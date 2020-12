Ex-Horta-Spieler feuert gegen Trainer Victor Valdes: "Er denkt, er spielt FIFA"

Der ehemalige Barca-Torhüter und heutige Horta-Trainer Victor Valdes muss sich scharfe Kritik von einem seiner Ex-Spieler gefallen lassen.

Der ehemalige Spitzentorhüter Victor Valdes, inzwischen Trainer des spanischen Viertligisten UA Horta, ist von einem seiner Ex-Spieler scharf angegriffen worden. "Valdes hat einen Mangel an Demut und ist egozentrisch. Er denkt, er spielt FIFA, als ob wir, die Spieler, Karten wären", attackierte ihn Sergi Moreno im Gespräch mit dem katalanischen TV-Sender Beteve.

Ex-Barca- und ManUnited-Torhüter Valdes hatte Horta vor der aktuellen Saison übernommen, fuhr bislang aber nur zwei Siege aus den ersten sieben Spielen ein. Dies hatte unter der Woche zu der überraschenden Entlassung dreier Spieler geführt, darunter auch Moreno, der diese Entscheidung jedoch nicht ohne Weiteres auf sich sitzen lassen wollte.

Ex-Horta-Spieler Moreno über Valdes: "Fühlte mich wie ein Stück Scheiße behandelt"

"Wir waren im Fitnessstudio, als Valdes am Ende der Sitzung hereinkam und uns sagte, dass wir keine Rolle mehr in seinen Plänen spielen würden, dass wir nicht das seien, was er fußballerisch suchte", erklärte Moreno: "Er sagte uns, dass wir unsere Sachen holen und gehen, dass wir nicht trainieren sollten, weil er andere Spieler unter Vertrag nehmen wollte."

Diese Kurzfristigkeit, mit der ihn der Verein konfrontiert habe, ist ihm sauer aufgestoßen: "Der Verein sollte einen zumindest warnen und einem die Zeit geben, zu reagieren. Ich lebe davon, und wie soll ich jetzt alles bezahlen, was ich zu bezahlen habe?", beklagte Moreno: "Wir sind vor allem Menschen, und von Valdes fühlte ich mich wie ein Stück Scheiße behandelt."