Wegen seiner Erkrankung: Jamal Musiala warnte DFB-Stars offenbar vor der WM

Nach seinen beiden Zusammenbrüchen in der Vorbereitung auf die neue Saison befindet sich Jamal Musiala vom FC Bayern München auf dem Weg der Besserung. Dahingehend wurden nun Details enthüllt.

Wie die Sport Bild berichtet, hat der Offensivspieler seine sogenannten Absence-Anfälle wieder in den Griff bekommen. Demnach habe die Ende August vorgenommene Umstellung seiner Medikation wie erhofft angeschlagen, nachdem Musiala in den Testspielen des deutschen Rekordmeisters gegen den 1. FC Heidenheim und RB Leipzig aufgrund von Bewusstseinsstörungen infolge neurologischer Dysfunktionen zusammengebrochen war.

Obwohl sich Musialas Situation wieder normalisiert hat und auch die Formkurve in der noch jungen Spielzeit kontinuierlich nach oben zeigt, werde er weiterhin medizinisch begleitet. Der 23-Jährige befinde sich mit Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne in einem engen Austausch, der inzwischen einer seiner wichtigsten Vertrauenspersonen an der Säbener Straße sei.

Hahne betreut Musiala dem Bericht zufolge auch während seiner Abstellung bei der deutschen Nationalmannschaft und steht regelmäßig mit den Neurologen, die sich um die Dosierung der Medikamente kümmern, im Austausch. Auch FCB-Arzt Dr. Peter Ueblacker sei in den Prozess eingebunden.

Derweil veröffentlichte die Sport Bild auch Details zu Musialas Umgang mit dessen Erkrankung. Seine Teamkollegen beim FC Bayern wüssten bereits seit Monaten Bescheid. Auch seine Mitspielern im DFB-Team habe er vor der Weltmeisterschaft rechtzeitig informiert und vor möglichen Anfällen gewarnt. Er habe ihnen erklärt, was passieren würde und wie sie anschließend reagieren müssten. Gleiches gelte für die Neuzugänge der Münchner. Darunter Ismael Saibari, der bei Musialas Zusammenbruch gegen Leipzig als Erstes zu seinem neuen Offensivpartner geeilt war.

In welchem Kader von Jürgen Klopp steht Jamal Musiala?

Im Trainingsalltag appelliere Musiala hingegen darauf, möglichst normal behandelt zu werden. Musiala lasse keine Einheit aus und beanspruche keine Sonderbehandlung. Ein individuelles Training, um seine Erkrankung zu kontrollieren, würde es nicht geben. Außerdem spiele Musiala nun in seiner Freizeit Golf, um einen mentalen Ausgleich zu schaffen.

Für Musiala geht es in der XXL-Länderspielpause nun darum, weiter Spielpraxis zu sammeln. Als einer von wenigen Spielern wird er beiden Kadern von Jürgen Klopp angehören, wenn es für das DFB-Team in der Nations League gegen die Niederlande, Griechenland (zweimal) und Serbien geht. Vor dem Lehrgang hatte sich der neue Bundestrainer mit Musiala zu einem persönlichen Gespräch an der Säbener Straße getroffen.