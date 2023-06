VfL Wolfsburg steigt offenbar in Poker um Robin Gosens von Inter Mailand ein

Der deutsche Nationalspieler hat angeblich das Interesse des nächsten Bundesligaklubs auf sich gezogen.

WAS IST PASSIERT? Robin Gosens hat einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge das Interesse des nächsten Klubs aus der Bundesliga auf sich gezogen. Demnach liebäugelt auch der VfL Wolfsburg mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits vor einigen Tagen sickerte das Interesse von Union Berlin am 28-Jährigen durch. Nach Gazzetta-Infos ist ein Transfer zu den Eisernen aber eher unwahrscheinlich, da sich bei den Verhandlungen mit Inter Mailand kein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht realisieren ließ.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Ein Verbleib von Gosens bei Inter ist nach wie vor eher unrealistisch. In der abgelaufenen Saison musste sich der Deutsche auf der linken Außenbahn oftmals hinter Federico Dimarco anstellen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: So kam Gosens zwar auf insgesamt 49 Einsätze für die Nerazzurri, den Sprung in die Startelf schaffte er aber nur selten. Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis 2026. Erst im vergangenen Sommer war er von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt.