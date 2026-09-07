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Vorschau auf das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Slovan Bratislava

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Vitinha

Umfassende Vorschau auf das Champions-League-Spiel von PSG gegen Slovan Bratislava in Paris. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers, Form und mehr.

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Champions League - Spielwoche 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain gegen Slovan Bratislava beginnt am 9. September 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Spielvorschau

Champions-League-Sieger PSG der Jahre 2025 und 2026 startet gegen Slovan Bratislava in der Ligaphase in die Titelverteidigung.

PSG Champions LeagueGetty Images

PSG hofft, die nationalen Sorgen beiseitezuschieben

Europameister PSG ist mit Blick auf die eigenen hohen Maßstäbe in schockierender Weise in die neue Ligue-1-Saison gestartet. Der Klub ist in den letzten vier Ligaspielen sieglos, eine Serie, die bis in die vergangene Saison zurückreicht. In dieser Spielzeit holte PSG zwei von neun möglichen Punkten und stünde ohne die Torbeiträge von Kapitän Marquinhos noch schlechter da, nachdem er in den vergangenen beiden Partien jeweils getroffen hat. Auch Slovan ist nicht gut in Form und hat die letzten beiden Spiele im nationalen Wettbewerb verloren, obwohl diese beiden Ergebnisse auf eine Serie von vier Siegen zum Auftakt der neuen Saison in der slowakischen Super Liga folgten.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images


Yaya schreibt Geschichte für afrikanische Trainer

Die Legende von Man City und der Elfenbeinküste, Yaya Toure, inzwischen an der Seitenlinie von Slovan, wurde zum ersten afrikanischen Trainer, der einen Klub erfolgreich durch die Qualifikation in die lukrative Ligaphase der Champions League führte.

Yaya Toure Slovan Bratislava 2026-27Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • PSG hat erstmals seit 2005 in vier aufeinanderfolgenden Ligue-1-Spielen jeweils mindestens zwei Tore kassiert.
  • Kvicha Kvaratskhelia war in der vergangenen Saison bei 16 UCL-Toren von PSG direkt beteiligt.
FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAGetty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Teamnews & Kader

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava Voraussichtliche Aufstellungen

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PSG
Aufstellung
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SLB

Trainer

  • Luis Enrique

Bei PSG sind vor dieser Partie unter Luis Enrique keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet, und zu diesem Zeitpunkt wurde auch noch keine wahrscheinliche Aufstellung bestätigt. Das Bild beim Kader wurde durch das Sommer-Transferfenster deutlich geprägt, mit dem Abgang von Bradley Barcola zu Liverpool und der Vertragsauflösung von Renato Sanches, was bedeutet, dass mit Blick auf die verfügbare Gruppe weitere Updates zu erwarten sind, je näher das Spiel rückt.

Auch für den Kader von Slovan Bratislava unter Yaya Toure liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und es wurde noch keine prognostizierte Startelf benannt. Weitere Teamnews für beide Seiten werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Form

PSG

PSG - Form

AVL
S2-1
RCL
N1-0
REN
U2-2
LIL
U2-2
ASM
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SLB

SLB - Form

CEL
U1-1
FCK
S1-2
CEL
S1-2
ZEM
N1-2
DST
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

PSG hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 auswärts bei Lille in der Ligue 1, in einem Spiel, in dem PSG zunächst zurücklag, bevor späte Tore von Vitinha und Marquinhos noch einen Punkt retteten. Zuvor gab es in dieser Serie ein 2:2 bei Rennes und einen 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup. Eine 0:1-Niederlage im Super Cup gegen Lens und ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Manchester United komplettieren die Fünf-Spiele-Serie. PSG erzielte in diesen Partien sieben Tore und kassierte fünf.

Slovan Bratislava hat zwei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Zemplin Michalovce in der slowakischen Topliga am 30. August. Die beste Leistung in dieser Phase war ein 5:0-Ligasieg gegen Ruzomberok am 15. August. Außerdem besiegte Slovan im Rückspiel seines Champions-League-Qualifikationsduells NK Celje mit 2:1 und zog damit in die Gruppenphase ein, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. Bratislava erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenSlovan Bratislava
1
1
0
Europa League
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Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
END
Europa League
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
1Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Die beiden Klubs trafen zuvor zweimal aufeinander, jeweils in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2011/12. Das jüngste Duell fand am 3. November 2011 statt, als PSG im Parc des Princes mit 1:0 gewann. Das frühere Aufeinandertreffen, das am 20. Oktober 2011 in Bratislava ausgetragen wurde, endete 0:0. Über beide Spiele hinweg hat PSG mit einem Sieg und einem Unentschieden die bessere Bilanz, bei einem erzielten Tor und keinem Gegentor.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

In der aktuellen Champions-League-Tabelle liegen sowohl Paris Saint-Germain als auch Slovan Bratislava punktgleich an der Spitze, beide auf Platz eins.

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