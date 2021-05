Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-Ticker - die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt am 38. Spieltag Wehen Wiesbaden Aufsteiger Dynamo Dresden. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der 3. Liga steht am heutigen Samstag, 22. Mai , bereits der letzte Spieltag auf dem Programm. Unter anderem kommt es zum Duell zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden . Das Spiel wird um 13.30 Uhr in der Brita-Arena angepfiffen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Partien am 38. Spieltag der 3. Liga ist bei Wehen Wiesbaden gegen Dynamo Dresden etwas die Luft raus - für beide Mannschaften geht es um nicht mehr viel.

Zum Glück, wird man im Lager von Dynamo Dresden sagen, machte der Klub doch bereits am vergangenen Spieltag den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Jetzt geht es darum, sich heute standesgemäß aus der 3. Liga zu verabschieden.

Wehen Wiesbaden spielte eine starke Saison. Vor dem letzten Spieltag belegen die Hessen den sechsten Tabellenplatz.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo Wehen Wiesbaden gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Dazu gibt es hier unmittelbar vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden live: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Begegnung SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, 38. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai Anstoß 13.30 Uhr Ort Brita-Arena

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

In der Bundesliga sind der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN zum allergrößten Teil für die Live-Übertragungen der Spiele zuständig, in der 3. Liga sind es zwei andere Anbieter, die für eine komplette Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sorgen: Magenta Sport und die ARD .

Magenta Sport zeigt alle 380 Saisonspiele der 3. Liga als Einzelspiel , finden mehrere Spiele gleichzeitig statt, bietet der Bezahlsender der Telekom auch eine Konferenz an.

Auf den 3. Programmen werden hauptsächlich samstags bis zu drei Partien pro Spieltag live im Free-TV übertragen. Wie sieht es heute mit dem Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden aus? Kommt es auch im Free-TV?

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV: Keine Übertragung im Free-TV

Die etwas weiter oben gestellte Frage müssen wir mit einem Nein beantworten! Wehen Wiesbaden gegen Dynamo Dresden gehört heute nicht zu den drei Spielen, die live im Free-TV gezeigt werden. Wegen vieler anderer Begegnungen, in denen es noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga und den Abstieg geht, ist diese Entscheidung verständlich.

Folgende Spiele der 3. Liga werden heute live im Free-TV gezeigt:

Hansa Rostock - VfB Lübeck (NDR, MDR)

FC Ingolstadt - 1860 München (BR)

Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen (WDR)

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im Pay-TV sehen

Live und exklusiv könnt Ihr Wehen Wiesbaden gegen Dynamo Dresden heute nur bei Magenta Sport sehen.

Die Übertragung mit Moderator Cedric Pick und Kommentator Mike Münkel beginnt um 13.15 Uhr . Zu diesem Zeitpunkt startet auch die Konferenz mit allen zehn Spielen des letzten Spieltags.

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Bei Magenta Sport könnt Ihr Wehen Wiesbaden gegen Dynamo Dresden auch im LIVE-STREAM sehen.

Für Smartphone und Tablet gibt es die kostenlose Magenta-Sport-App im Play Store und im Apple Store . Am Computer ist der LIVE-STREAM über alle gängigen Browser (Firefox,Chrome, Safari,Edge) abrufbar.

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: So funktioniert Magenta Sport

Um die Übertragungen bei Magenta Sport sehen zu können, müsst Ihr vorher ein Abo abschließen.

Kunden der Telekom erhalten Magenta Sport für ein Jahr kostenlos und bezahlen erst ab dem 13. Monat. Dann werden 4,95 Euro pro Monat fällig. Magenta Sport ist aber auch ohne bestehenden Telekom-Vertrag buchbar. Es werden ein Monatsabo (16,95 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (9,95 Euro pro Monat) angeboten.

Magenta Sport ist auf dem heimischen Fernseher, online auf www.magentasport.de und mit der App auf dem Smartphone oder Tablet zu empfangen.

Hier findet Ihr eine Übersicht über die aktuellen Angebote!

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

So geht Wehen Wiesbaden in die Partie:

Boss - Lankford, Medic, Carstens, Niemeyer - Chato - Hollerbach, Wurtz, Korte, Maurice Malone - Nilsson

Diese Elf geht für Dynamo Dresden an den Start:

Broll - Kade, Ehlers, Kwadwo - Königsdörffer, Will, Stark, Jonathan Meier - Vlachodimos - Daferner, Sohm

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER bei Goal

Goal bietet zum Drittligaspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Dresden einen LIVE-TICKER an. Dieser ist garantiert kostenlos!

Hier geht's zum LIVE-TICKER Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden.

Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick