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flickGetty Images
Christian Guinin

Wechsel im Winter-Transferfenster? Serie-A-Star möchte offenbar Gespräch mit Barcelona-Coach Hansi Flick

La Liga
A. Bastoni
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Immer wieder wurde Alessandro Bastoni mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Kommt es nun im Winter dazu?

Einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge soll der italienische Innenverteidiger offen hinsichtlich eines Wechsels in der anstehenden Transferperiode sein.

Zwar würde sich Baston bei seinem derzeitigen Arbeitgeber Inter Mailand durchaus wohl fühlen, wolle eine potenzielle Luftveränderung jedoch kategorisch nicht ausschließen. Demnach möchte der 27-Jährige zeitnah ein Gespräch mit Barca-Coach Hansi Flick suchen, um abzuwägen, inwiefern ein Wechsel zu den Katalanen im beiderseitigen Interesse wäre.

Bastoni galt bereits im Sommer als heißer Transferkandidat bei der Blaugrana. Angeblich soll Flick ein großer Fan des Defensivspezialisten sein und einen Transfer befürwortet haben. Diversen Berichten zufolge habe sich der Spieler selbst damals allerdings für einen Verbleib in Mailand entschieden.

Ob sich die Lage nun verändert hat, ist unklar. Fakt ist, dass Bastonis Vertrag bei Inter nur noch bis zum 30. Juni 2028 gültig ist, das kommende Transferfenster wäre also eine der letzten Möglichkeiten für die Nerazzurri, den italienischen Nationalspieler noch für eine entsprechende Ablösesumme zu verkaufen.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
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Schnappt sich der FC Barcelona Alessandro Bastoni?

Aus sportlicher Sicht wäre Bastoni ein herber Verlust für die Mailänder. Der 27-Jährige ist in der Mannschaft von Cristian Chivu unumstrittener Stammspieler und kam in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits elfmal zum Einsatz.

Barcelona und Flick sind wiederum auf der Suche nach einem Innenverteidiger, der auf Dauer die vakante Position neben Pau Cubarsi einnehmen kann. Derzeit kommt dort hauptsächlich Gerard Martin zum Einsatz, da mit Eric Garcia und Andreas Christensen zwei Alternativen verletzt fehlen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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