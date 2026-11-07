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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images
Tim Ursinus

Weil er nicht von Jürgen Klopp nominiert wurde: Trainer hofft auf Enttäuschung von DFB-Star

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Trainer Urs Fischer vom 1. FSV Mainz 05 hat sich mit überraschenden Worten zur Nichtnominierung von Nadiem Amiri für die deutsche Nationalmannschaft geäußert.

Der Coach der Nullfünfer erhofft sich nämlich einen positiven Nebeneffekt vom Fehlen des Mittelfeldspielers im DFB-Team. "Ich hoffe, dass Nadiem enttäuscht war. Jetzt muss er mit seinen Leistungen zeigen: Jetzt erst recht! Die Einstellung ist doch das Wichtigste", sagte er im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern München am Samstag.

Amiri hinkt, wie die komplette Mainer Mannschaft, derzeit seiner Top-Form hinterher. Zuletzt kassierten die Rheinhessen drei Niederlagen in Folge, darunter auch das bittere Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Zweitligist VfL Bochum. Mit einer Ausbeute von zehn Punkten aus acht Spielen befindet sich das Fischer-Team vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister aber noch im gesicherten Tabellen-Mittelfeld der Bundesliga (10.).

Nadiem Amiri stand im ersten Kader von Jürgen Klopp

Nach seiner fulminanten Saison 2025/26 (17 Tore, vier Assists), woraus eine Berufung für den WM-Kader von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann resultierte, hat Amiri in dieser Saison bislang vor allem in der Bundesliga deutlich weniger offensiven Output. Gerade einmal eine Torvorlage sprang in acht Einsätzen heraus. Beim Pokal-Aus in Bochum fehlte er mit Knieproblemen, nachdem der Kapitän beim 9:0-Sieg gegen den unterklassigen VfB Krieschow in Runde eins mit vier Scorerpunkten geglänzt hatte.

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Nagelsmann-Nachfolger Jürgen Klopp hatte Amiri bei seinem ersten Lehrgang noch für seinen ersten Kader berücksichtigt. Der Mittelfeldspieler stand beim 1:1 bei der Niederlande, gleichzeitig das Debüt des Bundestrainers, 80 Minuten lang auf dem Platz. Beim 0:1 gegen Griechenland schmorte er 90 Minuten auf der Bank.

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Für die anstehende Länderspielpause, wenn Deutschland zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase auf Serbien (13. November) und die Niederlande (16.11.) trifft, beschränkte sich Klopp auf einen Kader mit 24 Spielern.

Anstelle von Amiri bekamen im zentralen sowie offensiven Mittelfeld Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (alle FC Bayern München), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (FC Liverpool), Lennart Karl (ebenfalls FC Bayern München) und Neuling Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) den Vorzug.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images
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DFB-Team: Der Kader von Jürgen Klopp im Überblick

Position

Spieler

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Tor

Jonas Urbig (FC Bayern München)

Abwehr

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Nathaniel Brown (FC Bayern München)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Tom Bischof (FC Bayern München)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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