Vereine können Spieler offiziell nur während eines offenen Transferfensters verpflichten. Wir erklären, was hinter dem Begriff steckt.

Täglich werden momentan viele Transfers von Spielern vermeldet. Gerade in der Zeit zwischen zwei Spielzeiten feilen die Vereine an den Kadern und sind auf der Suche nach Verstärkungen.

Die Ballung der fixen Wechsel ist kein Zufall: Offiziell können Vereine nur während zwei zeitlich festgelegten Perioden Spieler von anderen Vereinen verpflichten - in den offenen Transferfenstern.

Transferfenster - was ist das überhaupt? GOAL beseitigt Eure Unklarheiten.

Was bedeutet Transferfenster?

Mit Transferfenster, auch Wechselperiode und Transferperiode genannt, bezeichnet man den Zeitraum, in denen ein Spieler den Verein wechseln darf. Nur während eines Transferfensters darf ein Spieler von seinem neuen Verein registriert und dann eingesetzt werden.

Im Weltfußball gibt es seit einiger Zeit zwei Transferfenster, eines im Sommer und eines im Winter. Das Transferfenster im Sommer streckt sich in der Regel zwischen zwei Spielzeiten über einen Zeitraum von zwölf Wochen, das Transferfenster im Winter über die ersten vier Wochen eines neuen Kalenderjahres. Manche Verbände regeln ihre Transferfenster individuell, was deren Beginn und Ende betrifft. So ist es den Premier-League-Klubs in diesem Sommer bereits seit dem 14. Juni möglich Spieler zu verpflichten, den Vereinen aus den meisten anderen Topligen in Europa erst ab dem 1. Juli.

Vereinslose Spieler können auch außerhalb der beiden Transferfenster verpflichtet werden.

Die Transferfenster in europäischen Topligen in diesem Sommer