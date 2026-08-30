Das Spiel zwischen AS Monaco und Marseille beginnt am 30.08.2026, 20:45.

Anstoßzeit AS Monaco gegen Marseille

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Wer zeigt / überträgt AS Monaco vs Marseille heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen AS Monaco und Marseille wird live auf DAZN übertragen. Den TV-Sender und den Live-Stream findet ihr in der Übersicht unten.

AS Monaco vs. Marseille: Spielvorschau

AS Monaco empfängt Marseille im Stade Louis II zu einem Ligue-1-Duell, das auf beiden Seiten einigen Zündstoff bietet. Monaco steht in der Tabelle auf Platz fünf, während die Gäste aus dem Süden als Tabellenzweiter anreisen.

Monaco hat zuletzt Schwung aufgenommen. Der 4:1-Sieg über Gornik Zabrze in der Conference-League-Qualifikation am 27. August war der dritte Pflichtspielerfolg in Folge, und auch in der Ligue 1 läuft es: Beim 1:0 in Le Havre bewies Monacos Mannschaft Stabilität auf der Straße.

Marseille reist mit breiter Brust an. Bruno Genesios Seite hat vier der letzten fünf Partien gewonnen, darunter ein beeindruckendes 4:0 gegen Straßburg zum Ligaauftakt. Die Niederlage gegen Atletico Madrid im Testspiel bleibt der einzige Dämpfer in dieser Phase.

Personell hat Monaco einige Sorgen. Fünf Spieler stehen verletzt auf der Liste, darunter Ansu Fati und Folarin Balogun. Lamine Camara, zuletzt mit Transfer-Gerüchten in Verbindung gebracht, steht jedoch in der voraussichtlichen Startelf.

Bei Marseille fehlt mit Leonardo Balerdi ein wichtiger Abwehrspieler. Trainer Genesio kann ansonsten aus einem breiten Kader schöpfen, mit Timothy Weah, Angel Gomes und Igor Paixao in den Reihen.

Das direkte Duell zwischen diesen Klubs verlief in den vergangenen Saisons ausgeglichen und torreich. Wer sich heute durchsetzt, sendet ein klares Signal in der frühen Ligue-1-Phase.

Wo das Spiel live übertragen wird und wie ihr es streamen könnt, erfahrt ihr hier.





AS Monaco vs. Marseille: Aufstellungen

Form

Monaco hat drei der letzten fünf Partien gewonnen und dabei zehn Tore erzielt, sieben kassiert. Der jüngste Auftritt war der 4:1-Sieg gegen Gornik Zabrze am 27. August in der Conference-League-Qualifikation. Zuvor gewann Monaco 1:0 in Le Havre und setzte sich 3:2 im Hinspiel gegen Gornik durch. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kam gegen Coventry City im Testspiel mit 0:2.

Marseille kommt mit vier Siegen aus fünf Partien nach Monaco. Der 4:0-Auftaktsieg gegen Straßburg in der Ligue 1 am 21. August war besonders eindrucksvoll. Davor schlug Marseille Athletic Bilbao 3:1 und Al-Shahaniya 3:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Atletico Madrid im Testspiel. Marseille hat in den letzten fünf Spielen 13 Tore erzielt.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 5. April 2026 in der Ligue 1 statt: Monaco gewann im Stade Louis II mit 2:1 gegen Marseille. Zuvor hatte Marseille das Auswärtsspiel am 14. Dezember 2025 mit 1:0 für sich entschieden. In den letzten fünf Ligue-1-Duellen kommt Monaco auf zwei Siege, Marseille auf zwei, ein weiteres Spiel endete 2:2.

AS Monaco vs. Marseille: Die Tabellen

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