Wechsel im Winter-Transferfenster? Serie-A-Star möchte offenbar Gespräch mit Barcelona-Coach Hansi Flick

Einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge soll der italienische Innenverteidiger offen hinsichtlich eines Wechsels in der anstehenden Transferperiode sein.

Zwar würde sich Baston bei seinem derzeitigen Arbeitgeber Inter Mailand durchaus wohl fühlen, wolle eine potenzielle Luftveränderung jedoch kategorisch nicht ausschließen. Demnach möchte der 27-Jährige zeitnah ein Gespräch mit Barca-Coach Hansi Flick suchen, um abzuwägen, inwiefern ein Wechsel zu den Katalanen im beiderseitigen Interesse wäre.

Bastoni galt bereits im Sommer als heißer Transferkandidat bei der Blaugrana. Angeblich soll Flick ein großer Fan des Defensivspezialisten sein und einen Transfer befürwortet haben. Diversen Berichten zufolge habe sich der Spieler selbst damals allerdings für einen Verbleib in Mailand entschieden.

Ob sich die Lage nun verändert hat, ist unklar. Fakt ist, dass Bastonis Vertrag bei Inter nur noch bis zum 30. Juni 2028 gültig ist, das kommende Transferfenster wäre also eine der letzten Möglichkeiten für die Nerazzurri, den italienischen Nationalspieler noch für eine entsprechende Ablösesumme zu verkaufen.

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Schnappt sich der FC Barcelona Alessandro Bastoni?

Aus sportlicher Sicht wäre Bastoni ein herber Verlust für die Mailänder. Der 27-Jährige ist in der Mannschaft von Cristian Chivu unumstrittener Stammspieler und kam in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits elfmal zum Einsatz.

Barcelona und Flick sind wiederum auf der Suche nach einem Innenverteidiger, der auf Dauer die vakante Position neben Pau Cubarsi einnehmen kann. Derzeit kommt dort hauptsächlich Gerard Martin zum Einsatz, da mit Eric Garcia und Andreas Christensen zwei Alternativen verletzt fehlen.