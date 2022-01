Am heutigen Montagabend (17. Januar 2022) ist der BVB II zu Gast bei Waldhof Mannheim. Die Partie der 3. Liga wird um 19 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim angepfiffen.

Während der 1. FC Magdeburg klarer Tabellenerster ist, sind die Plätze zwei bis vier deutlich näher beieinander. Mit einem Sieg heute könnte sich Mannheim also theoretisch bis auf Platz zwei vorschieben. Aber auch die Dortmunder stehen mit 30 Punkte nur vier Punkte und drei Tabellenplätze hinter Mannheim. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen in der 3. Liga trennten sich die beiden Teams 1:1. Ob es heute auch wieder zu einem Unentschieden kommt, oder ob eine Mannschaft als Sieger vom Platz geht, erfahren wir also heute Abend ab 19 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Waldhof Mannheim vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Begegnung Waldof Mannheim vs. BVB (Borussia Dortmund) II Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 17. Januar - 19 Uhr Spielort Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Waldhof Mannheim vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Ist das Spiel der 3. Liga im TV zu sehen?

Eine Übertragung der Partie im Free-TV gibt es leider nicht. Pro Spieltag werden zwar einige ausgewählte Spiele in den dritten Programmen der ARD gezeigt, die heutige Partie ist davon aber leider nicht betroffen.

Trotzdem könnt Ihr aber die 90 Minuten live verfolgen. Die Übertragungsrechte an der 3. Liga hält nämlich der Pay-TV-Sender MagentaSport. Dieser gehört zur Telekom und zeigt neben der 3. Liga u.a. auch die deutsche Basketball- und Eishockey-Bundesliga. Um jetzt Zugriff auf das Pay-TV-Programm von MagentaSport zu erhalten, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die Preise dafür lauten folgendermaßen:

Monatsabo: 16,95 Euro pro Monat

Jahresabo: 9,95 Euro pro Monat

Wer schon Kunde bei der Telekom ist, der sollte jetzt gut aufpassen. Ihr erhaltet nämlich einen kräftigen Rabatt und zahlt für das Monatsabo nur 9,95 Euro monatlich und im Jahresabo 4,95 Euro monatlich.

Genaueres könnt Ihr noch einmal ganz in Ruhe hier nachlesen.

Kevin Stotz verlässt den SV Waldhof Mannheim auf eigenem Wunsch und wird neuer Cheftrainer beim FK 03 Pirmasens in der Regionalliga Südwest.



Vielen Dank für deinen Einsatz beim SVW und viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe Kevin!🔵⚫#svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/jCpIJhjHxH — SV Waldhof Mannheim (@svw07) January 10, 2022

Waldhof Mannheim vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier braucht Ihr aber wieder ein gültiges Abo bei MagentaSport. Erst dann könnt Ihr Euch auf der MagentaSport-Website mit euren Zugangsdaten anmelden und die Partie dort im LIVE-STREAM sehen. Den Link zur Website haben wir hier noch einmal für Euch herausgesucht.

Jetzt haben wir noch eine zweite Möglichkeit für Euch, die für alle interessant sein sollte, die sich nicht langfristig vertraglich an MagentaSport binden wollen.

Die Zusammenarbeit von MagentaSport und der Fußball-Plattform OneFootball ermöglicht es Euch, Spiele der 3. Liga im sogenannten pay-per-view-Verfahren zu sehen. Das heißt Ihr sucht Euch über OneFootball eine Partie aus, die Ihr gerne sehen wollt, und könnt dann für 2,99 Euro Zugang zum MagentaSport-LIVE-STREAM zu diesem Spiel kaufen.

So könnt Ihr Euch also genau aussuchen, welches Spiel Ihr sehen wollt - ohne ein Abo abzuschließen. Wenn die 90 Minuten Eures gebuchten Spiels allerdings vorbei sind, müsstet Ihr für das nächste Spiel wieder 2,99 Euro zahlen. Mehr Infos zu diesem System könnt Ihr hier nachlesen.

🙌 Die #BVBU23 siegt beim holländischen Erstligisten @GAEagles mit 2:1 (1:1) dank eines Treffers von Ole Pohlmann (90.) kurz vor Schluss! Bradley Fink (32.) hatte Schwarzgelb in der ersten Hälfte zwischenzeitlich in Führung gebracht. pic.twitter.com/vOz5um5RCU — Borussia Dortmund (@BVB) January 7, 2022

Waldhof Mannheim vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich hat GOAL auch wieder einen kostenlosen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Hier findet Ihr den Link zum LIVE-TICKER

Waldhof Mannheim vs. BVB (Borussia Dortmund) II heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.