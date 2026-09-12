Das Spiel zwischen Crystal Palace und Ipswich beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Crystal Palace gegen Ipswich

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Selhurst Park

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Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen. Die TV- und Stream-Optionen sind in der Übersicht unten aufgeführt.

Crystal Palace vs. Ipswich: Spielvorschau

Crystal Palace empfängt Ipswich Town im Selhurst Park zum Premier-League-Duell der 2026/27-Saison. Für beide Mannschaften geht es darum, früh im Spieljahr Boden gutzumachen.

Pierre Sage hat seine Mannschaft zuletzt stabilisiert. Nach dem 3:2-Auswärtssieg bei Fulham, bei dem Ben Chilwell in der Schlussphase traf, gewann Palace auch die Carabao-Cup-Partie gegen Middlesbrough souverän mit 3:0. Jörgen Strand Larsen traf doppelt, Daichi Kamada erzielte den dritten Treffer mit einem sehenswerten Chip.

Die Personallage im Angriff bleibt jedoch angespannt. Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr und Chadi Riad fehlen allesamt verletzt. Der Situation rund um Sarr haftet zusätzliche Brisanz an: Liverpool hatte im Sommer eine Ablöse von kolportierten 50 Millionen Pfund geboten, Palace lehnte ab. Sage räumte ein, dass der Flügelspieler Zeit brauche, um das Scheitern des Wechsels zu verarbeiten.

Gary O'Neils Ipswich Town reist nach zwei Liga-Niederlagen in Folge in den Süden Londons. Das 2:5 gegen Manchester United und das 0:2 bei Liverpool haben die Tractor Boys auf Tabellenplatz 14 zurückgeworfen. Ein Auswärtserfolg im Selhurst Park wäre ein wichtiges Signal.

Die Ausgangslage ist klar: Palace sucht Konstanz, Ipswich braucht Punkte. Die Partie verspricht einen offenen Schlagabtausch zweier Teams, die sich in der unteren Tabellenhälfte noch festigen wollen.

Alle Infos zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zur aktuellen Form der beiden Mannschaften finden sich nachfolgend.





Crystal Palace vs. Ipswich: Aufstellungen

Form

Crystal Palace kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Zuletzt gewann Palace 3:0 gegen Middlesbrough im Carabao Cup, davor gelang der 3:2-Auswärtssieg bei Fulham. Zuvor gab es Niederlagen gegen Manchester City (1:4) und Everton (0:2) in der Liga sowie ein 0:3 in einem Testspiel gegen Freiburg. In diesen fünf Partien erzielte Palace neun Tore und kassierte acht.

Ipswich Town weist ebenfalls eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Die jüngste Partie endete mit einem 0:2 bei Liverpool, davor folgte das 2:5 gegen Manchester United. Positiv zu vermerken: ein 3:1 im Carabao Cup gegen Leicester und ein 2:1-Ligasieg gegen Sunderland. Ipswich erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte zehn.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen beiden Klubs fand am 8. März 2025 in der Premier League statt – Crystal Palace gewann daheim mit 1:0. Zuvor hatte Ipswich im Dezember 2024 ebenfalls mit 1:0 im eigenen Stadion gesiegt. Aus den letzten fünf Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben hat Crystal Palace viermal gewonnen, Ipswich einmal.

Crystal Palace vs. Ipswich: Die Tabellen

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