Rund um Supertalent JJ Gabriel von Manchester United brodelt seit Wochen die Gerüchteküche. Auch der FC Bayern München soll Interesse zeigen. Doch angeblich gibt es interne Zweifel. Wie Sky berichtet, hat es bereits ein Treffen zwischen Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und der Spielerseite gegeben. Am Montag seien weitere Gespräche angesetzt gewesen.

Trainer Vincent Kompany sei außerdem ein großer Fan von Gabriel, der demnach trotz seiner erst 15 Jahre bei einem Wechsel unmittelbar für die Profis vorgesehen wäre. Allerdings würden die finanziellen Aspekte bei einer Verpflichtung eine große Hürde darstellen. Neben einer Ausbildungsentschädigung für die Red Devils wäre wohl ein hohes Gesamtpaket fällig, welches das Umfeld des Teenagers um Star-Berater Ali Barat fordere. Die Rede ist von einem Gehalt im einstelligen Millionenbereich und einem üppigen Handgeld.

Forderungen, auf die andere interessierte Topklubs dem Bericht zufolge ohne zu zögern eingehen würden. Dem Vernehmen nach verfolgen allen voran Real Madrid, der FC Barcelona und PSG die Situation von Gabriel genauestens. Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen haben sich laut Sky aus dem Rennen um den Offensivspieler verabschiedet.

Für Transfer: Warum JJ Gabriel einen anderen Pass beantragen muss

Ein weiteres Problem könnte indes bald aus der Welt geschafft sein. Mit Erreichen seines 16. Geburtstags am Dienstag kann Gabriel einen Stipendiatenvertrag in England unterzeichnen, einen Profivertrag jedoch erst mit 17 Jahren. Zu einem europäischen Verein dürfte er wegen der internationalen Transferregeln im Zuge des Brexits aber erst mit 18 wechseln. Die Herkunft seiner Eltern - Vater aus Irland, Mutter aus Zypern - stellt jedoch ein Schlupfloch dar. Gabriel will nach Informationen von Sky nun in Zypern einen Pass beantragen. Somit wäre bereits ein Wechsel im Januar möglich.

Ein Verbleib in Manchester ist hingegen so gut wie vom Tisch. Gabriel soll United sogar darum gebeten haben, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", hieß es dahingehend im Telegraph.

Michael Carrick äußerte sich unlängst kryptisch zu der Thematik: "Ich denke einfach, wir müssen in dieser ganzen Situation wirklich vorsichtig sein. Er ist ein Junge, er ist 15, und das Wichtigste für mich - und auch aus Sicht des Vereins - ist definitiv, auf unsere jungen Spieler zu achten. Ihr Wohlergehen, ihr Wohlbefinden, ihre öffentliche Präsenz. Und ich denke, wir alle müssen uns dessen in dieser Situation wirklich bewusst sein. Als Verein sind wir natürlich alle in diese Gespräche eingebunden. Ich denke einfach, wir müssen dabei sehr vorsichtig sein."

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Was hat JJ Gabriel bei Manchester United schon erreicht?

Gabriel spielt seit seinem elften Lebensjahr für den Nachwuchs der Red Devils und erzielte in der vergangenen Saison 23 Tore in 23 U18-Partien, woraufhin er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt wurde. Im August feierte er in einem Testspiel zudem sein Profidebüt und avancierte zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.

Für die U21 stehen in dieser Saison bereits vier Torbeteiligungen in zwei Partien zu Buche. Bei seinem Debüt in der Youth League schnürte Gabriel beim 5:0-Heimsieg gegen Sabah einen Dreierpack.