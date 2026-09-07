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Vorschau: Liverpool gegen Atletico Madrid in der Champions League

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Liverpool
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D. Simeone
D. Szoboszlai

Umfassende Spielvorschau zu Liverpool gegen Atletico Madrid in der Champions League an der Anfield Road. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers, Form und mehr.

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Champions League - Spielwoche 1
Anfield

Liverpool gegen Atletico Madrid beginnt am 9. Sept. 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Spielvorschau

Die Ligaphase der Champions League beginnt mit dem Duell des sechsmaligen Europapokalsiegers Liverpool, der Atletico Madrid von Diego Simeone an der Anfield Road empfängt.

Liverpool in der EPL endlich in Fahrt

Die Reds von Andoni Iraola setzten sich am Freitag dank eines Doppelpacks von Alexander Isak in der ersten Halbzeit mit 2:0 gegen Ipswich Town durch und feierten nach zwei 2:2-Unentschieden den ersten Sieg der Saison. Außerdem gab es das Debüt für den 123-Millionen-Pfund-Neuzugang Bradley Barcola im Sommer, und der Franzose könnte hier gegen Atleti auf einen Startelfeinsatz hoffen.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Atleti kommt aus einer Phase mit gemischten Ergebnissen

Die Gäste kassierten am Wochenende in LaLiga eine 0:3-Klatsche gegen Athletic Bilbao und werden in der Offensive weiter von Problemen geplagt. Der argentinische Stürmer Julian Álvarez will den Klub verlassen, nachdem sein gewünschter Wechsel zum FC Barcelona nicht zustande kam, während Alexander Sorloth mit einer Verletzung ausfällt. Für Trainer Diego Simeone ist es eine wechselhafte Serie von Ergebnissen, wobei auf die Niederlage gegen Bilbao ein 3:1-Sieg beim FC Sevilla und ein 2:2 gegen Villarreal folgten. Alvarez wurde gegen Bilbao ebenso von der Bank eingewechselt wie sein Landsmann und Sommerneuzugang Cristian Romero. Das Duo könnte nun beide für die Startelf infrage kommen, da beide über wertvolle Premier-League-Erfahrung verfügen.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDGetty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Teamnews & Kader

Liverpool vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

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Atletico Madrid
ATM

Trainer

  • A. Iraola

Liverpools Trainer Andoni Iraola hat vor dem Spiel noch keine wahrscheinliche Startelf bestätigt, und derzeit liegen für die Gastgeber keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Es wird erwartet, dass kurz vor dem Anpfiff Updates hinzugefügt werden.

Auch Atleticos Cheftrainer Diego Simeone hat bislang noch keine Teamnews bekanntgegeben, und derzeit sind keine bestätigten Ausfälle oder Sperren aufgeführt. Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Form

LIV

LIV - Form

COM
U0-0
COM
S2-0
NEW
U2-2
NFO
U2-2
IPS
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATM

ATM - Form

OM
S1-2
MAL
S2-0
VIL
U2-2
SEV
S1-3
ATH
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Liverpool hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nottingham Forest in der Premier League, außerdem gab es in der Woche davor ein 2:2 gegen Newcastle United. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Como, während es in der Vorbereitung eine 2:3-Niederlage gegen Monaco gab. Liverpool erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Atletico Madrid war besser in Form, gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Auswärtssieg beim FC Sevilla in LaLiga, außerdem wurde Malaga bereits früher im August mit 2:0 besiegt. Ein 2:2 gegen Villarreal und ein 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Marseille runden eine positive Serie ab, wobei die einzige Niederlage in der Vorbereitung gegen Manchester City zustande kam. Atletico erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenAtletico Madrid
3
0
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1
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Liverpool
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0
END
9Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es am 17. September 2025 in der Champions League, als Liverpool an der Anfield Road mit 3:2 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen, allesamt in der Champions League, gewann Liverpool dreimal, Atletico zweimal. Zu den vorherigen Begegnungen gehören ein 2:0-Sieg von Liverpool an der Anfield Road im November 2021, ein 3:2-Sieg von Liverpool in Madrid im Oktober 2021, ein 3:2-Sieg von Atletico an der Anfield Road im März 2020 und ein 1:0-Sieg von Atletico im Hinspiel desselben Duells im Februar 2020.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
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1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Tabelle der Champions League stehen sowohl Liverpool als auch Atletico Madrid derzeit auf dem ersten Platz ihrer jeweiligen Gruppen.

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