Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain gegen Slovan Bratislava beginnt am 9. September 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Spielvorschau

Champions-League-Sieger PSG der Jahre 2025 und 2026 startet gegen Slovan Bratislava in der Ligaphase in die Titelverteidigung.

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PSG hofft, die nationalen Sorgen beiseitezuschieben

Europameister PSG ist mit Blick auf die eigenen hohen Maßstäbe in schockierender Weise in die neue Ligue-1-Saison gestartet. Der Klub ist in den letzten vier Ligaspielen sieglos, eine Serie, die bis in die vergangene Saison zurückreicht. In dieser Spielzeit holte PSG zwei von neun möglichen Punkten und stünde ohne die Torbeiträge von Kapitän Marquinhos noch schlechter da, nachdem er in den vergangenen beiden Partien jeweils getroffen hat. Auch Slovan ist nicht gut in Form und hat die letzten beiden Spiele im nationalen Wettbewerb verloren, obwohl diese beiden Ergebnisse auf eine Serie von vier Siegen zum Auftakt der neuen Saison in der slowakischen Super Liga folgten.

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Yaya schreibt Geschichte für afrikanische Trainer

Die Legende von Man City und der Elfenbeinküste, Yaya Toure, inzwischen an der Seitenlinie von Slovan, wurde zum ersten afrikanischen Trainer, der einen Klub erfolgreich durch die Qualifikation in die lukrative Ligaphase der Champions League führte.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

PSG hat erstmals seit 2005 in vier aufeinanderfolgenden Ligue-1-Spielen jeweils mindestens zwei Tore kassiert.

Kvicha Kvaratskhelia war in der vergangenen Saison bei 16 UCL-Toren von PSG direkt beteiligt.

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Voraussichtliche Aufstellungen

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Teamnews & Kader

Bei PSG sind vor dieser Partie unter Luis Enrique keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet, und zu diesem Zeitpunkt wurde auch noch keine wahrscheinliche Aufstellung bestätigt. Das Bild beim Kader wurde durch das Sommer-Transferfenster deutlich geprägt, mit dem Abgang von Bradley Barcola zu Liverpool und der Vertragsauflösung von Renato Sanches, was bedeutet, dass mit Blick auf die verfügbare Gruppe weitere Updates zu erwarten sind, je näher das Spiel rückt.

Auch für den Kader von Slovan Bratislava unter Yaya Toure liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und es wurde noch keine prognostizierte Startelf benannt. Weitere Teamnews für beide Seiten werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Form

PSG hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 auswärts bei Lille in der Ligue 1, in einem Spiel, in dem PSG zunächst zurücklag, bevor späte Tore von Vitinha und Marquinhos noch einen Punkt retteten. Zuvor gab es in dieser Serie ein 2:2 bei Rennes und einen 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup. Eine 0:1-Niederlage im Super Cup gegen Lens und ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Manchester United komplettieren die Fünf-Spiele-Serie. PSG erzielte in diesen Partien sieben Tore und kassierte fünf.

Slovan Bratislava hat zwei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Zemplin Michalovce in der slowakischen Topliga am 30. August. Die beste Leistung in dieser Phase war ein 5:0-Ligasieg gegen Ruzomberok am 15. August. Außerdem besiegte Slovan im Rückspiel seines Champions-League-Qualifikationsduells NK Celje mit 2:1 und zog damit in die Gruppenphase ein, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. Bratislava erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

Die beiden Klubs trafen zuvor zweimal aufeinander, jeweils in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2011/12. Das jüngste Duell fand am 3. November 2011 statt, als PSG im Parc des Princes mit 1:0 gewann. Das frühere Aufeinandertreffen, das am 20. Oktober 2011 in Bratislava ausgetragen wurde, endete 0:0. Über beide Spiele hinweg hat PSG mit einem Sieg und einem Unentschieden die bessere Bilanz, bei einem erzielten Tor und keinem Gegentor.

Tabelle

In der aktuellen Champions-League-Tabelle liegen sowohl Paris Saint-Germain als auch Slovan Bratislava punktgleich an der Spitze, beide auf Platz eins.