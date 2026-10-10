Das Spiel zwischen FC Barcelona und Getafe beginnt am 10.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit FC Barcelona gegen Getafe

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

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Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Livestream sind unten aufgeführt.

FC Barcelona vs. Getafe: Spielvorschau

Im Spotify Camp Nou empfängt der FC Barcelona in der La Liga den Stadtrivalen aus dem Süden Madrids, Getafe. Die Katalanen stehen an der Tabellenspitze und gehen als klarer Favorit in diese Partie.

Unter Trainer Hans-Dieter Flick hat Barcelona zuletzt eine beeindruckende Serie hingelegt. Fünf Siege in Folge quer durch Liga und Champions League sprechen für sich – darunter ein 7:2 gegen Racing Santander und ein 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam.

Getafe reist mit gemischten Gefühlen an den Nou Camp. Pepe Bordalás' Mannschaft gewann zuletzt gegen Málaga, verlor aber zuvor gegen Real Betis und schied zweimal unentschieden aus.

Die Personalsituation bei den Gastgebern ist angespannt. Mit Raphinha, Frenkie de Jong und Andreas Christensen fehlen wichtige Stützen, was Flick zur Rotation zwingt.

Auf Getafe-Seite ist die Lage rund um Dani Carvajal nach wie vor ungeklärt. Ein möglicher Wechsel zum Klub ist zuletzt geplatzt, und Bordalás muss auch ohne mehrere verletzte Spieler auskommen.

David Silva warnte zuletzt, dass Real Madrid Barcelona bei dieser Form kaum noch einholen kann – ein Hinweis darauf, wie dominant die Katalanen derzeit auftreten.

Wer dieses La-Liga-Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





FC Barcelona vs. Getafe: Aufstellungen-e





Form

Der FC Barcelona kommt mit einer makellosen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: fünf Siege, kein Unentschieden, keine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts beim FC Sevilla mit 3:1. Besonders auffällig war das 7:2 gegen Racing Santander – Barcelona erzielte in den letzten fünf Spielen insgesamt 20 Tore.

Getafe präsentiert sich deutlich unbeständiger. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte der Klub einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 gegen Málaga, zuvor gab es ein 1:0 gegen Real Betis zu beklagen. Getafe erzielte in diesem Zeitraum nur vier Treffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im April 2026 statt: Getafe unterlag zu Hause dem FC Barcelona mit 0:2. Aus den letzten fünf direkten Duellen konnte Barcelona viermal gewinnen und einmal trennten sich beide Teams unentschieden – Getafe blieb ohne Sieg. Barcelona erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore und kassierte nur zwei.

FC Barcelona vs. Getafe: Die Tabellen

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