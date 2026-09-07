Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool gegen Atletico Madrid beginnt am 9. Sept. 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Spielvorschau

Die Ligaphase der Champions League beginnt mit dem Duell des sechsmaligen Europapokalsiegers Liverpool, der Atletico Madrid von Diego Simeone an der Anfield Road empfängt.

Liverpool in der EPL endlich in Fahrt

Die Reds von Andoni Iraola setzten sich am Freitag dank eines Doppelpacks von Alexander Isak in der ersten Halbzeit mit 2:0 gegen Ipswich Town durch und feierten nach zwei 2:2-Unentschieden den ersten Sieg der Saison. Außerdem gab es das Debüt für den 123-Millionen-Pfund-Neuzugang Bradley Barcola im Sommer, und der Franzose könnte hier gegen Atleti auf einen Startelfeinsatz hoffen.

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Atleti kommt aus einer Phase mit gemischten Ergebnissen

Die Gäste kassierten am Wochenende in LaLiga eine 0:3-Klatsche gegen Athletic Bilbao und werden in der Offensive weiter von Problemen geplagt. Der argentinische Stürmer Julian Álvarez will den Klub verlassen, nachdem sein gewünschter Wechsel zum FC Barcelona nicht zustande kam, während Alexander Sorloth mit einer Verletzung ausfällt. Für Trainer Diego Simeone ist es eine wechselhafte Serie von Ergebnissen, wobei auf die Niederlage gegen Bilbao ein 3:1-Sieg beim FC Sevilla und ein 2:2 gegen Villarreal folgten. Alvarez wurde gegen Bilbao ebenso von der Bank eingewechselt wie sein Landsmann und Sommerneuzugang Cristian Romero. Das Duo könnte nun beide für die Startelf infrage kommen, da beide über wertvolle Premier-League-Erfahrung verfügen.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Teamnews & Kader

Liverpools Trainer Andoni Iraola hat vor dem Spiel noch keine wahrscheinliche Startelf bestätigt, und derzeit liegen für die Gastgeber keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Es wird erwartet, dass kurz vor dem Anpfiff Updates hinzugefügt werden.

Auch Atleticos Cheftrainer Diego Simeone hat bislang noch keine Teamnews bekanntgegeben, und derzeit sind keine bestätigten Ausfälle oder Sperren aufgeführt. Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Liverpool hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nottingham Forest in der Premier League, außerdem gab es in der Woche davor ein 2:2 gegen Newcastle United. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Como, während es in der Vorbereitung eine 2:3-Niederlage gegen Monaco gab. Liverpool erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Atletico Madrid war besser in Form, gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Auswärtssieg beim FC Sevilla in LaLiga, außerdem wurde Malaga bereits früher im August mit 2:0 besiegt. Ein 2:2 gegen Villarreal und ein 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Marseille runden eine positive Serie ab, wobei die einzige Niederlage in der Vorbereitung gegen Manchester City zustande kam. Atletico erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es am 17. September 2025 in der Champions League, als Liverpool an der Anfield Road mit 3:2 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen, allesamt in der Champions League, gewann Liverpool dreimal, Atletico zweimal. Zu den vorherigen Begegnungen gehören ein 2:0-Sieg von Liverpool an der Anfield Road im November 2021, ein 3:2-Sieg von Liverpool in Madrid im Oktober 2021, ein 3:2-Sieg von Atletico an der Anfield Road im März 2020 und ein 1:0-Sieg von Atletico im Hinspiel desselben Duells im Februar 2020.

Tabelle

In der Tabelle der Champions League stehen sowohl Liverpool als auch Atletico Madrid derzeit auf dem ersten Platz ihrer jeweiligen Gruppen.