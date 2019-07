SC Weiche Flensburg vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - hier seht Ihr das Testspiel heute live

St. Pauli ist zum Testspiel in Flensburg zu Gast, das Duell zwischen dem Zweit- und dem Regionalligisten wird live übertragen. Goal erklärt Euch, wo.

Knapp zwei Wochen, bevor der FC Sankt Pauli in der 2. startet, steht das Testspiel gegen SC Weiche Flensburg aus der Regionalliga Nord an. Anpfiff ist heute Abend (Dienstag) um 19 Uhr im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg-Weiche.

Nach einem soliden neunten Platz in der vergangenen Zweitligasaison startete St. Pauli bereits Ende Juni in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die Ergebnisse der Hamburger waren dort allerdings bisher durchwachsen.

Einem 3:3 gegen FC Teutonia 05 folgte ein 3:0-Sieg gegen den und eine 2:3-Niederlage gegen WSG Swarovski Tirol. Gegen den Regionalligisten sollte noch mal ein gutes Ergebnis herausspringen, ehe es zum letzten Vorbereitungsspiel beim geht.

Verfolgt den Kultklub live im Testspiel gegen Weiche Flensburg! Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist und präsentiert Euch zudem die Aufstellungen.

SC Weiche Flensburg vs. FC St. Pauli: Die Daten zum Testspiel

Duell SC Weiche Flensburg vs. FC St. Pauli Datum Di., 16. Juli 2019 | 19 Uhr Ort Manfred-Werner-Stadion, Flensburg-Weiche Zuschauer 4.000 Plätze

SC Weiche Flensburg vs. FC St. Pauli: Wird das Testspiel heute Abend live im TV gezeigt?

Wer heute Abend live im Fernsehen verfolgen wollte, wie sein Team für die kommende Saison gerüstet ist, wird enttäuscht. Flensburg gegen St. Pauli wird nicht live im TV gezeigt.

Weder das Free-TV noch das Pay-TV sicherten sich die Rechte an der Übertragung des Testspiels. St.-Pauli-Fans müssen somit bis zum 29. Juli warten, bis ihr Team wieder im Fernsehen gezeigt wird. Dann überträgt Sky den Auftakt der gegen Arminia Bielefeld.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Testspiel heute Abend trotzdem live zu verfolgen. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

SC Weiche Flensburg vs. FC St. Pauli: Das Testspiel heute Abend im LIVE-STREAM schauen - wie geht das?

Der Streaming-Anbieter Sporttotal sorgt für Aufatmen bei allen Nordlichtern! Die Partie heute Abend zwischen Flensburg und St. Pauli wird nämlich live und in kompletter Länge bei sporttotal.tv übertragen.

Die Plattform, die vom DFB und dem Technologie-Unternehmen Wige Media ins Leben gerufen wurde, zeigt des Öfteren Veranstaltungen aus dem deutschen Amateursport live. Und das Beste dabei: Die Streams sind absolut kostenlos, da sich die Webseite durch Werbeeinnahmen finanziert.

Beginn der Übertragung ist kurz vor Anpfiff. Unter diesem Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

SC Weiche Flensburg vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen

St. Pauli hat sich für die kommende Spielzeit mit den Neuzugängen Luca Zander (von II), Rico Benatelli (von ) und Borys Tashchy (vom ) verstärkt. Wer davon gegen Flensburg in der Startaufstellung stehen wird, erfahrt Ihr hier, sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Für die neuesten Infos könnt Ihr Euch später noch mal reinklicken.

FC St. Pauli: Der Sommerfahrplan