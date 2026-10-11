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Tim Ursinus

Wegen Michael Olise: Boss des FC Bayern wendet sich an Real Madrid

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M. Olise

Der FC Bayern will noch lange an Michael Olise festhalten. Selbst potenzielle Offerten von Real Madrid und Co. sorgen für keine Sorgenfalten.

Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München spricht rund um den Vertragspoker mit Michael Olise Klartext. Dabei wendet er sich auch an Real Madrid.

"Der FC Bayern ist ein Klub, der nicht verkaufen muss. Wir treffen unsere Entscheidungen aus der Stärke heraus. Michael Olise hat noch einen Vertrag bis 2029 bei uns", sagte Hainer bei Bild TV und betonte: "Ich wünsche mir und bin hoffnungsvoll, dass er irgendwann auch verlängert."

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Spekulationen über einen möglichen Abgang des Franzosen gegeben. "Ganz egal, ob Real Madrid oder wer auch immer angreift: Wir wissen uns ganz gut zu verteidigen. Der FC Bayern hat einiges zu bieten", ergänzte der 72-Jährige. Allen voran während der WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte dahingehend die Gerüchteküche gebrodelt. Angeblich sollen die Königlichen dazu bereit sein, bis zu 200 Millionen Euro für den Ausnahmekönner in die Hand zu nehmen.

In München wird indes an einer Ausdehnung des nach dieser Saison noch zwei Jahre laufenden Arbeitspapiers von Olise gearbeitet. Konkrete Gespräche fanden allerdings noch nicht statt, wie Sportvorstand Max Eberl am Rande des 2:2 gegen den FC Augsburg verriet. Hainer ist grundsätzlich aber zuversichtlich, eine Einigung mit der Spielerseite zu erzielen.

Schließlich fühle sich Olise "sehr wohl" bei den Bayern. "Als er zu uns kam, kannten ihn nur die Insider. Jetzt kennt ihn die ganze Fußballwelt", sagte er. Zudem sei die gemeinsame Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende erzählt. "Ich bin überzeugt, dass er eines Tages den Ballon d'Or gewinnt - vielleicht sogar schon in diesem Jahr."

Neuer Vertrag: So will der FC Bayern Michael Olise überzeugen

Zuletzt waren nach und nach Details durchgesickert, wie der FCB dem 24-Jährigen angeblich einen langfristigen Verbleib schmackhaft machen will. Fabrizio Romano berichtete etwa von einer Ballon-d'Or-Klausel, wonach Olise eine Bonuszahlungen erhielte, sollte er die begehrte Auszeichnung tatsächlich gewinnen.

Sky wurde indes deutlich konkreter. Demnach sollen die Bayern den französischen Nationalspieler mit einem bis 2032 gültigen Vertrag locken. Als mögliches Jahresgehalt stehen 25 Millionen Euro im Raum. Damit würde Olise in die Gehaltsregionen der Bestverdiener Harry Kane und Jamal Musiala vorstoßen. Aktuell soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Selbst bei Real Madrid soll man inzwischen davon ausgehen, dass der Offensivspieler dem deutschen Rekordmeister erhalten bleibt. Die Königlichen wird bereits seit geraumer Zeit großes Interesse an einem Transfer nachgesagt.

Extraordinary DOSB General AssemblyGetty Images

Michael Olise: Warum gibt es noch keine Gespräche?

Aus Olises Umfeld hieß es dem Vernehmen nach hingegen, dass er nur mit einer Ausstiegsklausel unterschreiben würde. Bereits bei seinem früheren Klub Crystal Palace hatte sich der hochveranlagte Offensivspieler eine solche Option gesichert. Der FC Bayern machte davon 2024 Gebrauch und verpflichtete Olise für 53 Millionen Euro. In seinem aktuellen Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel hingegen nicht enthalten.

Ehe die Bemühungen mit Olise intensiviert werden sollen, genießen die Verhandlungen mit Kane Vorrang. Der Vertrag des Engländers läuft am Saisonende aus. Die Gespräche mit dem Torjäger ziehen sich seit Wochen. Kane selbst hatte zuletzt aber Hoffnung auf ein baldiges Ende gemacht. "Wir sind ziemlich nah dran. Ich fühle mich wohl. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Verkündung geben wird", sagte der 33-Jährige und sprach von "offenen Diskussionen".

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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