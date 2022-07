RB Leipzig vs. FC Bayern München live: Der Supercup heute im LIVE-TICKER - 0:3

Bayern München und RB Leipzig spielen heute um den Supercup. GOAL begleitet das Spiel am Samstagabend im LIVE-TICKER.

Die Zeit der Testspiele ist vorbei! Heute Abend geht es zwischen Meister FC Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig um den ersten Titel der Saison 2022/23. In der Leipziger Red Bull Arena wird das Spiel um den Supercup um 20.30 Uhr angepfiffen.

RB Leipzig vs. FC Bayern München live: Der Supercup heute im LIVE-TICKER

RB Leipzig - FC Bayern München 0:3 Tore 0:1 Musiala (14.), 0:2 Mane (31.), 0:3 Pavard (45.) Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Klostermann, Henrichs, Kampl, Laimer - Szoboszlai - Forsberg, Nkunku Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Müller, Musiala - Gnabry, Mane Gelbe Karten Simakan (36.) / -

RB Leipzig vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Tooooor! RB Leipzig - FC BAYERN MÜNCHEN 0:3. Es schließen sich zwei Ecken in Folge an. Die zweite wird auf der linken Seite kurz ausgeführt. Den Rasenballern fehlt es an Handlungsschnelligkeit, Zugriff bekommen sie erneut nicht. Jamal Musiala ist aber bereits im Sechzehner, legt für Benjamin Pavard auf, der aus zentralen acht Metern mit dem linken Fuß einschießt.

TOOOR! RB Leipzig - FC Bayern 0:3 | Torschütze: Pavard

44. | Jetzt kommt der Meister mal wieder zum Abschluss. Der Distanzschuss von Marcel Sabitzer aus zentraler Position wird abgefälscht.

42. | Ohne Mühe kontrollieren die Gäste das Geschehen auf dem Platz. Der FC Bayern kann seinen Einsatz dosieren, zieht das Spiel bislang nach den eigenen Vorstellungen auf, tut aber auch viel dafür. Dem Kontrahenten wird weiter kein Raum zur Entfaltung gegeben.

39. | Eine nennenswerte Reaktion der Messestädter bleibt aus. Die Sachsen haben mehr mit sich zu tun, als dass sie dem Gegner in irgendeiner Form gefährlich werden könnten.

37. | Um den fälligen Freistoß in ganz leicht nach links versetzter Position darf sich Marcel Sabitzer kümmern. Dessen Rechtsschuss bleibt an der Leipziger Mauer hängen.

36. | Nach einem Foul von Mohamed Simakan an Jamal Musiala kramt Schiedsrichter Robert Schröder erstmals an diesem Abend den gelben Karton hervor.

RB Leipzig vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

34. | Den Rasenballern bietet sich mal eine Freistoßgelegenheit auf dem linken Flügel. Dominik Szoboszlai haut die Kugel von dort draußen direkt mit dem rechten Fuß drauf. Manuel Neuer reißt die Fäuste hoch und boxt das Spielgerät weg.

33. | In der Red Bull Arena macht sich Ernüchterung breit. Das hatte man sich in Leipzig anders vorgestellt. Doch der FC Bayern ist drückend überlegen und führt auch in der Höhe verdient.

31. | Jamal Musiala steckt den Ball auf links im richtigen Moment in Richtung Serge Gnabry durch. Dieser hat Raum und Zeit, passt flach in die Mitte, wo auch Sadio Mane gänzlich ohne Gegenspieler ist und aus fünf Metern mit dem linken Fuß einschießt. Der Neuzugang vom FC Liverpool markiert sein erstes Pflichtspieltor für den Rekordmeister. Selten wurde es ihm so einfach gemacht.

TOOOR! RB Leipzig - FC Bayern 0:2 | Torschütze: Mane

30. | RB kommt nicht geordnet über die Mittellinie. Allenfalls fliegt mal ein langer Ball dorthin. Der wird stets leichte Beute der Münchener.

28. | Mitunter schieben die Gäste auch extrem weit hinten raus, stehen mit allen Feldspielern weit in der gegnerischen Hälfte und gehen ganz früh drauf. So kommen die Hausherren gar nicht erst zur Entfaltung

26. | Tatsächlich versuchen die Sachsen jetzt auch, wieder aktiver vorzugehen. Doch so richtig kommen die Roten Bullen nicht zur Geltung. Die Bälle gehen zu schnell wieder verloren.

24. | In dieser Phase steht Leipzig recht passiv hinten drin, bekommt so kaum Zugriff. Entsprechend ungünstig entwickelt sich gerade die Zweikampfquote. Auf Dauer kann das Domenico Tedesco nicht gefallen.

22. | Aufmerksam halten die Münchener Ausschau nach Lücken. In der Tat tut sich da immer mal etwas auf, doch in diesen Situationen fehlt es dem Rekordpokalsieger an der Präzision.

19. | Danach übernehmen die Gäste wieder die Kontrolle, ohne sich dabei ein Bein auszureißen. Der Energieanfall der Rasenballer scheint erst einmal vorbei zu sein.

17. | Die ersten Eindrücke bestätigen sich bei Ansicht der Videoaufzeichnungen. Dem Tor also bleibt die Anerkennung verwehrt.

16. | Schnell eröffnet sich den Leipzigern die Chance zum Ausgleich. Christopher Nkunku hat halbrechts im Strafraum freie Bahn, trifft mit seinem Rechtsschuss flach ins lange Eck. Doch den Fans bleibt der Jubel im Halse stecken, denn beim Zuspiel von Mohamed Simakan steht der Stürmer im Abseits.

14. | Bei der nachfolgenden Ecke von der rechten Seite bekommen die Sachsen die Angelegenheit nicht entschlossen geklärt. Konrad Laimer möchte keinen Elfmeter riskieren. So spielt Lucas Hernandez kurz quer auf Jamal Musiala. Halbrechts in der Box hat dieser mit einem Rechtsschuss Erfolg, trifft flach ins Tor.

TOOOR! RB Leipzig - FC Bayern 0:1 | Torschütze: Musiala

13. | Joshua Kimmich steckt den Ball auf halbrechts sehr gut in den Sechzehner zu Benjamin Pavard durch. Dessen flache Hereingabe klärt Marcel Halstenberg zur Ecke.

10. | Dennoch machen die jüngsten Szenen den Rasenballern Mut. Die Hausherren mischen nun besser mit. Jetzt feuert Benjamin Henrichs aus der zweiten Reihe, verfehlt aber das Ziel.

9. | Im Anschluss an die erste Leipziger Ecke regelt das Dayot Upamecano im eigenen Sechzehner, gerät dabei mit Mohamed Simakan aneinander, der zu Boden geht. Im Hintergrund wird das überprüft - letztlich ohne Folgen.

8. | Manuel Neuer ist ganz weit draußen nahe der Seitenlinie unterwegs. Die Abstimmung mit Dayot Upamecano passt nicht. Christopher Nkunku profitiert davon, stürmt Richtung Grundlinie und flankt. Neuer hetzt zurück, doch Marcel Sabitzer hilft, klärt die Hereingabe zur Ecke.

6. | Wegen eines Fouls von Kevin Kampl an Sadio Mane eröffnet sich den Münchenern eine erste Standardsituation in aussichtsreicher Position. Den Freistoß führt Joshua Kimmich im linken Halbfeld aus, spielt den Ball mit Zug zum Tor. Auf Höhe des zweiten Pfostens erwischt Sadio Mane die Kugel nicht voll.

5. | Nach wie vor lässt der FC Bayern den Ball laufen - zur Not eben auch hinten rum. Manuel Neuer wird fleißig eingebunden. Mehr tut sich bislang noch. Die Leipziger beschränken sich darauf, erst einmal hinten gut zu stehen.

3. | Zunächst nehmen sich die Gäste der Sache an, führen den Ball überwiegend in ihren Reihen. Noch schafft es der Rekordmeister aber nicht in Strafraumnähe.

2. | Thomas Müller bestreitet übrigens sein zwölftes Supercupspiel, ist damit jetzt alleiniger Rekordhalter. Sieben Titel hat der 32-Jährige dabei gewonnen und insgesamt fünf Tor erzielt. Letzteres wird einzig von Robert Lewandowski (7) übertroffen.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen an. Bei bewölktem Himmel zeigen die Thermometer in Leipzig 19 Grad an. Mit Niederschlägen wird im Spielverlauf nicht gerechnet.

RB Leipzig vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Robert Schröder. Der 36-jährige Referee darf erstmals ein Supercup-Endspiel leiten, wird dabei unterstützt von den Assistenten Jan Neitzel-Petersen und Rene Rohde. Als vierter Offizieller verrichtet Patrick Ittrich seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn | Darüber hinaus reagiert man auf das Thema in Leipzig gereizt, weil der FC Bayern dem Ligakonkurrenten in letzter Zeit nicht nur Julian Nagelsmann, sondern auch Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer abgeworben hat. Aber natürlich ist das auch ein Beleg für die gute Arbeit, die in der Messestadt geleistet wird. Und die Rasenballer wurden dafür auch stets fürstlich mit jeweils zweistelligen Millionenbeträgen entlohnt - auch übrigens für den Trainer.

Vor Beginn | Es geht also um eine Trophäe, die sich mal eben in einer Partie gewinnen lässt. Darüber hinaus erhält das Duell Brisanz durch das Thema Konrad Laimer. Unbestritten ist, dass Julian Nagelsmann große Stücke auf den Salzburger hält. Und auch der Mittelfeldspieler selbst würde gern nach München wechseln. Allerdings wollen die Sachsen den Mann ungern ziehen lassen - ganz sicher nicht um jeden Preis. Doch natürlich geht es hier letztlich ums Geld - und die Tatsache, dass Laimer nur noch ein Jahr Vertrag hat und dann ablösefrei gehen könnte.

Vor Beginn | In den vergangenen sechs Jahren ging dieser Titel fünf Mal nach München. Da funkte 2019 einzig mal Borussia Dortmund dazwischen. 2020 und 2021 war dann wieder die Truppe aus der bayerischen Landeshauptstadt dran. In der Geschichte dieses Wettbewerbs zog das Team von der Isar in sieben Finals den Kürzeren. Die Leipziger spielen dagegen erstmals überhaupt um diesen Titel.

Vor Beginn | Traditionell fordert im nationalen Supercup der Pokalsieger den Meister heraus. Das tut RB Leipzig nach dem ersten großen Titelgewinn, könnte also auf dem Briefkopf des Vereins umgehend für Zuwachs sorgen. Viel Platz gibt es da aufseiten des FC Bayern nicht. Der Klub ist ja nicht nur Rekordmeister und -pokalsieger, auch den Supercup haben die Münchener bereits zehn Mal gewonnen - inklusive inoffizieller Austragungen -, stehen hier ebenfalls ganz vorn in Liste.

Vor Beginn | Bei den Gästen hat zumindest eine Neuverpflichtung einen Platz in der Anfangsformation ergattert. Es handelt sich um Sadio Mane vom FC Liverpool. Für Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch und Rückkehrer Joshua Zirkzee hatte Julian Nagelsmann dagegen lediglich einen Platz auf der Bank. Mathys Tel fehlt noch im Kader.

Vor Beginn | Für den FC Bayern München stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Rasen: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer, Müller, Musiala - Gnabry, Mane.

Vor Beginn | Aufseiten der Hausherren verzichtet Domenico Tedesco in seiner Startelf auf Neuzugänge. Da werden also ausnahmslos bewährte Kräfte am Werk sein. Neue Namen finden sich daher einzig auf der Bank - mit Xaver Schlager (Wolfsburg) und Torwart Janis Blaswich (Alemelo).

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. RB Leipzig geht das erste Pflichtspiel der Saison in dieser Besetzung an: Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Klostermann, Laimer, Kampl, Henrichs, Szoboszlai, Forsberg - Nkunku.

Vor Beginn | Hallo und herzlich Willkommen zum LIVE-TICKER der Partie um den DFL-Supercup zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Ab 20.30 Uhr rollt der Ball in der Red Bull Arena.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von RB-Trainer Domenico Tedesco:

Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Klostermann, Henrichs, Kampl, Laimer - Szoboszlai - Forsberg, Nkunku

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt auf folgende Startelf:

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Müller, Musiala - Gnabry, Mane

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Supercup heute

Die Warnungen der Experten ließen Julian Nagelsmann vor dem ersten "Finale" der Saison ziemlich kalt, die Bürde der Millionen-Transfers trägt der Trainer des FC Bayern lässig wie einen schicken Zweireiher. "Ich weiß gar nicht, wovor die mich alle warnen. Irgendwie gibt es wohl apokalyptische Züge. Ein wilder Sturm zieht auf, den ich noch nicht gesehen habe", sagte ein belustigter Nagelsmann. Der Druck von außen sei dem Coach "relativ piepegal".

Der 35-Jährige, so sagte er, fordere von sich selbst am meisten - so auch vor dem Pflichtspielauftakt im Supercup am Samstag bei Nagelsmanns Ex-Klub, dem Pokalsieger RB Leipzig. Natürlich soll dort der erste Pokal der Saison her. Fast noch wichtiger scheint aber, der Konkurrenz gleich zu demonstrieren, dass trotz des Abgangs von Robert Lewandowski in Sachen Meisterschaft nichts, aber auch gar nichts zu holen ist.

"Das ist ein wichtiges Spiel, weil es ein Titel ist, aber auch als Statement", sagte Nagelsmann. Die Sachsen seien "ein hungriger junger Verein, der versucht, natürlich immer am Status von Bayern München zu kratzen". Folglich sei es wichtig, "ein kleines Statement zu setzen und seine Stärke zu zeigen".

Gleichzeitig wird es die erste richtige Bewährungsprobe für die Star-Zugänge um Sadio Mane und Matthijs de Ligt. Gerade die Verpflichtung des Niederländers von Juventus Turin für 70 Millionen Euro war teils kritisch beäugt worden. So sei der Verteidiger, wie Ex-Nationalspieler Didi Hamann in seiner Sky-Kolumne schrieb, "den Beweis noch schuldig, dass er eine Abwehr wie die von Bayern München führen kann. Ich wäre da etwas zurückhaltend und vorsichtig."

Von Mane, der vom FC Liverpool kam, zeigte sich Nagelsmann höchst angetan und stelle ihm nach starker Trainingswoche einen Startelfeinsatz in Aussicht. Es sei schlichtweg zu merken, wie Mane "den Spannungsbogen aufbaut und wie aktiv er im Training ist, wie viel er coacht. Da sieht man, dass er weiß, dass er gebraucht wird, wenn es wichtig wird. Ich bin mir sicher, dass er ein sehr gutes Spiel machen wird." Womöglich gar auf der Lewandowski-Position im Sturmzentrum, auf der vielleicht sogar noch etwas passieren könnte.

Angesprochen auf die jüngste Kritik des RB-Geschäftsführers Oliver Mintzlaff, jener hatte zuletzt angeregt, "dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen", wiegelte Nagelsmann gekonnt ab. Auch nach seinem eigenen Abgang und den Transfers von Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer habe er "ein sehr gutes Verhältnis zum Olli", so Nagelsmann: "Wir telefonieren sehr häufig. Alles in bester Ordnung." Quelle: SID