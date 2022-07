1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER - 0:1

Borussia Dortmund muss in der ersten Runde des DFB-Pokals bei 1860 München antreten. Hier gibt es das Spiel im LIVE-TICKER.

In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Drittligist 1860 München den Favoriten Borussia Dortmund. Wird der BVB seine Pflichtaufgabe meistern? Oder gelingt den Münchner Löwen eine Sensation? Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

Die Pokalpartie gibt es heute auch im TV zu sehen - und zwar nicht nur im Pay-TV, sondern ebenfalls auch im Free-TV! Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es unter diesem Link.

1860 München vs. Borussia Dortmund 0:1 Tore 0:1 Malen (8.) Aufstellung 1860 München Hiller - Lannert (20. Lang), Morgalla, Verlaat, Steinhart-Rieder, Tallig, Deichmann, Lex - Bär (20. Vrenezi), Lakenmacher Aufstellung Dortmund Kobel - Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Dahoud, Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi Gelbe Karten Lannert (12.)

24. | Jetzt geht es mit Malen und Guerreiro gegen Lang auf der linken Seite. Lang bleibt stabil und wehrt zum Eckball ab.

20. | Für Bär kann es nicht weitergehen. Er wird durch Albion Vrenezi ersetzt. Auch Lannert hat Feierabend. Gegen Malen komplett überfordert und zudem verwarnt. Hier agiert jetzt Niklas Lang.

1860 München vs. BVB im LIVE-TICKER: WECHSEL

18. | Morgalla bekommt bei einer Grätsche unglücklich Adeyemis Stollen ins Gesicht. Für den jungen Innenverteidiger kann es aber schnell weitergehen. Bär allerdings liegt ebenfalls auf dem Rasen, hier wird die medizinische Abteilung aufs Feld gerufen.

17. | Jetzt wird es knifflig! Lakenmacher wird lang auf der rechten Seite geschickt. Schlotterbeck geht ins Laufduell und packt eine riskante Grätsche aus! Er trifft aber nur den Ball, der Schiedsrichter lässt weiterlaufen.

14. | Der Spielplan von Edin Terzic geht auf. 1860 München hat noch keinen Zugang zu diesem Spiel gefunden, Dortmund hat bisher alles im Griff. Die Stürmerkette wirkt enorm gefährlich.

12. | Lannert ist mit Malen komplett überfordert. Zwei Mal hat Malen ihn bereits aussteigen lassen, jetzt zieht der Verteidiger den Stürmer am Trikot zurück. Das ist die frühe Gelbe Karte für Lannert.

1860 München vs. BVB im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

11. | Dortmund bleibt dran, jetzt über Moukoko! Der erste Kontakt sitzt, dann lässt er zwei Gegenspieler stehen und kommt aus halblinker Position im Strafraum zum Abschluss. Der Ball geht flach in die Arme von Hiller.

8. | Dortmund geht früh in Führung, wieder ist es Malen, der über den linken Flügel nach Innen zieht und den Abschluss sucht. Wieder geht der Schuss flach ins kurze Eck, diesmal aber sehr platziert an die Innenseite des Pfostens. Nichts zu Halten für Hiller!

TOOOR! 1860 München vs. BVB 0:1 | Torschütze: Malen

6. | Auffällig ist das Pressing der Hausherren. München läuft sehr früh die Abwehrreihe von Dortmund an, auch Kobel wird sofort unter Druck gesetzt. Bisher kann Dortmund trotzdem souverän das Spiel aufbauen.

4. | Die erste Chance des Spiels gehört den Gästen: Malen setzt sich auf dem linken Flügel durch, zieht schnell nach Innen und zieht flach in die kurze Ecke ab. Hiller ist zur Stelle und pariert zum ersten Eckball. Die Hereingabe landet bei Adeyemi, dessen Versuch geht aber am Tor vorbei.

3. | Die ersten Minuten sind geprägt von Nebelschwaden über dem Rasen, vor allem im Strafraum der Gäste.

2. | Die Trikot-Auswahl unterbindet jegliche Überraschung: München trägt hellblau-weiße Trikots, Dortmund läuft in Gelb auf.

1. | Feuerwerk, Bengalo-Feuer, Fan-Choreo: Der TSV 1860 München stößt die Begegnung an!

1860 München vs. BVB im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Der Anpfiff verzögert sich zudem planmäßig um eine Minute: Grund dafür ist eine Aktion mit Augenmerk auf den Klimawandel.

Vor Beginn | Eventuell verzögert sich der Anpfiff noch etwas, die Tornetze müssen erst noch von mehreren Helfern mit Kabelbindern geflickt werden. Da waren wohl einige Maschen noch zu durchlässig. Derweil laufen die Mannschaften bereits ein. Auf der Tribüne flackert eine gelb-grüne Fan-Choreo - In Anlehnung an die ganz alten Vereinsfarben der Hausherren.

Vor Beginn | Kommen wir noch zum Mann an der Pfeife: Benjamin Brand aus Unterspiesheim wird die Begegnung leiten. Unterstützt wird er von Christof Günsch und Jonas Weickenmeier. Bei den Trainern steht als vierter Offizieller Patrick Hanslbauer.

Vor Beginn | Edin Terzic und Borussia Dortmund, nach der Vorbereitung bleiben hier noch viele Fragezeichen. Die ersten drei Testspiele konnte man gewinnen, auch ein 2:0 gegen Dresden war dabei, das gegen 1860 zum Auftakt ja verloren hat. Aber dann kamen zuletzt zwei Härtetests gegen Valencia (1:3) und Villareal (0:2). In beiden Spielen konnte Dortmund nicht wirklich überzeugen.

Vor Beginn | 1860 hatte schon ein Pflichtspiel, von Langeweile konnte hier keine Rede sein: Mit 4:3 gewann man den Saisonauftakt bei Dynamo Dresden. Nach einer 3:0 fing man sich aber drei Tore in zwölf Minuten. Es gibt also Schatten, die Abwehr hat am Ende nicht mehr diszipliniert verteidigt, wirkte anfällig. Licht hingegen ist die Offensive: Bär schoss kurz nach seiner Einwechslung einen Doppelpack und hat sich so enorm für das heutige Pokalspiel empfohlen.

vor Beginn | Dortmund hatte noch kein Pflichtspiel, dennoch gibt es an dieser Aufstellung einiges anzumerken. Haller fehlt im Sturm, nach seiner Tumor-Diagnose soll die OP sehr gut verlaufen sein, fürs Erste wird er aber keine Alternative darstellen. In der Abwehr setzt Terzic auf eine Viererkette. Dafür muss Hummels auf die Bank, der äußerst fit aus dem Urlaub gekommen ist. Auch Brandt nimmt erst einmal auf der Bank platz. Dafür läuft der BVB nicht mit zwei Spitzen auf, sondern mit Moukoko im Zentrum und Malen und Adeyemi als Außenstürmer. Für Morey, der sich nach seiner Horror-Verletzung langsam wieder rankämpft, sind heute keine Minuten drin: Er steht nicht im Kader.

Vor Beginn | Köllner stellt auf diesen Positionen im Vergleich zum Saisonauftakt um: Belkahia bleibt draußen, dafür rückt Morgalla von der rechten Abwehr in die Innenverteidigung. Rechts steht jetzt Lannert. Im Mittelfeld geht Kobylanski raus, dafür kommt Bär rein. Das bedeutet zugleich eine Umstellung der Formation: Aus einem 4-5-1 wird ein 4-4-2 mit Lakenmacher und Bär vorne drin.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal zwischen 1860 München und Borussia Dortmund.

1860 München vs. BVB: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von 1860-Coach Michael Köllner:

Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Steinhart-Rieder, Tallig, Deichmann, Lex - Bär, Lakenmacher

BVB-Trainer Edin Terzic setzt auf folgende Aufstellung:

Kobel - Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Dahoud, Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi

1860 München vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

In vier Duellen im DFB-Pokal zwischen dem TSV 1860 und Borussia Dortmund setzten sich die Westfalen dreimal durch, zuletzt in der zweiten Runde 2013/14 mit 2-0 n.V. in der Münchner Allianz Arena durch Tore von Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan, was gleichzeitig das letzte Pflichtspielduell der beiden Teams war.

Den einzigen Pokalerfolg gegen Dortmund feierte 1860 München beim zuvor einzigen Erstrundenduell sowie beim zuvor einzigen Pokalduell, das im Grünwalder Stadion stattfand. 1963/64 gab es einen 2-0-Sieg. Am Ende der Saison holten die Löwen zum zweiten und letzten Mal den DFB-Pokal und kamen ein Jahr später bis ins Endspiel im Europapokal der Pokalsieger (0-2 gegen West Ham United).

Dortmund gewann sechs der letzten sieben Pflichtspiele gegen den TSV 1860 (1U) und kassierte dabei nur drei Gegentore. Den letzten Löwensieg gab es im Februar 2001 bei einem 1-0 im Münchner Olympiastadion unter Trainer Werner Lorant, das Tor erzielte Thomas Häßler.

Vor dem Achtelfinal-Aus gegen den Zweitligisten St. Pauli (1-2) in der vergangenen Saison hatte Dortmund acht Pokalspiele in Folge gewonnen und war 29 Mal in Folge nicht gegen ein unterklassiges Team ausgeschieden, zuvor zuletzt 2010 in der 2. Runde gegen Drittligist Offenbach.

Bei den letzten 16 Pokalteilnahmen schied Dortmund nie in der ersten Runde aus, zuletzt 2005 mit 1-2 bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Das ist laufender Vereinsrekord, nur die Bayern (26 Teilnahmen) haben aktuell eine längere Serie.

Dortmund traf in den letzten 24 Pokalspielen immer, letztmals nicht 2016 im Finale gegen den FC Bayern<br /> (0-0 n.V. 3-4 i.E.) – nur Leverkusen (25) hat aktuell eine längere Serie. Der Vereinsrekord steht bei 30 Partien (1983 bis 1992).

Borussia Dortmund ließ in der Pokalsaison 2021/22 pro Spiel nur 0.4 Expected-Goals-Against zu – Tiefstwert unter allen 64 Mannschaften. Bei 8.7 Expected Goals erzielte der BVB in der vergangenen Pokalsaison nur sechs Tore und blieb bei einer Differenz von -2.7 hinter den Erwartungen zurück, das übertraf nur Köln (-3.0). Der TSV 1860 landete mit -2.4 auf dem viertletzten Platz in diesem Ranking.

Mit zwei Toren und drei Vorlagen beim 6-3 gegen Dortmund II im Grünwalder Stadion sorgte Marcel Bär am letzten Spieltag der vergangenen Drittligasaison dafür, dass sich der TSV 1860 über Platz vier für den DFB-Pokal qualifizierte. Das war das einzige Mal, dass 2021/22 in der 3. Liga ein Spieler an fünf Toren direkt beteiligt war.

1860-Trainer Michael Köllner kassierte beim 0-7 bei Borussia Dortmund im September 2018 mit dem 1. FC Nürnberg in der Bundesliga seine höchste Pflichtspielniederlage als Proficoach.

Edin Terzic kehrt auf die Dortmunder Trainerbank zurück, seine letzten acht Pflichtspiele hatte er alle gewonnen, darunter das Pokalfinale 2021 gegen Leipzig. Er gewann seine ersten fünf Pokalspiele als BVB-Coach, mehr schaffte nur Horst Köppel zwischen 1988 und 1989 (sieben Spiele).

1860 München vs. BVB im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Eine kleine Stichelei gegen den ungeliebten Lokalrivalen wollte sich Stefan Lex nicht entgehen lassen. "Ich glaube, es gibt keine bessere Mannschaft in Deutschland, über die ich reden will", sagte der Sechzig-Kapitän vor dem Pokalkracher gegen Borussia Dortmund.

So viel ist sicher: Wenn heute Abend der BVB im Stadion an der Grünwalder Straße gastiert, ist es für 1860 München das Spiel des Jahres. Auch wenn es eben nicht der FC Bayern ist, der nach Giesing kommt.

Ein "Riesen-Highlight", versichert Lex, sei dies für die Mannschaft. Und nicht nur für die. Nach schwierigen Jahren ist der Hype um 1860 auf einmal wieder zu spüren. Die Löwen gelten in der dritten Liga nach zuletzt zwei vierten Plätzen als Aufstiegsfavorit Nummer eins, haben sich im Sommer gezielt verstärkt. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Dynamo Dresden ist die Euphorie groß.

Bei den Löwen könnte alles so schön sein. Doch Sechzig will einfach nicht zur Ruhe kommen. Alleine in diesem Sommer jagt ein Streit den nächsten: Plagiat von Fan-Artikeln, das Testspiel gegen Saudi-Klub Newcastle United, der Akkreditierungsentzug für ein Fanportal, die schier endlos wirkende Diskussion um das richtige Stadion. Die Liste ließe sich noch weiter fortführen.

Gegenüber stehen sich wie eigentlich immer der Verein, angeführt von dem bei den Fans beliebten Präsidenten Robert Reisinger, und die Unternehmensseite rund um Investor Hasan Ismaik und Geschäftsführer Günther Gorenzel. Immer wieder geraten die Fronten aneinander - und Trainer Michael Köllner dazwischen.

Der 52-Jährige äußert sich hin und wieder gerne zu Themen außerhalb des Sports, was Reisinger nicht unbedingt gefällt. "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold", kommentierte er vielsagend im Münchner Merkur. Er finde es "gut, dass jetzt die Saison anfängt", dann könne Köllner sich wieder "auf das Wesentliche" konzentrieren.

Der erwiderte zwar, er wolle seinen "Mund nicht halten", doch das Wesentliche, so wird es auch Köllner sehen, ist in diesem Moment das Pokalspiel gegen Dortmund. "Für den ganzen Verein ist das ein absolutes Highlight", sagte der ehemalige Club-Trainer in der AZ, wollte aber auch keine allzu große Hoffnung schüren: "Da müssen viele Dinge zusammenkommen: Wir müssen über uns hinauswachsen, der BVB darf keinen allzu guten Tag erwischen."

Diese "Stolpergefahr" bestehe für den Favoriten natürlich immer. "Darüber denken wir aber nicht nach", sagte der neue, alte BVB-Trainer Edin Terzic vor dem ersten Pflichtspiel der Saison: "Dieser Wettbewerb ist uns sehr wichtig". Den monatelangen Ausfall von Neuzugang Sebastien Haller gelte es laut Terzic bestmöglich zu kompensieren: "Wir haben in der Vergangenheit auch ohne Stoßstürmer erfolgreichen Fußball gespielt."

Die Münchner Marschroute ist indes klar. "Wir wollen denen Paroli bieten, solange es geht", sagte Lex. Köllner betonte, es brauche einen "Hexenkessel" um den BVB zu bezwingen. Das Grünwalder Stadion scheint dafür prädestiniert. Vor 58 Jahren trafen die beiden Mannschaften zum bislang einzigen und letzten Mal für ein Pokalspiel in Giesing aufeinander. Der Sieger? 1860.

Quelle: SID

