Wechsel ist perfekt: Dämpfer für den BVB auf dem Transfermarkt

Es hatte sich zuletzt bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Borussia Dortmund geht im Rennen um Hector Fort leer aus. Der FC Barcelona bestätigte am späten Samstagabend den Wechsel des 20-jährigen Rechtsverteidigers zu Real Sociedad. Fort bleibt damit in LaLiga und unterschreibt beim Klub aus San Sebastian.

Die Katalanen sichern sich dabei weitreichende Einflussmöglichkeiten auf die Zukunft des Talents. So wurde eine Rückkaufklausel sowie eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf vereinbart. Die genauen Summen sind nicht offiziell bestätigt. Medienberichten zufolge soll die Ablöse jedoch bei rund acht Millionen Euro liegen, während die Rückkaufoption 20 Millionen Euro und die Weiterverkaufsbeteiligung 50 Prozent betragen soll.

Lange Zeit durfte sich auch der BVB Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen. Dortmund galt zwischenzeitlich sogar als Favorit. Die Gespräche mit Barcelona sollen jedoch an den finanziellen Vorstellungen gescheitert sein. Laut Bild forderte Barca 17 Millionen Euro. Auch ein alternatives Modell mit zehn Millionen Euro fixer Ablöse sowie einer Rückkaufklausel und Weiterverkaufsbeteiligung konnte keine Einigung herbeiführen.

Fort steht bislang noch am Anfang seiner Karriere im europäischen Spitzenfußball. Beim spanischen Meister reichte es meist nur zu Kurzeinsätzen, ehe er in der vergangenen Saison an den FC Elche verliehen wurde. Doch auch dort blieb der große Durchbruch aus: In 17 Einsätzen kam der Spanier auf etwas mehr als 600 Spielminuten, erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

In Dortmund war Fort ursprünglich als Nachfolger von Yan Couto eingeplant. Der Brasilianer verließ den BVB und schloss sich auf Leihbasis Como 1907 an.