Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen im DFB-Pokal!

Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 1. Runde des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt. GOAL erklärt, wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Eintracht Frankfurt startet heute in die Pflichtspielsaison! Der Sieger der Europa League trifft heute auf den 1. FC Magdeburg, Anpfiff im DFB-Pokal ist heute um 20.45 Uhr, gespielt wird in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Bei der Eintracht geht es jetzt Schlag auf Schlag: Heute beginnt die Pflichtspielsaison mit der wohl einfachsten Aufgabe der kommenden Wochen - spätestens am Freitag ist dann aber Schluss mit lustig!

Erst empfängt die Eintracht zum Bundesligastart den Meister FC Bayern München, der offensichtlich gut in Form ist. Nur fünf Tage später, am 10. August, findet dann das Supercup-Finale der UEFA statt, wo Frankfurt als Sieger der Europa League dem großen Real Madrid, Gewinner der Champions League, gegenübersteht.

Der 1. FC Magdeburg ist als amtierender Drittligameister mit Stürmer Baris Atik eine ernstzunehmende Gefahr - trotzdem ist die Eintracht klarer Favorit. GOAL erklärt, wer heute das Spiel der 1. Runde im TV und LIVE-STREAM überträgt.

DFB-Pokal: Die Ausgabe 2022/2023 im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal Rekordsieger FC Bayern München (20 Titel) Titelverteidiger RB Leipzig

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Fernsehen: Die Übertragung im DFB-Pokal im TV!

Was hatte dieses Wochenende nicht schon alles zu bieten für die deutschen Bundesligisten: Es ging noch ruhig los mit einem standesgemäßen Sieg des BVBs gegen 1860 München - dann begann aber das große Favoritensterben!

Hertha BSC, Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln mussten alle von dem Pokalwettbewerb Abschied nehmen, da hatte die Saison noch gar nicht so richtig begonnen. Bleibt ein solches Aus der Eintracht aus Frankfurt heute erspart?

Frankfurt heute kostenlos sehen? So verfolgt ihr Magdeburg - Eintracht im Free-TV

Logisch, dass viele Fans sich dieses Spiel heute anschauen wollen - gerade zu Beginn der Saison, wenn Spieler und Taktik wechseln, ist das ja besonders interessant. Und siehe da: Wir haben richtig gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die das Spiel sehen möchten: Das Eintracht-Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals ist im Free-TV zu sehen!

Der Grund: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk überträgt einige Spiele der ersten Runde live. Die richtige Adresse heute dafür ist der Sender Das Erste, welcher zur Rundfunkanstalt ARD gehört. Da die ARD staatlich unterstützt wird ist das ARD-Programm rund um die Uhr kostenlos, außerdem darf nach 20 Uhr keine Werbung mehr geschaltet werden. Alle Informationen zum Einrichten des Fernsehsenders findet ihr hier.

DFB-Pokal am Montag LIVE auf Sky: So wird Fußball im TV übertragen

Dabei ist Das Erste nicht der einzige Sender, welches heute Magdeburg vs. Eintracht überträgt - aber mit Abstand der beliebteste. Die Alternative besteht nämlich aus Sky, also privaten Fernsehsendern, die nur im Pay-TV zu sehen sind.

Der Vorteil an Sky: Hier läuft wirklich ausnahmslos jedes Spiel des DFB-Pokals, viele davon exklusiv. Dafür benötigt ihr ein gebuchtes Abonnement, es handelt sich bei DFB-Pokal um das "Sport-Paket“. Auch Premier League, Wimbledon oder die Formel 1 finden hier statt. Dabei solltet ihr das Sky-Paket nicht mit dem "Bundesliga-Paket“ verwechseln, da hier 2. Bundesliga und Bundesliga laufen. Alle Informationen zu den Paketen gibt es hier.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt: Wer zeigt das Spiel heute im LIVE-STREAM?

Sky oder die ARD zeigen das Spiel heute im TV, alle Fans die Fußball vor dem Fernseher schauen haben also die Qual der Wahl. Aber was ist mit Anhänger:innen, die auf eine Übertragung im LIVE-STREAM angewiesen sind? Gibt es da auch Möglichkeiten im Stream?

Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg: Der DFB-Pokal heute im kostenlosen LIVE-STREAM

Natürlich gibt es die - und auch im Streaming ist das kostenlos! Es sind im Internet die selben Sender wie auch im LIVE-STREAM, welche das Spiel im LIVE-STREAM übertragen, also auch bei der ARD: Die bietet gleich drei unterschiedliche Seiten an, um das Spiel problemlos zu sehen, die der ARD Mediathek, auf Sportschau.de oder den Livestream von Das Erste.

Es gibt allerdings einen Nachteil, der euch begegnen könnte, solltet Ihr euch im Ausland befinden: Das Geoblocking könnte euch einen Strich durch die Rechnung machen. Die internationale Rechtevergabe verhindert es, das gewisse Programmpunkte im Ausland übertragen werden, unter anderem Fußballspiele. Allerdings ist dieses Problem mit einem VPN einfach zu umschiffen.

Der LIVE-STREAM des DFB-Pokals: So seht ihr heute das Spiel von Eintracht Frankfurt im Internet!

Sky zeigt euch, genau wie die ARD, heute ebenfalls das Spiel im Internet, das gesamte TV-Programm alle Sender von Sky kann man hier finden. Wenn ihr im TV bereits ein Abo beziehungsweise Paket gebucht habt, könnt ihr dieses mit Sky Go auch auf mobilen Geräten per Internet empfangen!

Die Alternative: WOW, bis vor kurzem noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Dieses Angebot ermöglicht es euch, gewisse Programmpunkte im LIVE-STREAM freizuschalten mit einem Ticket, welches weitaus flexibler ist als ein TV-Paket. Mehr dazu findet ihr hier.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen im DFB-Pokal heute

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Vereine für gewöhnlich ihre Aufstellungen, das ist heute nicht anders. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um rechtzeitig ideal vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal LIVE? Alle Übertragungen von Magdeburg - Eintracht im Überblick

TV Sky Sport 2 (HD) Das Erste LIVE-STREAM ARD Mediathek Das Erste Sportschau Sky Go WOW Onefootball LIVE-TICKER GOAL