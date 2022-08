VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung – die Übertragung der Bundesliga

Heute findet in der Bundesliga das Spiel VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 statt. GOAL liefert alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Wir erleben den 3. Spieltag in der Bundesliga 2022/23. Hierbei geht am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 über die Bühne. Die Wölfe und die Königsblauen holten beide einen Punkt.

Der VfL Wolfsburg fuhr beim Debüt von Niko Kovac ein Heimremis gegen Werder Bremen ein. Danach unterlagen die Wölfe beim FC Bayern. Der FC Schalke 04 musste sich bei der Rückkehr im Oberhaus in Köln geschlagen geben. Anschließend schrieb die Elf von Frank Kramer am Samstag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach erstmals an.

Heute um 15.30 Uhr findet in der Bundesliga die Begegnung VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 statt. Bei GOAL gibt es sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04: Die Eckdaten zur Bundesliga-Partie auf einem Blick

Spiel: VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04
Datum: Samstag, 20. August 2022
Uhrzeit: 15.30 Uhr
Stadion: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält auch in der Bundesliga 2022/23 die alleinigen Rechte an sämtlichen Samstagsmatches. Hierbei verwendet der Pay-TV-Anbieter etliche Kanäle. Im Kontext der Übertragung der Begegnung VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 über die gesamte Spielzeit werdet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 fündig. Obendrein steht Euch die Ausstrahlung in HD zur Verfügung. Das sind die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Torsten Kunde

Wenn Ihr Euch das Kräftemessen zwischen den Wölfen und den Königsblauen im Fernsehen anschauen wollt, müsst Ihr das Bundesliga-Paket abgeschlossen haben. Dieses gibt es normalerweise als Einzelabo für 27 Euro und in Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro. Allerdings könnt Ihr momentan von Kombi-Angeboten mit DAZN profitieren. Hierbei betragen die Preise 38,99 Euro und 43,99 Euro. Sky bietet auf seiner Webseite etliche Einzelheiten.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Das Samstagsprogramm am dritten Bundesliga-Spieltag erstreckt sich auf sechs Partien. Hiervon finden fünf um 15.30 Uhr statt. Genauer gesagt steigen zusätzlich zu Wolfsburgs Heimspiel gegen Schalke 04 die Begegnungen Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim, Augsburg – 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund – Werder Bremen und VfB Stuttgart –Freiburg. Infolgedessen bekommt Ihr zusätzlich die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ins Haus geliefert. Nachfolgend findet Ihr die diesbezüglichen Kernfakten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Leverkusen – Hoffenheim, Wolfsburg – Schalke 04, Augsburg – Mainz 05, Borussia Dortmund – Werder Bremen und Stuttgart – Freiburg.

VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Bei einer geeigneten Internetverbindung könnt Ihr zusätzlich die LIVE-STREAMS nützen. Daher könnt Ihr Euch die Partie Wolfsburg vs. Schalke 04 auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, ansehen. Hierfür gibt es zwei Optionen.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr es mit dem hauseigenen Streaming-Portal, Sky Go, angeht, müsst Ihr Euch nur einloggen. Jedoch findet die Aktivierung nicht sofort nach dem Kauf statt. Deshalb müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss vermutlich auf eine Wiederholung oder auf WOW zurückgreifen.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04

WOW stellt das frühere Sky Ticket dar. Damit erfolgt die Freischaltung sofort. Überdies müsst Ihr Euch nicht binden. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro erhaltet Ihr den Zugriff auf die komplette Sportpalette. Zudem könnt Ihr mit zwei Endgeräten die Live-Streams mitverfolgen. Fußballliebhaber können sich zusätzlich die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League ansehen. Dazu kommen die Formel 1 Saison, die ATP World und die PGA Tour sowie NHL.

Zu VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 im Bilde bleiben. Damit erfahrt Ihr alles zu den Geschehnissen in der Volkswagen Arena. Hierbei schicken wir Euch Push-Nachrichten, sodass Ihr nicht immer den Bildschirm im Auge behalten müsst.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04

Wenn Ihr Abonnenten bei DAZN seid, könnt Ihr Euch ab 17.30 Uhr ergänzend die Highlight Show anschauen. Außerdem ist Euch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern geholfen. Denn: Ihr werdet ab 18.30 Uhr in der ARD bei der Sportschau und ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Ihr könnt beide Sendungen ebenso im Live-Stream mitverfolgen.

VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.