La Liga den Stadtrivalen aus dem Süden Madrids, Getafe. Die Katalanen stehen an der Tabellenspitze und gehen als klarer Favorit in diese Partie.

Unter Trainer Hans-Dieter Flick hat Barcelona zuletzt eine beeindruckende Serie hingelegt. Fünf Siege in Folge quer durch Liga und Champions League sprechen für sich – darunter ein 7:2 gegen Racing Santander und ein 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam.

Getafe reist mit gemischten Gefühlen an den Nou Camp. Pepe Bordalás' Mannschaft gewann zuletzt gegen Málaga, verlor aber zuvor gegen Real Betis und schied zweimal unentschieden aus.

Die Personalsituation bei den Gastgebern ist angespannt. Mit Raphinha, Frenkie de Jong und Andreas Christensen fehlen wichtige Stützen, was Flick zur Rotation zwingt.

Auf Getafe-Seite ist die Lage rund um Dani Carvajal nach wie vor ungeklärt. Ein möglicher Wechsel zum Klub ist zuletzt geplatzt, und Bordalás muss auch ohne mehrere verletzte Spieler auskommen.

David Silva warnte zuletzt, dass Real Madrid Barcelona bei dieser Form kaum noch einholen kann – ein Hinweis darauf, wie dominant die Katalanen derzeit auftreten.

Wer dieses La-Liga-Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


FC Barcelona vs. Getafe: Aufstellungen-e


FC Barcelona vs Getafe Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
Aufstellung
Getafe crest
Getafe
GET
5-3-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiPedriPedriG. JesusG. JesusD. SoriaD. SoriaZ. RomeroZ. RomeroDjenéDjenéAndrés GarciaAndrés GarciaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaO. MangalaO. MangalaR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoEnes ÜnalEnes ÜnalIván AzonIván Azon
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
FC Barcelona

Startelf

Getafe

Trainer

  • H. Flick
  • P. Bordalas

Form

BAR

BAR - Form

VAL
S0-5
FEY
S5-1
LEV
S2-4
SAN
S7-2
SEV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
24/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
GET

GET - Form

OSA
N1-0
CEL
U1-1
COR
U1-1
BET
N1-0
MAL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der FC Barcelona kommt mit einer makellosen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: fünf Siege, kein Unentschieden, keine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts beim FC Sevilla mit 3:1. Besonders auffällig war das 7:2 gegen Racing Santander – Barcelona erzielte in den letzten fünf Spielen insgesamt 20 Tore.

Getafe präsentiert sich deutlich unbeständiger. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte der Klub einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Málaga, zuvor gab es ein 1:0 gegen Real Betis zu beklagen. Getafe erzielte in diesem Zeitraum nur vier Treffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenGetafe
4
1
0
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
END
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
END
11Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im April 2026 statt: Getafe unterlag zu Hause dem FC Barcelona mit 0:2. Aus den letzten fünf direkten Duellen konnte Barcelona viermal gewinnen und einmal trennten sich beide Teams unentschieden – Getafe blieb ohne Sieg. Barcelona erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore und kassierte nur zwei.

FC Barcelona vs. Getafe: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
U
N
N
S
U
12
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
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UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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